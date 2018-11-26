«Гражданин, пройдёмте!» Когда по дебоширам с ракеткой плачет тюрьма

Спортсменов с детства приучают к упорной работе, терпению, самодисциплине и правильному образу жизни. Кто-то принимает правила игры и не выделяется на общем фоне, а кому-то, возможно, стало скучно, и они решили наломать дров. В этом материале мы решили вспомнить несколько историй, где люди из мира тенниса нарушали закон и были задержаны сотрудниками правопорядка.

Гимельстоб устроил разбой на Хэллоуин

В бытность игроком Джастин Гимельстоб не хватал звёзд с неба, показывал средние результаты в одиночке, но при этом был на хорошем счету в парном разряде. За свою карьеру он завоевал 13 парных титулов, включая победу в Москве на «Кубке Кремля» в 1999 году. По завершении выступлений американец попробовал себя на тренерском поприще, вошёл в Совет директоров ATP и стал аналитиком телеканала ESPN. В 2014 году Джастин приступил к работе с Джоном Иснером, но пару лет спустя был вынужден прекратить сотрудничество из-за бракоразводного процесса с женой.

С тех пор жизнь некогда успешного человека пошла под откос. Джастин Гимельстоб надолго запомнит, как провёл недавний Хэллоуин. По информации Los Angeles Times, американец оделся в костюм пилота из фильма Top Gun, подловил на улице знакомого бизнесмена Рэнделла Каплана, и на глазах его жены и двухлетней дочери нанёс ему порядка 50 ударов. Также он угрожал потерпевшему убийством, но, к счастью, не пошёл дальше, и скрылся с места преступления.



Правосудие настигло бывшего теннисиста очень скоро. Как оказалось, Каплан узнал Гимельстоба по голосу и обратился в полицию, которая задержала хулигана. Дело в том, что в прошлом мужчины были друзьями, но в какой-то момент Джастин люто возненавидел бывшего товарища. Он посчитал, что Рэнделл повлиял на его развод с бывшей женой Кэри, который состоялся в 2016 году. Они были в браке с 2012-го, спустя два года произвели на свет сына, но расстались в категорически ужасных отношениях. Экс-супруга пыталась оформить судебный запрет Гимельстобу приближаться к ней, но этого ей добиться не удалось.

По итогам инцидента 1 ноября 2018 года, бывший теннисист сдался властям и после предъявления обвинения был отпущен под залог в 50 тысяч долларов. Причинение вреда здоровью человека в уголовном законодательстве США описывается главным образом через термин «нападение» (assault). Есть множество классификаций этого правонарушения, но, например, в России за подобное действие мистер Гимельстоб мог бы получить до двух лет лишения свободы.

Приключения Бернарда Томича в Майами

Все знают, что у австралийцев выросло талантливое поколение теннисистов, но их поведение оставляет желать лучшего. Бернард Томич мог быть игроком первой десятки, но в 2017 году поставил крест на своих амбициях, заявив, что теннис стал для него рутиной. В годы бурной молодости Берни дважды общался с полицейскими на предмет своего девиантного поведения вне корта.



В 2015-м австралиец стал участником скандала, который случился в одном из отелей Майами-Бич. Некоторые постояльцы гостиницы, в которой жил Томич, пожаловались на громкую музыку, звучащую в номере спортсмена. Прибывшие сотрудники полиции арестовали теннисиста и доставили в полицейский участок. Позднее он был отпущен под залог в $20 000, а спустя несколько месяцев с него сняли все обвинения.

«Эта история полностью уничтожила меня морально. Не ожидал, что окажусь в тюрьме. Меня арестовали за то, что я спал и не слышал стук в дверь. Понял одну важную вещь: в США вообще не стоит спорить с полицией. В Австралии полицейские более дружелюбные, они с вами разговаривают. В Майами я просто спросил у копов, почему меня пытаются увезти в отделение, а после меня сразу же арестовали».

Кстати, в 2013-м у Томича забрали права за повторное превышение скорости и последовавший за этим конфликт с дорожной полицией. Но после трэша с задержанием в отеле эта история кажется менее интересной.

