Шарапова разобралась с Остапенко, Соболенко выбила Квитову на US Open

Шарапова второй раз за год взяла верх над Остапенко

Мария Шарапова, оставшаяся после поражений Карена Хачанова, Даниила Медведева и Екатерины Макаровой последней российской теннисисткой в основных сетках US Open в одиночных разрядах, второй раз за год встречалась с Еленой Остапенко. Этой весной Мария в тяжёлом поединке, длившемся больше трёх часов, обыграла на тот момент действующую чемпионку «Ролан Гаррос» в четвертьфинале грунтового турнира в Риме – 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Девушки могли встретиться также в третьем круге Уимблдона, но там Шарапова сенсационно проиграла в первом раунде Виталии Дьяченко.

В Нью-Йорке Мария сразу захватила преимущество, хотя и проиграла затяжной стартовый гейм на приёме, в котором девять раз был счёт «ровно». После этого Шарапова быстро взяла пять геймов подряд и заработала двойной сетбол на приёме. Остапенко отыграла пару геймов, но затем отдала свою подачу под ноль. В этом сете у Елены было 27 невынужденных ошибок при 6 ударах навылет! Мария сделала столько же «виннеров», а вот ошиблась без давления соперницы всего 8 раз.

Начало второй партии получилось неровным. Шарапова дважды подряд отдавала свою подачу на двойных ошибках, и оба раза моментально делала обратный брейк. Затем Мария расподавалась, а Елена снова стала больше ошибаться. В результате россиянка, в основном играя в обороне либо контратакуя, взяла пять геймов подряд – 6:3, 6:2.

Суарес-Наварро помешала рематчу Шараповой с Гарсией

За выход в четвертьфинал Мария, уже защитившая свои прошлогодние очки на US Open, поспорит с Карлой Суарес-Наварро. На прошлой неделе Карла дошла до финала Нью-Хэйвена с изрядной долей везения – Йоханна Конта, Петра Квитова и Моника Пуиг снимались либо до матча с ней, либо по ходу игры, пропустив её в финал. А на US Open все три победы Карлы – трудовые, в трёх сетах. При этом в двух матчах, с Николь Гиббз в первом круге и с Каролин Гарсией в третьем, Суарес-Наварро одержала волевые победы. С француженкой испанка билась почти два с половиной часа и в итоге взяла верх на тай-брейке третьей партии – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Кстати, Гарсия совсем недавно обыграла Шарапову в Монреале, так что Мария не получила шанса взять реванш. А с Суарес-Наварро россиянка не играла больше трёх лет. Счёт по личным встречам – 4-1 в пользу Шараповой (3-1 на харде).

Кербер неожиданно проиграла Цибулковой

Чемпионка US Open – 2016 Анжелика Кербер, которую после победы на Уимблдоне в этом году можно было назвать одной из главных фавориток нынешнего турнира в Нью-Йорке, потерпела неожиданное поражение от Доминики Цибулковой. Теннисистки много раз играли друг с другом, и если в первых встречах верх брала словачка, то с 2014 года ей удалось выиграть у немки только один матч – правда, самый важный, в финале Итогового чемпионата WTA – 2016. Остальные семь поединков между ними в этот временной отрезок, в том числе в Истбурне-2018, остались за Анжеликой. Но на этот раз Цибулкова одержала волевую победу. Если в первом сете она слишком много ошибалась и играла недостаточно активно, то дальше сумела прибавить и задавила соперницу своими плотными ударами – 3:6, 6:3, 6:3. Дальше Доминику ждёт Мэдисон Кис, прошлогодняя финалистка US Open. Американка в трёх сетах обыграла Александру Крунич (4:6, 6:1, 6:2).

Соболенко оставила Квитову за бортом US Open

Помимо Кербер, проиграла в этот день и ещё одна теннисистка из топ-5 – Петра Квитова. Чешка, впрочем, вообще не очень-то любит крупные американские турниры – она никогда не была в финале ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами, ни в Цинциннати. Что касается «Шлемов», то, уже побывав на всех «мэйджорах» как минимум в полуфинале (титул Уимблдона-2011, полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2012-м), в Нью-Йорке Петра не могла пройти дальше четвёртого круга. В 2015 году, с восьмой попытки, она всё же добралась здесь до четвертьфинала, а затем ещё раз сыграла на этой стадии в прошлом году – но это остаётся её лучшим результатом.

К тому же у Петры была очень непростая соперница – набравшая отличный ход Арина Соболенко. Белоруска зарядилась дополнительной уверенностью после своего первого титула в Нью-Хэйвене, да и в Цинциннати перед этим сыграла здорово, обыграв нескольких сильных соперниц по пути к полуфиналу и уступив только Симоне Халеп.

Соболенко, как и следовало ожидать, провела хороший матч в атаке, но при этом ещё и ошибалась гораздо меньше Квитовой – 15 невынужденных против 35. И если в первой партии была борьба, то вторую Петра просто провалила – всего два удара навылет и один выигранный гейм. 7:5, 6:1 в пользу белоруски. Кстати, из топ-5 в сетке US Open теперь осталась только действующая чемпионка турнира, Слоан Стивенс. Халеп и Возняцки проиграли ещё раньше.

