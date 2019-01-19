Медведев: мог побеждать Гоффена увереннее. Джокович? Нужно ему забивать

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал дебютный выход в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». В трёх партиях он обыграл Давида Гоффена из Бельгии — 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.



«Немного странный матч. Очень хорошо чувствовал и теннис, и всё прочее. Казалось, мог увереннее выиграть, потому что Давид не очень уверенно действовал на корте. Однако на одной из сторон корта очень светило солнце, поэтому всё свелось к тому, кто больше геймов выиграет на той половине.



Первое попадание в 1/8 финала ТБШ? Это важно. Сильно нервничал перед матчем. Стараюсь расслабиться перед матчем, но мысль о том, что нужно побеждать была. Я дважды проигрывал в третьем круге, и повторять это не хотелось. Соперник был сильный, поэтому очень рад.



То, что я не отдал ни одного сета, подтверждает, что я показываю хороший уровень. Следующий соперник, конечно, скорее всего, будет тяжёлый, но если сумею показать свой теннис, то ему будет как минимум непросто. Что с Джоковичем делать? Забивать надо, но это непросто», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport 1.

Следующим соперником Даниила станет первая ракетка мира Новак Джокович.