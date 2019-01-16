67 эйсов Опелки в матче с Фаббьяно — четвёртый результат в истории ТБШ

Американский теннисист Райлли Опелка после матча второго раунда Открытого чемпионата Австралии вошёл в историю тенниса. Выполнив за пять партий 67 эйсов, он взобрался на четвёртое место по количеству подач навылет за матч в рамках мэйджоров.



Первое место удерживают американец Джон Иснер и Николя Маю, которые на Уимблдоне-2010 выявляли победителя на протяжении 11 часов и 5 минут. Тот матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Иснера, который выполнил 113 эйсов. Его соперник отметился 103 подачами навылет.



Третьим в рейтинге стоит хорват Иво Карлович, который на Открытом чемпионате Австралии — 2017 выполнил 78 эйсов в матче против аргентинца Орасио Себальоса.



Пятый результат также у Иснера. На прошлогоднем Уимблдоне его подачу 64 раза не смог принять бельгиец Рубен Бемельманс.

67 эйсов не спасли Опелку от поражения в матче второго круга Australian Open