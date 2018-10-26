В десяточку! Как Касаткина вошла в команду Курниковой

Дарья Касаткина, ставшая первой запасной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, перед стартом турнира дебютировала в топ-10. Дебют перед Итоговым объясняется тем, что на этой неделе в рейтинге 52 недель сгорают все очки прошлого сезона – и за Сингапур, и за Чжухай, где проходит второй по значимости Итоговый турнир. Потеря очков за Чжухай Юлией Гёргес выбила её из десятки и помогла Касаткиной попасть в десятку лучших сразу после победы на ВТБ Кубке Кремля.

Морозова – первопроходчица советского периода

Дарья стала 12-й российской теннисисткой, попавшей в топ-10 в одиночном разряде. Но прежде чем вспомнить всех россиянок, побывавших в десятке лучших, заглянем в более далёкое прошлое. Первопроходчицей в мировой десятке стала Ольга Морозова, игравшая на мировой арене в 60-е и 70-е годы. В 1965 году 16-летняя Морозова победила на юниорском Уимблдоне, а в 1974-м стала первой советской теннисисткой, завоевавшей титул на взрослом турнире «Большого шлема» — хоть и в парном разряде. Напарницей Ольги на победном «Ролан Гаррос» была Крис Эверт, которая младше её на 5,5 лет. Эверт тогда только начинала свой путь к тому, чтобы стать настоящей легендой тенниса – и она сделала дубль, легко обыграв Морозову в одиночном финале. Через месяц Ольга дошла до финала на Уимблдоне, где также уступила Крис. А когда Морозовой было 28 лет, в 1977-м, СССР запретил своим спортсменам соревноваться с представителями ЮАР из-за протеста против политики апартеида. В теннисе игроков из ЮАР тогда было немало, и это вылилось в фактический запрет на участие в международных соревнованиях. На этом международная карьера Ольги была завершена.

Кстати, также в топ-10 была Наталья Зверева, но она всё-таки уроженка Минска и после распада СССР выступала исключительно за Беларусь. Зверева стала пятой ракеткой мира в одиночном разряде и долго была первой в паре.

Курникова возглавила российскую команду топ-10

А первой звездой именно российского женского тенниса, получившей мировую известность, конечно, является Анна Курникова. Она стала первой россиянкой в постсоветские годы, вошедшей в топ-10, и, можно сказать, возглавила команду российских теннисисток, пробивавшихся в десятку лучших.

Относиться к ней можно по-разному, но оспаривать её влияние на популярность тенниса, в том числе в России, не стоит. Да, многие шутили по поводу того, что Курникова так и не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, однако назвать её неудачницей даже в одиночном теннисе нельзя. Анна в 16 лет дошла до полуфинала Уимблдона-1997, была в финалах четырёх турниров, включая Майами-1998 и Кубок Кремля-2000, а 2000-й завершила восьмой ракеткой мира, сыграв и на Итоговом турнире. Но уже в следующем сезоне Курникова, которой было только 19 лет, получила стрессовый перелом левой ступни и была вынуждена сделать операцию. На прежний уровень Анна и близко не вернулась и ушла из тенниса весной 2003 года. Кстати, в паре она выиграла два турнира «Большого шлема» и даже была первой ракеткой мира.

Мыскина и первый российский «Шлем»

Анастасия Мыскина навсегда вписала своё имя в историю как первая россиянка, выигравшая турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Собственно говоря, финал «Ролан Гаррос» — 2004 стал для неё единственным по-настоящему успешным выступлением на мэйджоре – ни на одном другом «Шлеме» Мыскина не проходила дальше четвертьфинала. А в Париже в том году Анастасия всё сделала блестяще. Отыграв матчболы у Светланы Кузнецовой в 1/8 финала, после этого Мыскина уверенно победила Винус Уильямс, Дженнифер Каприати и Елену Дементьеву. С Еленой они были подругами с детства, что наверняка добавляло обеим психологического напряжения – но Анастасия справилась с ним намного лучше. А вот Олимпиада в Афинах завершилась для Мыскиной обиднейшим образом – в полуфинале она проиграла великолепной Жюстин Энен-Арденн со счётом 6:8 в решающей партии, в которой вела с двумя брейками – 5:1! После этого Анастасия не смогла заставить себя биться за бронзовую медаль и проиграла Алисии Молик.

Несмотря на эти поражения, в середине сентября Мыскина стала второй ракеткой мира. В конце сезона Анастасия защитила титул на Кубке Кремля и помогла сборной России завоевать свой первый Кубок Федерации. Но уже в следующем году россиянка сильно сдала по различным причинам, среди которых и проблемы со здоровьем у её мамы, и собственные травмы. Всего через три года после триумфа на «Ролан Гаррос» Мыскина ушла из тенниса и вскоре стала мамой.

