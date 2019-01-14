Энди Маррей играл через боль и почти сделал невозможное. Его провожали стоя

Энди Маррей проиграл Роберто Баутисте-Агуту в первом круге Australian Open, но для всех, кому небезразличен теннис, британец был сегодня лучшим теннисистом мира. Он не сдался, уступая 0:2 по сетам, перевёл игру в решающую партию, но сдержать натиск испанца ему не удалось. На матче присутствовали его мама Джуди и брат Джейми, они улыбались, грустили и поддерживали близкого человека. Не исключено, что в последний раз в его карьере.

Устал бороться с травмой

11 января сэр Энди собрал пресс-конференцию и объявил, что устал бороться с травмой бедра и хочет завершить карьеру в этом году. И дело не в типичной травме спортсмена, когда ему тяжело, но он видит свет в конце туннеля. Сейчас всё по-другому: Маррей уже много месяцев не может справиться с острой болью в правом бедре. Он попробовал практически всё, что можно, чтобы исправить ситуацию, но ничего не сработало. У шотландца хроническая травма тазобедренного сустава, и теперь облегчить его страдания может только эндопротезирование. Маррею могут установить титановый сустав, но не для того, чтобы вернуться на корт, а чтобы жить нормальной жизнью. Всех повергла в шок история о том, что даже бытовые вещи вроде надевания носков являются серьёзным испытанием для двукратного олимпийского чемпиона.

По итогам матча с Баутистой-Агутом всё выглядело так, будто прощаются с легендой навсегда. Маррей заявил, что сделает ещё одну операцию, но не обещает, что сможет вернуться. Энди любят в Австралии, хотя его впору называть главным неудачником турнира. Он пять раз играл в финале Australian Open, но не выиграл ни одного титула. Впрочем, в спорте любят не только победителей, но и тех, кто борется с проблемами и не сдаётся, несмотря ни на что. Сегодня игра Маррея собрала большую аудиторию, нежели противостояние Роджера Федерера и Дениса Истомина. Швейцарца поставили на центральный корт, но в эти часы он не был звездой №1.

Главная проблема не решена

Ровно год Энди обратился к доктору Джону О'Доннеллу и согласился на операцию. Её провели в Мельбурне в больнице Сент-Винсент. До этого британец заявлял, что сможет восстановиться консервативными методами лечения, и операция не потребуется, но позже понял, что ошибался. Врачи сделали своё дело, но это не помогло. Уже в июне Маррей чувствовал что-то неладное. «Проблемы с бедром у меня уже восемь лет, и я не раз консультировался со специалистом в Австралии. Бедро не в идеальном состоянии, но я хочу вернуться на такой уровень, чтобы быть конкурентоспособным. Не играя в туре так долго, начинаешь волноваться и сомневаться в себе». Энди вернулся в августе и отыграл пару-тройку турниров, но прежнего Маррея мы не увидели. В январе ничего не изменилось: это уже не тот Энди, который в 2016-м тащил любые мячи и сметал всех на своём пути.

По стопам Ягудина и Плющенко?

У фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко также были проблемы с бедром. Ягудин рискнул и сделал операцию по замене тазобедренного сустава на титановый протез, но полноценно вернуться на лёд так и не сумел. У Алексея была дисплазия тазобедренного сустава, другими словами, врождённый вывих бедра. Сейчас он выступает в показательных ледовых шоу, но вряд ли такой сценарий устраивает титулованного шотландца. Трудно смириться с тем, что в 31 год не можешь заниматься любимым делом.

Есть пример Боба Брайана, который перенёс эндопротезирование летом 2018-го, а в начале января вместе с братом Майком сыграл на турнире в Окленде. Это удивительная история, но нужно понимать, что в парном теннисе нет таких сумасшедших нагрузок на тазобедренный сустав. Наверное, Энди может вернуться и попробовать себя в паре, но это не входит в его планы. «Сейчас я всерьёз думаю об эндопротезировании. Некоторые спортсмены даже возвращались после этой операции. Но никаких гарантий, конечно, нет. Её делают не для того, чтобы вернуться в спорт, а чтобы жить нормально». В последние два года Маррей не просто играет на болеутоляющих, но и живёт с жутким дискомфортом в повседневной жизни.

Пророческое интервью Маррея

Энди Маррей Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В 2017 году Энди дал интервью телеканалу Euronews перед защитой титула Уимблдона. Тогда он ещё был первой ракеткой мира, и не мог представить, что спустя полтора года его карьера будет на грани завершения. Энди исчерпал ресурс своего здоровья, и в этом, возможно, виноват календарь соревнований ATP.



– Ваш календарь очень насыщен. Вам не кажется, что обязательных турниров могло бы быть меньше?