Саснович стала второй теннисисткой, получившей от Осаки две «баранки»

Первого в истории белорусского дерби в четвёртом круге турнира «Большого шлема» не получится – Александра Саснович могла выйти на Соболенко, но после победы над Дарьей Касаткиной получила две «баранки» от Наоми Осаки. В стартовом гейме Александра заработала четыре брейк-пойнта, но дальше никаких шансов у неё не было. Осака только второй раз в жизни выиграла профессиональный матч под ноль. До того такой счёт был зафиксирован в поединке Наоми с соперницей на полвека старше её – 66-летней Гейф Фалкенберг в квалификации турнира ITF в США в 2013-м. Японке тогда было 15 лет.

Чемпионка Цинциннати покинула US Open

Отметим также поражение чемпионки Цинциннати, Кики Бертенс. Голландка сенсационно проиграла Маркете Вондроушовой – 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (1:7). При этом в первой партии Кики не подала на сет, и в решающей тоже упустила перевес в брейк – там она вела со счётом 4:2. В 1/8 финала Вондроушова сыграет с Лесей Цуренко, которая после неожиданной победы над Каролиной Возняцки легко расправилась с Катержиной Синяковой – 6:4, 6:0.

Макарова, Звонарёва и Павлюченкова прошли дальше в парном разряде

В парном разряде несколько пар с участием российских теннисисток вышли в 1/8 финала. Это Вера Звонарёва и Тимя Бачински, Екатерина Макарова и Люция Градецка, выигравшие недавний турнир в Цинциннати, и две Анастасии – Павлюченкова и Севастова. Единственная чисто российская пара во втором круге, Маргарита Гаспарян и Виталия Дьяченко, потерпела поражение. Отметим также, что выбыла из парного турнира Виктория Азаренко, игравшая вместе с Чжан Латишей – они снялись при счёте 1:4 в первой партии. С белоруской всё в порядке, продолжить игру не смогла представительница Китайского Тайбэя – она почувствовала сильное головокружение. Кстати, Чжан в прошлом году победила на US Open вместе с Мартиной Хингис.

Федерер и Кирьос впервые не сыграли тай-брейки

Роджер Федерер уверенно разобрался с Ником Кирьосом – 6:4, 6:1, 7:5. По ходу матча швейцарец выполнил сумасшедший удар мимо стойки сетки с почти ударившегося второй раз о корт косого укороченного, а австралиец спародировал подачу Роджера. В остальном ничего выдающегося в этом матче не произошло – Федерер играл намного лучше соперника, и борьба получилась только в третьей партии. Там Кирьос был в шаге от тай-брейка, но проиграл последний гейм на подаче с 40:15. Кстати, удивительно, что теннисисты не провели ни одного тай-брейка – из девяти предыдущих сыгранных за три матча между ними сетов восемь (!) закончились «теннисной лотереей». Дальше Роджера ждёт менее известный австралиец – Джон Миллман, победивший Михаила Кукушкина.

Джокович в шаге от Федерера

Кстати, остался всего один раунд до потенциальной битвы между Федерером и Джоковичем в четвертьфинале. Новак уверенно расправился с Ришаром Гаске – 6:2, 6:3, 6:3. У него тоже могло быть два соперника из одной страны подряд, но Люка Пуи уступил Жоау Соузе – 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Сложно ожидать, что Федерер проиграет Миллману или Джокович – Соузе, так что в середине следующей недели стоит ждать их встречи.

Зверев снова рано оступился на турнире «Большого шлема»

Александр Зверев под руководством Ивана Лендла уверенно прошёл первые два круга US Open, но его соперниками там были два «лаки-лузера» — Петер Полански и Николя Маю. А вот дерби с Филиппом Кольшрайбером у Зверева не получилось, хотя сам Филипп в этом сезоне на харде не показывал никаких результатов, кроме победы над Марином Чиличем в Индиан-Уэллсе. Несколько крупных турниров на жёстком покрытии – «Мастерсы» в Майами и Канаде – он и вовсе пропустил, а на других проигрывал в первом – втором круге. Зверев уверенно взял первый сет на тай-брейке, но затем Кольшрайбер почти перестал ошибаться, а у Александра разладились атаки. В начале четвёртой партии показалось, что Зверев пришёл в себя, но 3:0 вскоре превратились в 3:6. 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3 – с таким счётом Кольшрайбер взял верх. Дальше он сыграет с Кеем Нисикори, который победил Диего Шварцмана (6:4, 6:4, 5:7, 6:1).

Чилич в драматичном матче одолел де Минора

Чемпион US Open – 2014 и действующий финалист Australian Open Марин Чилич с трудом одолел Алекса де Минора. В первых двух партиях хорват много ошибался, и лишь в третьем сете сумел прибавить. При счёте 5:2 в пятом сете казалось, что Чилич вот-вот победит, но де Минор отыграл тройной матчбол на своей подаче, потом спас ещё два матчбола и взял гейм, а затем с матчбола взял и подачу Марина! Алекс сравнял счёт по геймам, но до решающего тай-брейка всё же не добрался – 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Чилича. Его следующим соперником будет Давид Гоффен.