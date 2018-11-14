Красота дня. Русские корни помогают Синяковой побеждать

Катержина Синякова стала первым номером сборной Чехии в финале Кубка Федерации вследствие болезни Петры Квитовой. Двукратная чемпионка Уимблдона была в составе команды, но в середине недели температурила и в итоге так и не вышла на корт. В результате Синякова, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинг-листа, была заявлена на матчи под первым номером, а вторым номером стала Барбора Стрыцова (33-я ракетка мира).

В субботу Катержина вышла на корт вторым запуском, после волевой победы Барборы над Софьей Кенин. Синякова обыграла Элисон Риске в двух партиях, а в воскресенье вырвала победу в баталии с Кенин – 7:5, 5:7, 7:5. Поединок продолжался 3 часа 44 минуты!

«Моя первая игра в финале сложилась удачно, поэтому я с большой радостью выходила на второй поединок. Здорово, что мне удалось принести команде победу. Это было потрясающе. Ощущения просто невероятные. Я их никогда не забуду. В матче с Кенин я просто старалась сражаться за каждое очко и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я пыталась играть в свой теннис и атаковать, когда появлялась такая возможность. Думаю, всё сложилось отлично», — прокомментировала чешка своё выступление.

А капитан команды, Петр Пала, считает, что Катержина слишком уважительно отнеслась к сопернице. «По ходу матча я сказал Катержине, что она себя недооценивает и слишком уважительно относится к сопернице. Ей нужно уважать Кенин, но при этом нельзя было позволить себе думать, что соперница играет лучше. Дело было не в игре, а в её отношении».

Для Чехии это 11-й Кубок Федерации в истории с учётом побед в качестве Чехословакии. При этом уже больше половины трофеев команда завоевала за текущее десятилетие. С 2011 года чешки потерпели всего два поражения в Кубке Федерации! Ранее ни одной сборной не удавалось выиграть этот турнир больше пяти раз за одно десятилетие, а Чехия победила уже в шестой раз.

Хотя оба очка своей команде Синякова принесла в одиночном разряде (до парного матча дело просто не дошло), лучшие результаты она пока что показывает в парном теннисе. Весь сезон-2018 Катержина отыграла вместе с Барборой Крейчиковой. Чешская пара победила на двух турнирах «Большого шлема» подряд – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Также они были в финале Майами и в полуфинале US Open. Пробившись в финал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, чешки гарантировали себе завершение сезона на первой строчке, на которую поднялись неделей ранее. При этом Тимя Бабош и Кристина Младенович, победившие их в Сингапуре, набрали всего на 10 очков меньше!

«Когда начинался сезон, мы с Барборой не могли представить, что завершим год на первой строчке рейтинга. Нашей целью было квалифицироваться на Итоговый чемпионат в Сингапуре. В итоге нам удалось выиграть два турнира „Большого шлема“ и завершить сезон на вершине рейтинга. Ощущения потрясающие. В этом сезоне мы добились огромного успеха. Мы запомним его до конца жизни», — сказала Синякова.

В одиночном разряде 31-я позиция, на которой Катержина завершила сезон, пока является лучшей в её карьере. Удачному финишу способствовали удачные выступления осенью в Ухане и Пекине. На обоих крупных китайских турнирах Синякова стартовала с квалификации и дошла до четвертьфинала, выиграв 10 матчей за 2 недели.

При этом оба одиночных титула чешка завоевала в 2017 году. Первый турнир она выиграла тоже в Китае – Шэньчжэнь на первой неделе того сезона. Второй титул Синякова завоевала на грунте в Бостаде, победив трёх теннисисток топ-20: Анастасию Севастову, Каролин Гарсию и Каролину Возняцки.

Кстати, в январе этого года Катержина тоже успешно сыграла в Шэньчжэне. Она дошла до финала, где уступила первой ракетке мира Симоне Халеп, а перед этим нанесла поражение Марии Шараповой. Сама чешка ранее признавалась, что в детстве Мария была её кумиром.

«Конечно, для меня сложилось всё очень хорошо. Я всегда мечтала с ней сыграть. Когда была маленькая, я смотрела её по телевизору, и мне очень нравилось, как она играет. И когда я уже выступала в WTA-туре, мне очень хотелось с ней сыграть, но не было шанса. У меня не было такого, чтобы я так долго хотела матча с кем-то. И когда я начала выигрывать, у меня было очень много эмоций. Я просто была очень рада, как с ней сыграла и что победила. Думаю, я запомню этот момент навсегда», — сказала чешка после победы над Шараповой.

Синякова – наполовину русская, а наполовину чешка. Её отец, Дмитрий, переехал в Чехию и женился на местной девушке. При этом Катержина очень хорошо говорит по-русски, что свойственно не всем игрокам с русскими корнями, родившимся или проведшим большую часть жизни в других странах.

Катержина считает, что русские корни помогают ей на корте. «Я думаю, что мой бойцовский характер и моя решительность исходят от моей русской половины – от моего отца. Ещё я очень эмоциональна, это тоже наверняка во мне говорят русские корни».

Рассказывая про общение с российскими теннисистками, Синякова выделила Веснину и Касаткину. «С Леной Весниной очень хорошо поболтать. Она очень приятная. Даша Касаткина мне ближе возрастом, но вообще мы со всеми разговариваем, болтаем». Также она отметила, что на турнирах в России её активно поддерживают болельщики.

В теннис Катержина начала играть в шесть лет. Цель стать профессиональной спортсменкой она поставила перед собой довольно рано, когда ей было 12 лет и она была лучшей среди чешских теннисисток в своей возрастной группе.

По словам Синяковой, тогда же она стала мечтать о первой строчке рейтинга. Скорее всего, в одиночном разряде, но всё-таки отчасти её мечта уже осуществилась.