Илие Настасе повздорил с дорожной полицией

Проблемы с правилами дорожного движения возникли также и у Илие Настасе. В мае этого года легенда румынского тенниса дважды за день попал в полицию. В первом случае Настасе остановили гаишники в Бухаресте. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался пройти проверку алкотестером. Как стало известно позднее, содержание алкоголя в крови Илие составило 0,55 мг/литр, за что гражданам Румынии грозит тюремный срок до 5 лет.



Спустя некоторое время экс-лидер мирового рейтинга был отпущен, но вскоре снова был задержан за то, что проехал на красный свет светофора на своём скутере. Разумеется, действие его прав было приостановлено ещё после первого задержания. Впрочем, Настасе легко отделался – заплатил мелкий штраф и лишился прав всего на три месяца. Видимо, социальный статус и былые заслуги стали решающими факторами в финале этой истории.

«Секшуал харассмент»

Канадский теннисист Пьер-Людовик Дюкло никогда не выступал на больших турнирах, а его наивысшей позицией в рейтинг-листе ATP была 229-я строчка. В феврале 2013 года спортсмен был арестован в Брэйдентоне, штат Флорида, за попытку совратить несовершеннолетнюю девочку. 27-летний уроженец Квебека в переписке с 13-летней школьницей предложил заняться сексом и отправил ей свои фотографии интимного характера. Он назначил девочке встречу в «Старбаксе», а затем приглашал к себе домой для совершения полового акта. Родители девочки сообщили в полицию, и при встрече Дюкло был задержан и отправлен за решётку.



На допросе спортсмен полностью признал свою вину, но позже его отпустили под подписку о невыезде. Пьер-Людовик написал пост в «Фейсбуке», где сообщил друзьям и подписчикам, что приостанавливает карьеру по личным причинам, а также из-за накопившихся травм. Но скрыть правду от общественности теннисисту не удалось. В 2014 году суд постановил лишить мужчину свободы сроком на шесть лет.

Боб Хьюитт и дела давно минувших дней

В марте 2015 года легенда южноафриканского тенниса Боб Хьюитт был признан виновным в двух случаях изнасилования несовершеннолетних девушек и одном случае сексуального домогательства, произошедших более тридцати лет назад. Первый случай произошёл в 1981 году в Сан-Сити, второй – в 1982 году в Боксбурге с 16-летними девушками, которых Хьюитт тренировал. Бывшего тренера также признали виновным в сексуальных домогательствах и нападении на 18-летнюю девушку в 1994 году.



В мае суд Йоханнесбурга огласил приговор, согласно которому Хьюитта посадили на восемь лет, два из которых условно. Кроме того, Хьюитт был вынужден заплатить штраф, который пошёл в фонд поддержки кампаний против сексуального насилия. Сам подсудимый своей вины не признал, а также заявил, что просит снисхождения по состоянию здоровья, поскольку он перенёс инсульт, а также операции на коленях, плечах и ахилловых сухожилиях. Суд прошение Хьюитта не удовлетворил, а спустя год его исключили из Международного зала славы тенниса.

Тренер Хасе зарезал человека и сел в тюрьму

В 2016-м тренер голландского теннисиста Робина Хасе Марк де Йонг был задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Коэна Эверинка. Как стало известно полиции, незадолго до смерти Эверинк одолжил де Йонгу 80 тысяч евро, чтобы тот покрыл свои долги в покере. Полицейские пришли к выводу, что это могло стать поводом для совершения преступления. Марк опроверг связь между этими событиями, но подтвердил, что в день смерти бизнесмена находился у него дома. По его словам, в тот день они просто пили пиво и смотрели футбольный матч между «Фейенордом» и «АЗ Алкмаар». Он также добавил, что видел подозрительных людей снаружи дома, но не придал этому особого значения. 4 марта 2016 года 42-летний Эверинк был найден мёртвым с многочисленными колотыми ранами на теле. Безжизненное тело отца обнаружила его шестилетняя дочь.

В январе 2018-го суд Утрехта вынес обвинительный приговор Марку де Йонгу по делу об убийстве Коэна Эверинка. Тренера первой ракетки Нидерландов посадили за решётку на 18 лет. Де Йонг не согласился с вердиктом судьи, и адвокаты тренера обжаловали приговор. Чуда не произошло: апелляцию отвергли, а Марк продолжает отбывать срок в колонии строгого режима.