– Да, соглашусь с вами. Думаю, менее насыщенный календарь пошёл бы на пользу игре и теннисистам. Игроки могли бы дольше сохранять форму, борьба за титулы была бы более ожесточённой. Сезон открывается в первую неделю января, а закрывается аж во второй половине ноября. От года к году мы можем менять как-то свой календарь, но в целом у нас не остаётся времени на отдых. Мы нуждаемся в этом, но ничего не можем изменить. Приходится изворачиваться, чтобы выкроить дни, недели хоть на какую-то передышку. Будь у нас меньше тренировок, график жизни и тренировок был бы легче.

– Если бы вы не пошли в профессиональный теннис, чем бы вы сейчас занимались?

– Я благодарен судьбе за то, что смог стать профессиональным теннисистом. В 15 лет я твёрдо решил, что хочу связать свою жизнь с теннисом. Конечно, я мог бы пойти по другому пути, например, больше времени уделять учёбе. Многим моим друзьям это удалось: они учились в американских университетах и сохранили прекрасные воспоминания о том времени. На них просто меньше давили, они смогли закончить обучение и вернуться в спорт. А я, как вы знаете, очень рано закончил учиться. И потому, повторюсь, я большой счастливчик, что у меня всё сложилось удачно. Не сложись моя спортивная карьера, я бы, наверное, всё же остался в спорте, но в каком-то другом амплуа. Я с детства люблю многие виды спорта, чем-то даже занимался сам, так что спорт из моей жизни никуда бы не делся.

«Энди, продолжай бороться»!

Энди часто выступал с провокационными заявлениями, но в теннисе его любят практически все. Девушки за всестороннюю поддержку, а парни – за честность и бойцовский дух. Игрока публично поддержало несколько сотен коллег и людей из других видов спорта, и это яркое свидетельство того, что Энди является одним из главных теннисистов новейшей истории. По окончании матча с Баутистой-Агутом на экранах стадиона пустили видео, где коллеги желают ему скорейшего выздоровления.

Хуан-Мартин дель Потро попросил Маррея продолжать бороться, и заявил, что представляет, какие эмоции он сейчас испытывает. Рафаэль Надаль назвал уход Энди огромной потерей для мира тенниса, а Джон Миллман признался, что всегда считал его своим героем и главным титаном тура. Кевин Андерсон пожелал британцу уйти на своих условиях, и в этом с ним солидарны многие теннисисты. Билли Джин Кинг поблагодарила Энди за помощь в борьбе за всеобщее равенство в большом теннисе. Андреа Петкович и Саманта Стосур росли с ним в одно время и заявили, что всегда чувствовали его поддержку.



Также Маррей стал идолом и живой легендой для молодого поколения британских теннисистов. Хитер Уотсон, Кайл Эдмунд и Кэмерон Норри начали свой путь в теннисе, вдохновившись победами Маррея на Уимблдоне и на Олимпийских играх в Лондоне. Они помнят это и называют Энди главным образцом для подражания. Григор Димитров и Марди Фиш восхищаются силой духа Маррея и уверены в том, что он справится с проблемами и попрощается с теннисом на Уимблдоне.

Ник Кирьос выложил трогательный пост в «Инстаграме». «Как только я попал в тур, ты взял меня под крыло и до сих пор остаешься человеком, которого мне всегда хочется видеть. Ты сумасшедший теннисист, намного лучше меня. Но знай, что это грустный день не только для тебя и твоей команды, но и для спорта, и для всех, на кого ты повлиял. Все хотят, чтобы ты продолжал бороться и был собой». Тренер Иван Лендл, приведший Маррея к победам на ТБШ, назвал своего подопечного великим. «Мир тенниса потеряет великого игрока, но Энди оставит образец настоящей стойкости, по которому мы все можем учиться. Он всегда оставлял всего себя на корте». Комментатор и бывший тренер Симоны Халеп Даррен Кэхилл похвалил Энди за преданность к любимому делу и назвал его «немного сумасшедшим, но легендой».

Что будет дальше?

Энди решил, что не будет сдаваться даже в такой ситуации. Вероятно, следующий шаг – эндопротезирование. Это не гарантирует возвращения на корт, но поможет избавиться от болевых ощущений. Врач Джон О’Доннелл не верит, что Энди сможет доиграть до Уимблдона. «Энди пытался изо всех сил и перепробовал всё, что хоть чем-то могло ему помочь. Честно говоря, я не думаю, что ещё есть что-то, что может помочь его бедру и позволить ему ещё поиграть. Это практически нереально».



После матча с Баутистой-Агутом Энди был осторожен с высказываниями. Он пока ни в чём не уверен. «Если это действительно был мой последний матч в Мельбурне, то могу сказать, что выложился на сто процентов и сыграл хорошо. Ещё раз спасибо всем – моей команде, семье и всем, кто меня поддерживал и имел отношение к моей карьере».

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