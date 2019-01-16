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67 эйсов Опелки в матче с Фаббьяно — четвёртый результат в истории ТБШ

67 эйсов Опелки в матче с Фаббьяно — четвёртый результат в истории ТБШ
Теннис / Australian Open 2019

Американский теннисист Райлли Опелка после матча второго раунда Открытого чемпионата Австралии вошёл в историю тенниса. Выполнив за пять партий 67 эйсов, он взобрался на четвёртое место по количеству подач навылет за матч в рамках мэйджоров.

Первое место удерживают американец Джон Иснер и Николя Маю, которые на Уимблдоне-2010 выявляли победителя на протяжении 11 часов и 5 минут. Тот матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Иснера, который выполнил 113 эйсов. Его соперник отметился 103 подачами навылет.

Третьим в рейтинге стоит хорват Иво Карлович, который на Открытом чемпионате Австралии — 2017 выполнил 78 эйсов в матче против аргентинца Орасио Себальоса.

Пятый результат также у Иснера. На прошлогоднем Уимблдоне его подачу 64 раза не смог принять бельгиец Рубен Бемельманс.

24 июня 2010 года, четверг. 18:30 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Николя Маю
Николя Маю
Франция
4:6
6:3
9
7:6
7
3
6:7
7
68:70
Джон Иснер
Джон Иснер
США
17 января 2017 года, вторник. 08:50 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
Иво Карлович
21
Хорватия
6
6:7
8
3:6
7:5
6:2
22:20
Орасио Себальос
Орасио Себальос
68
Аргентина
05 июля 2018 года, четверг. 15:40 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
Джон Иснер
Джон Иснер
10
США
6:1
6:4
6
6:7
8
3
6:7
7
7:5
Рубен Бемельманс
Рубен Бемельманс
104
Бельгия
67 эйсов не спасли Опелку от поражения в матче второго круга Australian Open
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