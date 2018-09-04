Маша на перепутье. Нужен ли Шараповой большой успех?

Непростой приём

Полтора года минуло с момента возвращения Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации за применение запрещённого препарата мельдония, однако в активе россиянки пока один четвертьфинал «Большого шлема», да победа на не самом престижном турнире в Тяньцзине (Китай).

Прессинг Марии со стороны больших турниров заставил её самостоятельно пробиваться в рейтинге – без «уайлд-кард», зато с заметной «травлей» со стороны официальных лиц. И уже на старте своего первого мэйджора в Нью-Йорке (2017) Мария обыграла тогдашнюю 2-ю ракетку мира Халеп. В четвёртом круге Шарапова уступила Севастовой, однако наличие возможностей и былого арсенала она успела всем продемонстрировать.

Грунтовый всплеск

Очередной вспышкой россиянки стал грунтовый сезон текущего года. Полуфинал Рима и 1/4 финала «Ролан Гаррос» — и эксперты всерьёз заговорили о её возвращении. «Шарапова заплатила сполна и снова играет хорошо», – заявил Борис Беккер. Нелишне упомянуть, что как раз перед этим локальным успехом россиянка вернула своего старого тренера — шведа Томаса Хогстедта, с которым она когда-то впервые выиграла этот самый «Ролан Гаррос». На сей раз в четвёртом круге Шарапова должна была играть с Сереной Уильямс, которая только вернулась после родов, но американка снялась с матча за несколько часов до выхода на корт. Кто знает, возможно именно эта победа могла придать Шараповой мощнейший импульс и мотивацию для дальнейших свершений, ведь в последний раз Мария выигрывала у грозной американки в далёком 2004 году.

Провал на Уимблдоне

А уверенность ей бы уже понадобилась спустя месяц на Уимблдоне. Мария впервые в карьере вылетела с травяного мэйджора по итогам стартового раунда, в котором вела у соотечественницы Виталии Дьяченко 7:6, 5:2, но всё обернулось фиаско. Тут же похвалы экспертов стремительно сменились критикой: «Соперницы знают, что Шарапова уязвима. Она утратила прежнюю ауру», – заявила легендарная Мартина Навратилова.



В то же время Серена, вышедшая в финал, заставила говорить всех о ней. И это логично – американка выигрывала Australian Open-2017 уже будучи беременной, а вернувшись, тут же вышла в лондонский финал. По нелепой случайности даже главной героиней скандала вокруг автобиографии Шараповой стала именно Уильямс-младшая.

Шарапова: я не могла не упомянуть С. Уильямс в своей автобиографии

Шарапова вновь уязвима

И вот, новый «Шлем», и новые ожидания российских болельщиков. Мария не первый год живёт в Штатах, поэтому прекрасно знает, что такое город, который никогда не спит – до матча против Суарес-Наварро у неё была лучшая в истории US Open статистика игр в ночную сессию – 23-0. Здесь проигрывала и сама Жюстин Энен, а Амели Моресмо получала оскорбительные две «баранки» за матч, но не Суарес-Наварро в свой день рождения. Испанка решила, что собственный 30-летний юбилей важнее, нежели какие-то чужие серии. Шарапова была в итоге бита – 6:4, 6:3. Тут же вспоминаются слова Навратиловой об «утрате ауры».

Мария Moneymaker Шарапова

Зато в коммерческом плане всё на высоте – у Марии по-прежнему масса рекламных контрактов от различных мировых брендов, да и её собственный – Shugarpova развивается бойко и активно. Россиянка снова попала в пятёрку самых высоокоплачиваемых спортсменок мира – уже давно Шарапова зарабатывает далеко не только теннисом.

На личном фронте всё тоже неплохо. Её новый избранник Александр Гилкс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, 39-летний Александр знает русский язык, чем, возможно, и покорил Марию. Гилкс путешествует вместе с возлюбленной по самым различным турнирам, всецело поддерживая её, а в начале августа пара прекратила неумело скрывать свои отношения – это явно помогает теннисистке.

Спорная статистика

Мария всё ещё может демонстрировать отличный теннис, обыгрывая лучших теннисисток мира (4-5 по личным встречам с представительницами топ-10 с момента возвращения), но для этого нужно продолжать усердно тренироваться и иметь большое желание. В каждом своём интервью Шарапова заявляет и о готовности, и об уверенности, и том самом желании. Верим. Верят в неё и букмекеры – Мария расценивается специалистами как одна из фавориток предстоящего Australian Open-2019 (коэффициент – 13.00).

С апреля прошлого года пятикратная победительница турниров «Большого шлема» провела 53 матча, из которых выиграла 36. Почти 68% побед – так мало Мария не выигрывала с 2003 года. Тогда ей было 16…

Что делать дальше?

С учётом не самого идеального возвращения возникает вопрос: «Что Шараповой делать дальше?». Однозначно стоит предпринять как минимум ещё одну попытку пробиться в топ. Сейчас Мария – 22-я ракетка мира и завершение текущего сезона и удачное начало следующего вместе с рейтинговыми позициями придаст психологической уверенности, которая так важна в женском теннисе. Главное – без травм.



Впереди – азиатская серия турниров, где в начале октября Марии предстоит защита титула в Тяньцзине, и возможный приезд на Кубок Кремля 14 октября. Визит в Россию, который уже не исключает президент ФТР Шамиль Тарпищев, не только обрадует отечественных фанатов, которые в последние годы болеют за Машу в основном по телевизору, но и вполне может вдохнуть новую «теннисную жизнь» в саму теннисистку.

Возможная победа на турнире, дикая поддержка родных болельщиков и домашняя обстановка – не это ли позволяло многим спортсменам возвращаться в топ? Неплохой вариант, согласитесь!

Мнения читателей: «У Шараповой нет зарядного устройства»

undertaker

Против такого тенниса Маше увы ничего не удалось сделать, Маша, прощай!

vit-71

Маша, как бы не было жаль, но это конец. Заканчивай.

lssah14

Суарес-Наварро сыграла, наверное, один из своих лучших матчей, но по большому счёту это Шарапова опять самой себе проиграла.



alexander870

Проблема в том, что Шарапова не в том возрасте и не в том положении, когда можно продолжать играть навырост — если нет и не будет результатов в ближайший год, лучше перестать мучить себя и болельщиков, сосредоточившись на вещах, которые её действительно интересуют.

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Kosnik

Думаю, она сама разберется, чем ей заниматься, Маша конечно не фаворит уже давно, но не исключено, что она может и выстрелить, к примеру, на каком-нибудь «Мастерсе».



analitikov2

Огни потушены глаз,

Последний прожектор погас.

Как обычно играла Наварро,

А Шарапова-только на пару.



bbn

Шарапова не смогла пробиться, потому что нет «зарядного устройства»!