Дементьева – покорительница Олимпиады

Дементьевой так и не удалось выиграть свой турнир «Большого шлема», хотя она ещё несколько раз была близка к цели. В том же 2004-м Елена дошла до финала и на US Open, проиграв Светлане Кузнецовой, а в 2009-м сыграла в двух полуфиналах – в Мельбурне и Лондоне. В обоих матчах Дементьева уступила Серене Уильямс, но если на Australian Open американка достаточно легко взяла верх, но на Уимблдоне Елена была в шаге от победы – Серена отыграла матчбол, едва ли не впервые в матче успешно сыграв у сетки. Зато Дементьева собрала две олимпийские медали. Конечно, больше всего она гордится золотом Пекина-2008, но и серебро Сиднея-2000 было ценной наградой. Кстати, в женском одиночном разряде Дементьева пока остаётся единственной олимпийской чемпионкой из России. А лучшей позицией Елены в рейтинге стала третья строчка.

Шарапова – единственная обладательница «Карьерного шлема»

Мария Шарапова – первая россиянка, которой удалось подняться на вершину одиночного рейтинг-листа. Всё в том же 2004 году 17-летняя Мария стала чемпионкой Уимблдона, после двух тяжёлых матчей уверенно победив в финале Серену. Отчасти та победа стала пирровой – Шарапова сумела ещё раз обыграть Уильямс-младшую на Итоговом чемпионате в том же 2004-м, и после этого Серена ни разу ей не уступила, да и просто не провела против неё ни одного плохого матча. Уильямс позволяла себе провалы в поединках с другими теннисистками, но не с Шараповой.

Тем не менее Мария за последующие годы выиграла все остальные турниры «Большого шлема» — US Open в 2006-м, Australian Open в 2008-м и «Ролан Гаррос» в 2012-м (а потом и в 2014-м). Шарапова стала 10-й теннисисткой в истории, собравшей «Карьерный шлем». Мария там в хорошей компании: до неё этого добивались, например, Морин Коннолли (первая теннисистка, выигравшая все четыре мэйджора за один год), Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Серена Уильямс. Также Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне, проиграв финал Серене, которая проводила один из лучших турниров в карьере.

Долгожданный «Ролан Гаррос» Кузнецовой

Ещё одна российская чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде – Светлана Кузнецова. Всё в том же 2004 году она завершила серию триумфальных выступлений россиянок на мэйджорах, выиграв у Дементьевой российский финал US Open. На «Ролан Гаррос» — 2006 и US Open – 2007 Светлана была финалисткой, в обоих случаях уступив Жюстин Энен-Арденн. Ей же Кузнецова проиграла в Париже в 2005 – на стадии 1/8 финала, но с матчбола, как и Мыскиной в 2004-м. В результате получилось, что Светлана дважды подряд уступала будущим чемпионкам «Ролан Гаррос» с матчболов, а затем проиграла в финале.

Наверное, было бы несправедливо, если бы Кузнецова так и не победила в Париже. И в конце концов она завоевала титул, взяв в финале 2009 года реванш у Динары Сафиной за поражение в полуфинале в 2008-м. Перед этим Светлана успела подняться на вторую строчку, уступая только великой Энен, и пробыла второй ракеткой мира почти полгода в 2007-м и 2008-м.

Полгода Сафиной на вершине

Сафина хоть и не сумела победить на «Шлеме», зато стала второй после Шараповой и на данный момент последней россиянкой, поднявшейся на вершину одиночного рейтинг-листа. Она завоевала 12 титулов WTA в одиночном разряде, но в крупных финалах преуспеть не смогла. Помимо трёх финалов турниров «Большого шлема», Динара проиграла также финал Олимпиады-2008. Незадолго до финала «Ролан Гаррос» — 2009 Сафина сместила Серену с первой строчки и провела на ней 25 недель подряд – это больше, чем у Шараповой за всю карьеру (21 неделя). Также меньший срок лидерства, например, у Ким Клейстерс, Дженнифер Каприати и Винус Уильямс. Увы, в 2010 году у Динары появились проблемы со спиной, которые в итоге оказались серьёзнее, чем предполагалось изначально, и в 2011-м ей пришлось уйти из спорта.

Два финала «Шлемов» подряд и бронзовая медаль Звонарёвой

Вера Звонарёва тоже была в шаге от больших побед – в 2010 году она сыграла в двух подряд финалах турниров «Большого шлема», на Уимблдоне и US Open. В решающих матчах россиянка уступила соответственно Серене Уильямс и Ким Клейстерс. Но вкупе с другими хорошими результатами эти финалы позволили Вере осенью того же года подняться на вторую строчку. Также в активе Звонарёвой бронзовая медаль Пекина-2008, два полуфинала на Australian Open и 12 титулов на турнирах WTA. Свой крупнейший титул Вера завоевала в Индиан-Уэллсе – 2009, в очень ветреный финальный день победив Ану Иванович.

Первый успех Петровой в Париже

Надежда Петрова несколько лет стабильно выступала на высоком уровне и была в топ-10 или рядом с десяткой лучших. Наибольших рейтинговых высот она добилась в 2006 году, когда несколько недель пробыла третьей ракеткой мира и на протяжении всего сезона не покидала топ-10. А впервые Надежда «выстрелила» тремя годами ранее, на «Ролан Гаррос» — 2003. В 1/8 финала она сенсационно обыграла Дженнифер Каприати, а Вера Звонарёва в соседнем по сетке матче 1/8 финала нанесла ещё более неожиданное поражение Винус Уильямс.

