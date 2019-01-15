Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Хачанов, Павлюченкова, а также Кербер, Надаль, Квитова, Стивенс сыграют в среду на АО.

Шарапова выступит в прайм-тайм на Australian Open-2019. Матчи 3-го дня

В среду, 16 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», начнутся поединки второго круга одиночного разряда и стартуют парные соревнования. В этот день пройдут 32 одиночных матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 16 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева –действующие чемпионы соревнований Роджер Федерер (3) и Каролина Возняцки (3), а также Анжелика Кербер (2), Рафаэль Надаль (2), Слоан Стивенс (5), Кевин Андерсон (5), Марин Чилич (6), Петра Квитова (8), Кики Бертенс (9) и Карен Хачанов (10). Кроме Карена в этот день сыграют ещё два представителя России – Анастасия Павлюченкова и Мария Шарапова (30). Причём Шарапова на сей раз проведёт свой матч в удобное для просмотра российскими поклонниками тенниса время. Её поединок с Ребеккой Петерсон из Швеции стоит в расписании Margaret Court Arena последним запуском, когда в Москве будет около 13:00. Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне Серена Уильямс была беременной, когда выиграла Australian Open-2017. Спустя два года она вернулась вместе с дочерью и снова хочет победить.

Australian Open. День 3-й. 16 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Слоан Стивенс (США, 5) — Тимя Бабош (Венгрия)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0/3-0 («Ролан Гаррос»-юн-2009, Уимблдон-юн-2010, Страсбург-2012).

Рейтинг: 5-66.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Даниэль Эванс (Великобритания, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:00).

Личные встречи: 0-1/0-2 (Уимблдон-2016, Кубок Хопмана-2017).

Рейтинг: 190-3.

Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.



Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Анжелика Кербер (Германия, 2)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 195-2.

Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.



Мэттью Эбден (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-1 (Лондон-2011).

Рейтинг: 47-2.

Прогноз букмекеров: 9.00 – 1.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 9)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-3 (Ухань-2018 – «Ролан Гаррос»-2014, Хертогенбосх-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 44-9.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в трёх сетах.



Кевин Андерсон (ЮАР, 5) — Фрэнсис Тиафо (США)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 3-0 (Нью-Йорк, Майами, Токио-2018).

Рейтинг: 6-39.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.

Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне Серена Уильямс была беременной, когда выиграла Australian Open-2017. Спустя два года она вернулась вместе с дочерью и снова хочет победить.

Юханна Ларссон (Швеция) — Каролина Возняцки (Дания, 3)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 77-3.

Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.



Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 30-64.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.



Текстовая трансляция

Melbourne Arena

Анетт Контавейт (Эстония) — Александра Саснович (Беларусь)

Melbourne Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 4-3/5-3 (Филиппины-юн-2011, Москва-ITF-2013, Стамбул-ITF-2015, Биль-2017, Мадрид-2018 – Москва-ITF-2014, Брисбен, Индиан-Уэллс-2018).

Рейтинг: 20-31.

Прогноз букмекеров: 1.90 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.



Марин Чилич (Хорватия, 6) — Маккензи Макдональд (США)

Melbourne Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-81.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.



Кэйти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь, 11)

Melbourne Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 97-11.

Прогноз букмекеров: 7.25 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в двух сетах.



Текстовая трансляция

1573 Arena

Петра Квитова (Чехия, 8) — Ирина Бегу (Румыния)

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 9:00).

Личные встречи: 3-0 (Мадрид, «Ролан Гаррос»-2015, Санкт-Петербург-2018).

Рейтинг: 6-70.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Court 3

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Виктор Троицки (Сербия, Q)

Court 3. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 15-200.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.

Court 8

Леся Цуренко (Украина, 24) — Аманда Анисимова (США)

Court 8. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-87.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.



Йосихито Нисиока (Япония) — Карен Хачанов (Россия, 10)

Court 8. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-0/2-0 (Australian Open-юн, Рохэмптон-юн-2013).

Рейтинг: 75-11.

Прогноз букмекеров: 4.05 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 20

Стефано Травалья (Италия, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 19)

Court 20. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 137-20.

Прогноз букмекеров: 3.40 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в четырёх сетах.



Раду Албот (Молдавия) — Фернандо Вердаско (Испания, 26)

Court 20. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Бухарест-2016).

Рейтинг: 96-28.

Прогноз букмекеров: 4.40 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вердаско в пяти сетах.



Белинда Бенчич (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 20. 3-й запуск (около 7:00).

Личные встречи: 0-1/0-2 (Люксембург-кв-2011, Сидней-2017).

Рейтинг: 49-39.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бенчич в трёх сетах.