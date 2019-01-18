На электрическом стуле. Почему молодые австралийцы наехали на Хьюитта

Ллейтон Хьюитт был в хороших отношениях с представителями самого талантливого и скандального поколения австралийских игроков, но стал капитаном сборной — и всё изменилось. Бернард Томич, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис, не привыкшие к субординации, рассчитывали на преференции со стороны Ллейтона, что для всех выглядело абсурдом и ребячеством. Хьюитт хотел раз и навсегда покончить с конфликтами в рядах национальной сборной, но не учёл того факта, что молодёжь может забить на переговоры с тренерским штабом и функционерами. Он думал, что магия его имени поможет решить все проблемы, но для горячих австралийских парней он был лишь очередным чудаковатым капитаном, который ничего не понимает в теннисе. В начале этого года Берни, Ник и Танаси вышли на тропу войны с двукратным чемпионом «Больших шлемов». Боевые припасы – твиты, Insta Stories и горячие интервью знакомым журналистам.

Расстрельная должность

Уже несколько лет в сборной Австралии не утихают конфликты. С одной стороны, усилиями Томича и Кирьоса команда вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса, но с другой – стала посмешищем и предметом обсуждений в мировой прессе. После ухода в 2010 году Джона Фитцджеральда не было ни одного сезона без закулисных игр и словесных перебранок. Пэт Рафтер продержался на этом посту четыре года, но не выдержал давления со стороны семейства Томичей и федерации. По мнению игроков, следующий капитан сборной – Уолли Мазур – не обладал волевыми качествами, и потому не имел права долго задерживаться на этом посту. «Люблю Кубок Дэвиса, но я не понимаю, почему должен представлять всех этих людей из администрации Tennis Australia. Люди думают, что у меня конфликт с капитаном команды, но это не так. Я очень уважаю Уолли. К сожалению, он не всегда говорит то, что думает», – высказался Томич. В конце 2015 года Мазура попросили уйти, потому что для работы с главной командой страны созрел Ллейтон Хьюитт.

Воздух свободы. Как Австралия потеряла самое талантливое поколение Австралийцы бережно готовили достойную смену Ллейтону Хьюитту, но вырастили скандальное поколение с кучей проблем. Это настоящий провал.

Хьюитт хотел покончить с конфликтами, и провёл встречу с лидерами команды. «Хочу внести свою лепту в успехи сборной. Было бы неплохо, если тёплая атмосфера сопровождала команду не только в дни матчей Кубка Дэвиса, но и на протяжении всего года. Ребята уважают меня, и я хочу им помочь». Первый год ушёл на адаптацию, но уже на второй старые обиды снова выбрались наружу. Сначала Томич благодарил Хьюитта за поддержку и мудрые советы, но потом назвал предателем и прекратил с ним общаться. Кирьос всегда был на стороне Хьюитта, но сейчас и у них не всё так гладко. В 2017-м Ник называл Ллейтона самым лучшим капитаном сборной, а пару дней назад обвинил его в фаворитизме, намекая на гиперопеку Алекса де Минора. Томич подлил масла в огонь, заявив, что Хьюитт берёт в команду тех, кто ему нравится. Берни уверен, что 37-летний уроженец Аделаиды злоупотребляет служебным положением и высасывает деньги из бюджета федерации. В этом Томича поддерживают Кирьос и Коккинакис, которого пытались помирить с Ллейтоном, но попытка вышла неудачной.

Хьюитт спокойно выслушал обвинения бывших лидеров сборной, но затем нанёс ответный удар. Он рассказал об угрозах физической расправы со стороны Томича, оскорблениях и шантаже. Ллейтон пояснил, что шантаж заключался в том, что Бернард отказывался играть в Кубке Дэвиса, если ему не будут давать «уайлд-кард» на австралийские турниры. Томич не стал ничего отрицать, и даже кое-что добавил. «Письма с угрозами? Два года назад я сказал, что если он попробует со мной заговорить, я его вырублю». На примере австралийского тенниса, мы выяснили, что от любви до ненависти действительно один шаг.

Строит новую команду

В последний год Хьюитт по прозвищу Рэмбо основательно перетряхнул состав. Он стал вызывать Алекса де Минора, Джордана Томпсона и Мэттью Эбдена. Кирьос остался в команде, но больших успехов ни ему, ни сборной это не принесло. В 2018-м австралийцы проиграли немцам в первом круге Мировой группы Кубка Дэвиса, а в сентябре не справились с командой Австрии в матче за право остаться в высшем дивизионе. В этом году Ллейтон наверняка будет делать ставку на своего подопечного Алекса де Минора, на юношу с русскими корнями Алексея Попырина, а также на Джона Миллмана и Мэттью Эбдена. Впрочем, Хьюитт ни перед кем не закрывает двери, и в случае решения разногласий готов вернуть в команду звёзд с бунтарским характером.

Долго искал преемника

Мужской австралийский теннис был в коме до появления Бернарда Томича и Ника Кирьоса. Хьюитт, как и Люк Скайуокер, не мог уйти на покой без достойного преемника. И ему тоже не повезло с первым учеником: Томич отвернулся от него и возомнил себя более зрелым и могучим. Спустя несколько лет Ллейтон нашёл отдушину в лице Алекса де Минора. Он увидел в нём себя на заре карьеры, и решил помочь молодому дарованию. Алекс уверенно пробивает себе дорогу в элиту ATP-тура, и делает это без скандалов, интриг и громких заявлений.



Талант 19-летнего парня отметил даже Роджер Федерер, а этот человек редко делится своими мыслями на тему перспектив того или иного игрока. «Я наблюдаю за Алексом ещё с Брисбена и Сиднея. И мне понравилось то, что я увидел. Как, в своё время, было с Ллейтоном Хьюиттом. Мне было бы интересно встретиться с ним на корте, но думаю, что в Австралии он преуспеет благодаря поддержке со стороны болельщиков».

Федерация тоже под обстрелом

Главу Tennis Australia Крэйга Тайли часто критикуют не только игроки, но и родители молодых австралийских теннисистов. Всё дело в распределении «уайлд-кард» на турниры в период австралийского турне. В прошлом году в стране проводилось много челленджеров, но из-за реформы рейтинговой системы большинство турниров этой категории прекратили своё существование. Благодаря выступлению на тех турнирах, во второй сотне оказались несколько австралийских парней, в том числе Марк Полманс, Джейсон Каблер, Алекс Болт и другие. Сейчас у австралийских функционеров снова проблемы, потому что родители недовольны отсутствием игровой практики у их детей. Федерация обещала помогать, но этого, по мнению родителей, не происходит.



Бернард Томич атакует не только капитанов сборной, но и федерацию. В феврале прошлого года он пригрозил рассказать журналистам о коррупции в австралийском теннисе. «С некоторыми вещами в Tennis Australia нужно разобраться. Это то же, что было с ФИФА, когда выяснилось, насколько эта организация коррумпирована. То же самое и здесь, и я это знаю. Надеюсь, я смогу рассказать об этом в ближайшем будущем ради общего блага».

Берни стал более разговорчивым после вылета с Australian Open-2019. «Все, кто получил «уайлд-кард» в Мельбурн, входят в эту систему – Полманс, Болт, Томпсон. Они все под крылом Ллейтона, работают с его менеджерской компанией». Томич просит убрать Хьюитта с поста капитана сборной, потому что система полностью прогнила.