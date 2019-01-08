«Не хочу быть Курниковой». Как Эжени Бушар пережила сложный период в карьере

В 2014 году канадка Эжени Бушар стала полуфиналисткой Australian Open и «Ролан Гаррос», сыграла в финале Уимблдона, а также оформила первый и пока единственный титул в карьере в одиночном разряде (Нюрнберг). Затем Эжени не справилась с синдромом второго сезона и пробила дно в рейтинге WTA. Став пятой ракеткой мира в 20 лет, канадка оставила притязания на нечто большее и пошла по пути теннисной инстаграм-гёрл. Удивительно, что, несмотря на разочаровывающие результаты и откровенно слабую игру, к персоне Бушар всегда приковано повышенное внимание медиа-ресурсов и болельщиков. Материалы про Эжени собирают много кликов, комментов и лайков, а на её инстаграм подписаны почти два миллиона человек. Впрочем, за последние полгода теннисистка явно прибавила и уже вернулась в топ-80. На стартовой неделе нового сезона спортсменка выиграла первый парный титул в карьере, в Окленде, разделив успех вместе с американкой русского происхождения Софьей Кенин. Зафиксируем главные сюжеты, случившиеся в жизни Бушар после того, как на неё свалилась слава и известность.

Громкая судебная тяжба с USTA

Падение в комнате физиотерапии на US Open-2015 стало точкой невозврата в истории с регрессом талантливой спортсменки. Во время мэйджора в Нью-Йорке Эжени поскользнулась и упала в кабинете физиотерапии, который в тот момент не работал, получила сотрясение мозга и досрочно завершила сезон. «Я сделала всего пару шагов, хотела принять ванну со льдом, но поскользнулась и сильно ударилась головой о пол. Со временем обнаружила, что просто лежу и смотрю в потолок. Я какое-то время полежала на полу, и моя кожа начала гореть – это всё из-за чистящего средства, на которое я наступила. Его не должно было там быть», – резюмировала случившееся Бушар. Канадка подала в суд на Ассоциацию тенниса США и развязала информационную войну.

Тяжба длилась почти три года, и только в феврале 2018-го стороны пошли на мировую. Суд признал, что USTA виновна в халатности и несёт большую часть вины в падении спортсменки. При этом присяжные отметили, что 25% вины всё-таки лежит на самой теннисистке. В итоге американцы выплатили Бушар компенсацию, сумму которой решили не разглашать. Согласно инсайду журналиста SportsBusiness Journal Дэниэла Каплана, речь идёт о сумме порядка 10-15 млн долларов.

Фотосессии для журнала Sports Illustrated

В 2017-м канадка впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Тогда вместе с ней в съёмках приняли участие Каролин Возняцки и Серена Уильямс. И это было только начало. Через год компанию Эжени составила Слоан Стивенс, и фотосет получился по-настоящему ярким и запоминающимся. В ноябре 2018-го она намекнула, что снова появится на обложке журнала в 2019 году. И надо сказать, что три подряд появления – это большая редкость, учитывая специфику издания.

Тренд на съёмки в SI Swimsuit задала немка Штеффи Граф, которая появилась в издании в 1997-м. Затем там снимались Анна Курникова, сёстры Уильямс, Ана Иванович и Мария Шарапова. Несмотря на широкую славу, издание нередко подвергается жёсткой критике. Например, представители феминистских организаций считают, что Swimsuit Issue «способствует продвижению вредного и унизительного понятия, что женщины являются продуктом для мужского потребления».

И нашим и вашим?

Буквально месяц назад Бушар снова оказалась в центре внимания после своих комментариев на тему эпизода церемонии вручения «Золотого мяча», когда Аду Хегерберг, ставшую первой женщиной — обладательницей награды, попросили станцевать тверк. Канадка заявила, что понимает, каково это — оказаться в такой ситуации, и назвала это сексизмом.



У Бушар действительно была похожая ситуация. В 2015-м в интервью на корте после победы в матче Australian Open Эжени попросили покружиться, чтобы показать платье. За это репортёра окрестили сексистом и ещё долго припоминали ему этот казус. Забавно, что сама теннисистка поначалу говорила, что так не считает. Прошло всего три года, и эта история получила новую интерпретацию.