Таким образом, две россиянки встретились друг с другом в четвертьфинале, и тогда это было большое событие: крупнейшие спортивные СМИ вспоминали все полуфиналы «Шлемов» с участием российских теннисисток, которые можно было сосчитать по пальцам двух рук. Дерби осталось за Петровой, которая в полуфинале уступила Ким Клейстерс. Через два года она снова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», и на этот раз её остановила Жюстин Энен-Арденн. Но к тому моменту болельщики уже были избалованы тремя российскими титулами на «Шлемах» подряд, и подобного резонанса этот результат и близко не вызвал. Петрова ушла из тенниса в 2014 году, почти сразу после смерти её матери.

Суперсезон Чакветадзе

Анна Чакветадзе в свой лучший год – 2007-й – ворвалась в топ-5. Россиянка завоевала четыре титула на турнирах WTA и дошла как минимум до четвертьфинала на трёх из четырёх «Шлемов». В Австралии и в Париже на этой стадии она проиграла Марии Шараповой, а на US Open стала полуфиналисткой и уступила Светлане Кузнецовой. Не защитив титул на Кубке Кремля, Чакветадзе завершила сезон шестой ракеткой мира и единственный раз в карьере сыграла на Итоговом чемпионате, где вышла в полуфинал.

Но во время теннисного межсезонья на дом Чакветадзе было совершено вооружённое нападение, и теннисистка несколько часов провела связанной. Помимо психологического шока, это сказалось и на физическом состоянии Анны, и, кроме того, фактически не позволило тренироваться в межсезонье. В результате россиянка начала сезон без должной подготовки. Летом Анна приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине, на которую она проходила по рейтингу. Объяснила она это как раз тем, что не чувствовала себя достаточно хорошо готовой после такого межсезонья.

Увы, затем Чакветадзе начали преследовать травмы, а в 2011 году она несколько раз падала в обморок прямо во время матчей. Разные исследования выявляли разные причины: инфекция, нейрокардиогенные обмороки, воспаление внутреннего уха. После серии обмороков у Анны снова были травмы, и в итоге она ушла из тенниса из-за проблем со спиной.

Месяц Кириленко в десятке

Мария Кириленко пробыла в топ-10 всего месяц – от окончания «Ролан Гаррос» до окончания Уимблдона в 2013 году. Пробившись в десятку, россиянка имела в своём активе два четвертьфинала «Шлемов» — как раз на этих турнирах. Только на Открытом чемпионате Франции она дошла до 1/4 финала в 2013-м, а в Лондоне – в 2012-м. Защитить очки на Уимблдоне Кириленко не удалось, и десятку лучших она покинула. А следующий сезон стал для неё последним. Мария провела свой последний матч в Пекине, в январе 2015-го вышла замуж, а в июле того же года стала мамой. Сейчас у Кириленко уже два ребёнка. При этом официально о завершении карьеры Мария не объявляла.

Макарова сильна не только в паре

Екатерина Макарова была в десятке лучших в 2015 году, когда в её рейтинге одновременно учитывались четвертьфинал Уимблдона-2014, полуфинал US Open того же года и полуфинал Australian Open – 2015. Макарова тогда стала восьмой ракеткой мира, но покинула десятку после неудачного выступления в Лондоне. Очки в Нью-Йорке Екатерина тоже не защитила и в итоге завершила сезон за пределами топ-20. В десятку Макарова с тех пор не возвращалась, зато добилась огромных успехов в паре с Еленой Весниной. Россиянки выиграли Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Итоговый чемпионат, три турнира «Большого шлема» и стали первыми ракетками мира, повторив достижение Анны Курниковой. Веснина, кстати, в одиночном рейтинге до топ-10 немного не добралась – в 2017 году она была 13-й ракеткой мира.

Начало большого пути Касаткиной

Если всем остальным теннисисткам из этого списка уже не меньше 30 лет, и большинство из них завершило карьеру, то путь Дарьи Касаткиной в мировом теннисе только начинается. Этот сезон стал для Дарьи, которой в мае исполнился 21 год, прорывным. Она сыграла в финалах крупных турниров в Дубае и Индиан-Уэллсе, была в четвертьфиналах двух «Шлемов» — «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Во второй половине сезона, после травяного турнира «Большого шлема», Касаткина выступала не очень удачно и упустила шанс набрать достаточное количество очков для дебюта на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Тем не менее, на последней неделе регулярного сезона она выиграла Кубок Кремля и дебютировала в топ-10, а заодно получила статус первой запасной на Итоговом (поскольку Симона Халеп отказалась от выступления, и девятая теннисистка в чемпионской гонке, Кики Бертенс, стала непосредственной участницей турнира). Но будем надеяться, что уже в следующем сезоне Дарье удастся сыграть на Итоговом чемпионате.