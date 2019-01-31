Медведев, Хачанов и Рублёв приехали побеждать Швейцарию без Федерера и Вавринки

Новый формат сократил путь россиян к финалу

Реформа Кубка Дэвиса изменила в первую очередь правила игры для финальной части этих соревнований. Но поскольку в финале теперь выступает сразу 18 команд, понятно, что не могли не поменяться и правила отбора участников. Сборной России изменения даже пошли на пользу – как и многие другие команды вне Мировой группы, она получила шанс сыграть в финале уже в 2019 году. При старом формате россияне могли рассчитывать только на участие в плей-офф Мировой группы и выход в элитный дивизион в случае победы там.

Сейчас заранее известны шесть финалистов – это участники полуфиналов Мировой группы – 2018 и две сборные, получивший «уайлд-кард» (Великобритания и Аргентина, побеждавшие в Кубке Дэвиса в 2015 и 2016 годах соответственно). Остальные 12 мест разыгрываются в квалификационных матчах между 24 лучшими командами, которые были отобраны исходя из позиций в рейтинге среди не попавших в финал напрямую. Последней попавшей в квалификацию сборной стал Китай (30-я строчка). Сразу за ним расположились сборные Беларуси (31-я) и Украины (32-я), которым придётся играть в региональной зоне. Их соперники станут известны после матчей квалификации Мировой группы.

Вместо Федерера — Лааксонен

Сборная России попала на сборную Швейцарии. В последний раз команды встречались в Москве, так что эта игра стала для россиян выездной. Предыдущий матч, кстати, состоялся в 1/8 финала в 2002 году и был первым на пути к триумфу в Кубке Дэвиса – тому самому, когда в финале 20-летний Михаил Южный принёс решающее очко, обыграв Поля-Анри Матьё. А в домашнем матче со Швейцарией Евгений Кафельников и Марат Сафин победили со счётом 3-2, несмотря на два очка Роджера Федерера. Будущая легенда тенниса, кстати, выиграл оба поединка в трёх партиях, несмотря на то, что покрытием был выбран менее удобный для него грунт.

Сейчас Роджера в сборной, разумеется, нет, а играть предстоит на харде в зале. Нет у Швейцарии и Стэна Вавринки. Первой ракеткой сборной является Генри Лааксонен, а второй – Марк-Андреа Хюслер. Если Лааксонен хотя бы иногда мелькает на турнирах ATP, то 22-летнего Хюслера можно было увидеть только в Кубке Дэвиса да на соревнованиях в Гштааде-2018, где он, получив «уайлд-кард» в основную сетку, сумел пройти один круг, победив Николаса Альмагро.

Россия полетела в Биль в сильнейшем составе

Российская команда отправилась в Биль (именно в этом швейцарском городке пройдут матчи) в оптимальном составе – Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской. Пятым членом сборной стал Константин Жжёнов, но понятно, что российский юниор в имеющих турнирное значение матчах не сыграет точно и, скорее всего, не сыграет вообще. Кстати, Биль имеет и второе официальное название – Бьен. Дело в том, что он расположен на условной языковой границе между немецкоязычной и франкоязычной частями Швейцарии. Практически всё население города (55 тысяч человек) говорит на обоих языках.

Откроют противостояние Швейцарии и России Лааксонен и Медведев, а вторыми сыграют Хачанов и Хюслер. Напомним, что матчи вне элитного дивизиона уже не первый год играются в трёхсетовом формате и за два дня – в пятницу и субботу. Второй день начнётся с парной встречи, на которую заявлены Хюслер и Лааксонен против Рублёва и Донского. Затем Лааксонен должен сыграть с Хачановым, а Хюслер – с Медведевым. Впрочем, если российские теннисисты проведут все матчи на оптимальном уровне, то всё должно решиться за три, максимум четыре игры.

Из первой десятки в Кубке Дэвиса сыграет только Зверев

Из 11 остальных квалификационных матчей игрок топ-уровня участвует только в одном – это Александр Зверев. Он выступит за сборную в матче против Венгрии, который пройдёт во Франкфурте. Состав венгров при этом не сильнее состава швейцарцев, так что немецкая команда должна спокойно побеждать в этом противостоянии, учитывая, что за неё выступят также Филипп Кольшрайбер и Ян-Леннард Штруфф.

Остальные теннисисты топ-15, чьи сборные играют на этом этапе, от выступлений отказались. Это Новак Джокович, Роджер Федерер, Кей Нисикори, Доминик Тим, Милош Раонич и Фабио Фоньини. Самый высокорейтинговый участник матчей после Зверева, Хачанова и Медведева – итальянец Марко Чеккинато, 19-я ракетка мира.

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Конечно, более важен для будущего Кубка Дэвиса и для его инвесторов вопрос о том, какой состав соберётся на финальную часть соревнований. В прошлом году многие игроки высказывались против реформы. Среди прочих высказывались против почти все французские теннисисты, в том числе их нынешний лидер, Люка Пуи. Зверев, хотя и играет сейчас, говорил, что в ноябре выступать в Кубке Дэвиса не намерен, и предположил, что из ведущих теннисистов там сыграет только Рафаэль Надаль – да и то потому, что финальная часть будет проведена в Мадриде. Новак Джокович и Джон Иснер также критиковали место турнира в календаре – в конце ноября, после завершения Итогового чемпионата ATP. Поддержали изменения Марин Чилич и Роберто Баутиста-Агут, хотя испанец также отмечал, что даты для проведения финала не идеальны. Остаётся дождаться финала и посмотреть, в каком составе соберутся команды.