Открыла новую точку на карте Земли

Отыграв Хиросиму и Токио, спортсменка отправилась в Ташкент на местный International. Обычно девушки с высоким рейтингом на этой неделе играют в Ухане, где проводится более статусный и финансово привлекательный турнир, но в этот раз Бушар изменила привычный маршрут. И сделать это пришлось из-за низкого рейтинга – в тот момент она находилась за пределами первой сотни. Сыграть успешно на Tashkent Open не получилось, но зато Эжени познакомилась с культурой и архитектурой одной из постсоветских республик. Спортсменка весьма ёмко и чётко охарактеризовала Ташкент, назвав его смесью азиатской, русской и ближневосточной культуры. А ещё Эжени похвалила традиционную узбекскую кухню, хотя это удивляет в меньшей степени.

Перезагрузка в Иерусалиме

Перед заключительным отрезком сезона уроженка Уэстмаунта побывала в Израиле, где лечила стопу и совершила путешествие по святым местам Иисуса Христа. В Тель-Авиве спортсменка провела небольшой тренировочный сбор под руководством Майкла Джойса, который в прошлом был тренером Марии Шараповой. Канадка взяла Джойса на испытательный срок, и, кажется, тот пока справляется. Во всяком случае, новый сезон она начала вместе с Майклом. Отпуск в Израиле положительно сказался на эмоциональном фоне теннисистки. В Люксембурге Бушар преодолела квалификацию и стала полуфиналисткой, проиграв будущей чемпионке Юлии Гёргес.

Желание изменить всё

В прошлом году Эжени перепробовала несколько вариантов, пока не определилась с именем человека, который помог бы ей вернуться на прежние позиции. Весной Бушар обратилась за помощью к Роберту Лэнсдорпу, которого называют мастером по ударной технике. Тому самому, кто в своё время был непосредственно причастен к выводу на высокую орбиту Марии Шараповой. «Я знаю, что нужно делать, чтобы она выполняла удары лучше и стабильнее. Ранее ей это не удавалось. Я был рад, так как знал, что могу помочь этой девушке. Именно поэтому я сейчас здесь. Я не собираюсь ездить с ней просто ради славы. Я чувствую, что могу сделать её более сильным игроком. Если не удастся, мы расстанемся. Но если она станет первой ракеткой мира, я также уйду, потому что буду считать работу выполненной».

Кроме Лэнсдорпа Эжени пробовала работать вместе с Ником Савиано, Томасом Хогстедтом, Харольдом Соломоном и Робби Пулом. Ни с кем из них не удалось решить главную проблему – ментального равновесия. Успехи пятилетней давности так и остались единственными в карьере 24-летней теннисистки. Сама канадка это понимает, и пытается всё исправить, меняя многое, в том числе саму себя и свои привычки.

Многообещающий старт сезона

Бушар действительно начала меняться, и эта тенденция наметилась с лета прошлого года. Эжени прошла квалификацию на Уимблдоне и US Open, а также стала полуфиналисткой Люксембурга. Перед стартом сезона теннисистка играла на выставочном турнире на Гавайях, где обыграв непростых соперниц (Коко Вандевей и Гарбинье Мугурусу), дошла до финала и уступила лишь бельгийке Элисе Мертенс. В межсезонье Эжени активно работала над физподготовкой и работой ног. Неделя в Гонолулу была продуктивной, а за пару недель до этого теннисистка наведалась в гости к Ричарду Брэнсону на его остров Неккер на Британских Виргинских островах. Там она мило пообщалась со знаменитым чемпионом Бьорном Боргом, который зарядил теннисистку энергией и мотивацией на будущие свершения.

В итоге в первом же официальном турнире сезона в Окленде канадка стала чемпионкой в дуэте с Софьей Кенин. Для девушек это первый титул WTA в парном разряде. В одиночке у канадки дела тоже складываются неплохо: в четвертьфинале ASB Classic Эжени уступила Юлии Гёргес, которая впоследствии завоевала главный трофей. Причём проиграла лишь на тай-брейке решающего сета. Похоже реинкарнация Эжени сейчас обретает живые очертания. Главное, чтобы одиночный четвертьфинал и парный титул Окленда были только началом на пути к перезапуску карьеры талантливой девушки.