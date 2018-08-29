Победа Шараповой над Шнидер и жара в Нью-Йорке

Шарапова создала себе сложности в матче со Шнидер

Мария Шарапова, чемпионка US Open – 2006, успешно стартовала в Нью-Йорке в этом году. Соперницей экс первой ракетки мира была швейцарка Патти Шнидер. Патти в свои лучшие годы входила в топ-8 и была полуфиналисткой Australian Open, но это было очень давно. Сейчас Шнидер 39 лет, она успела завершить карьеру, провести несколько лет вне тенниса, родить дочь и решить вернуться в тур. Возвращение Патти состоялось на турнирах ITF в 2015 году. С тех пор она постепенно поднималась в рейтинге, но подняться выше, чем в топ-150, ей пока не удалось. Соответственно, швейцарка вынуждена играть квалификацию ко всем крупным турнирам. На US Open она стала самой возрастной теннисисткой в истории, прошедшей отборочные соревнования к турниру «Большого шлема».

В своё время у Шараповой и Шнидер было немало упорных поединков. Мария вела по личным встречам со счётом 7-1, но все матчи между ними, кроме двух, завершались в решающей партии. Особенно напряжённой получилась встреча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2007 – 3:6, 6:4, 9:7 в пользу россиянки.

Мария здорово начала поединок, играла активно и за 70 минут повела со счётом 6:2, 5:1, выполнив к этому моменту два десятка ударов навылет. Но затем Шарапова вдруг сбавила, стала часто ошибаться, а Шнидер, напротив, разыгралась. Россиянка позволила сопернице сравнять счёт, не заработав ни одного матчбола. Судьба партии определялась на тай-брейке, где Мария упустила тройной матчбол, но с четвёртой попытки добилась победы.

Во втором круге Шарапова встретится с Сораной Кырстей, которая одолела Элисон Риске со счётом 7:5 в третьей партии. Мария, кстати, в прошлом году была здесь в 1/8 финала, так что ей необходимо выиграть ещё два матча, чтобы защитить прошлогодние очки.

Касаткина одолела Бабош

Вышла во второй круг и Дарья Касаткина. Первая ракетка России на последних турнирах выступала неудачно – в Москве во втором круге проиграла Тамаре Зиданшек, во втором раунде Монреаля взяла всего два гейма у Шараповой, а на старте турнира в Цинциннати уступила Петре Мартич. На US Open её первой соперницей стала Тимя Бабош. У венгерки дела идут ещё хуже – из девяти последних матчей в одиночном разряде она выиграла только один. Правда, она является первой ракеткой мира в парном теннисе, но в личных соревнованиях у неё сейчас совсем не складывается.

Тем не менее, поединок получился очень упорным. Во всех трёх сетах Тимя выходила вперёд в счёте. В первой партии Дарья уступала со счётом 1:4, но затем заиграла гораздо лучше и взяла пять геймов подряд. Во втором сете россиянка отыгралась с 2:5, сумев спастись с трёх сетболов, однако концовка партии у неё не получилась – слишком много было ошибок. В решающем сете Бабош вела со счётом 4:2, но Касаткина взяла два упорных гейма подряд, после чего под ноль взяла подачу на матч. Следующей соперницей Дарьи станет Александра Саснович, одержавшая волевую победу над Белиндой Бенчич. Кстати, Касаткина, как и Шарапова, защищает здесь очки за 1/8 финала.

Звонарёва выиграла дерби у Блинковой и встретится с Соболенко

Вышла во второй раунд и Вера Звонарёва. 33-летняя россиянка, финалистка US Open – 2010, пробилась через квалификацию и в первом круге попала на свою соотечественницу – 19-летнюю Анну Блинкову. Поединок продолжался почти три часа. Вера могла победить быстрее, но проиграла второй сет с 4:2 в свою пользу и с матчбола на тай-брейке. В решающей партии уже Анна была близка к победе. Она дважды выходила вперёд с брейком, в том числе при 5:4, однако не подала на матч. Итоговый счёт – 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 в пользу Звонарёвой. Дальше ей предстоит играть с Ариной Соболенко. Белоруска, справившись с Даниэль Коллинз, продлила свою победную серию до шести матчей. Напомним, что на прошлой неделе Арина, которую тренирует Дмитрий Турсунов, завоевала в Нью-Хэйвене свой первый титул.

Гаспарян в борьбе уступила Кербер

Маргарите Гаспарян, увы, не повезло со жребием. Россиянка, играющая после травмы по защищённому рейтингу, попала на действующую чемпионку Уимблдона и победительницу US Open – 2016, четвёртую ракетку мира – Анжелику Кербер. Маргарита билась, как могла, в первой партии отыграла подачу соперницы на сет с трёх сетболов и повела на тай-брейке со счётом 3:0, но в решающий момент Анжелика оказалась чуть точнее. Вторую партию россиянка начала с брейка под ноль, однако не сумела развить успех, тут же проиграв затяжной гейм на своей подаче. В концовке сета немка сделала ещё один брейк и добилась победы – 7:6 (7:5), 6:3.

Также потерпела поражение Екатерина Александрова. Российская теннисистка не справилась с Се Шувэй – 3:6, 6:4, 3:6.

Во вторник без сенсаций

Громких сенсаций в этот день, в отличие от понедельника, когда проиграла Симона Халеп, не было. Из сеяных в женской сетке проиграли только Коко Вандевей (24), уступившая Кирстен Флипкенс в двух сетах, да Анетт Контавейт (28), не справившаяся с Катержиной Синяковой. Правда, Вандевей в прошлом году была на US Open в полуфинале, но её последние результаты и травмы не позволяли всерьёз рассчитывать на повторение этого результата.

Каролина Возняцки, Петра Квитова, Каролин Гарсия, Елена Остапенко, Кики Бертенс, Мэдисон Кис, защищающая здесь очки за финал – все они вышли во второй круг. Лишь Остапенко проиграла сет, остальные девушки одержали победы в двух партиях. Также отметим победный старт прошедшей квалификацию Эжени Бушар. Правда, канадке досталась совсем несильная соперница – получившая «уайлд-кард» француженка Армони Тан.

Судороги не дали Южному завершить последний матч на «Шлеме»

У Михаила Южного, к сожалению, прощание с турнирами «Большого шлема» красивым не получилось. Как и Давид Феррер днём ранее, россиянин не доиграл свой матч. Испанец снялся из-за полученной по ходу поединка травмы бедра, а россиянин не смог завершить игру из-за судорог. Соперник Михаила, Маркос Багдатис, к этому моменту вёл со счётом 6:4, 6:4, 2:6, 3:1. Южный некоторое время лежал на корте, ему оказали помощь и помогли уйти в подтрибунные помещения. Напомним, Михаил ранее объявил, что завершит карьеру на турнире в Санкт-Петербурге, который проводится сразу после US Open.

Палящее солнце Нью-Йорка

Причиной судорог Южного наверняка стала жара. В Нью-Йорке в этот день стояла настолько высокая температура в сочетании с высокой влажностью, что было задействовано правило «экстремальной жары», которое обычно используется в Мельбурне. Мужчины получали право на десятиминутный перерыв между третьим и четвёртым сетами. Кстати, по различным причинам во вторник было не доиграно шесть мужских поединков – и в основном эти причины тоже были связаны с пребыванием под палящим солнцем. При этом в женских матчах ни одного отказа не было.

Джоковичу помогла ледяная ванна

Среди страдавших под жарким солнцем был и Новак Джокович. Серб уступал Мартону Фучовичу со счётом 6:3, 3:6, 2:4, но взял четыре гейма подряд, после чего теннисистам дали уйти в подтрибунные помещения. Как рассказал Новак, за это время они разделись, приняли ледяную ванну, оделись и вернулись обратно. Также серб уточнил, что они были не в одной ванне, а в соседних. Прохлада явно пошла Джоковичу на пользу – в четвёртой партии он оформил сопернику «баранку». Дальше он сыграет с Теннисом Сандгреном, который в Австралии сенсационно дошёл до четвертьфинала.

Успешный старт Зверева под руководством Лендла

Александр Зверев успешно стартовал под руководством Ивана Лендла, который ранее привёл Энди Маррея к первым победам на «Шлемах» и к лидерству в мировом рейтинге. Правда, соперник у немца был несильный – Петер Полански. Канадец здесь установил уникальное достижение, попав на четвёртый турнир «Большого шлема» подряд в качестве «лаки-лузера». При этом ни одного матча в основных сетках «Шлемов» Петер в этом сезоне не выиграл. Зверев отдал ему всего пять геймов – 6:2, 6:1, 6:2. Дальше Александра ждёт встреча с ещё одним «лаки-лузером», но более сильным – Николя Маю.

Лёгкая победа Федерера

Уверенно вышел во второй круг и Роджер Федерер. Швейцарец в трёх партиях расправился с Йосихито Нисиокой – 6:2, 6:2, 6:4. Во втором круге Роджера ждёт Бенуа Пэр, а в третьем возможна встреча с Ником Кирьосом. Напомним, что Федерер не становился чемпионом US Open уже десять лет, с 2008 года. Перед этим Роджер завоёвывал здесь титул пять раз подряд.