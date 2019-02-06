Забавные фотографии Шараповой с бойфрендом, Джоковича в снегу, Плишковой с санками, Халеп в автобусе, а Сафина в Перу.

Шарапова с бойфрендом в Марокко, Свитолина с Монфисом в Париже, Синякова в огне

В женском теннисе на этой неделе турниров нет – кто-то отдыхает, а кто-то защищает честь своих сборных в Кубке Федерации. В мужском туре после Australian Open и Кубка Дэвиса тоже небольшое затишье, там на этой неделе проходят только турниры категории ATP 250. Посмотрим, чем сейчас занимаются игроки.

Вытащить себя из болота. Касаткина и Павлюченкова пытаются спасти сборную России Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.

Мария Шарапова и Александр Гилкс сделали серию фотографий в забавных образах в Марокко.

Прежде чем Мария улетела из Санкт-Петербурга, а Галина Воскобоева отправилась в сборную Казахстана, они сделали совместное фото. Также Воскобоева отметила, что Шарапова практически не общается с другими игроками, но при этом ведёт себя приветливее и доброжелательнее некоторых её коллег.

Анна Курникова, чуть больше года назад ставшая мамой сразу двух детей, выложила домашнее фото из Майами.

А Ана Иванович, у которой родился сын в марте прошлого года, решила вспомнить о своих римских каникулах.

Эжени Бушар почему-то радуется тому, что закончился январь.

Новак Джокович, напротив, отправился в снежные места и явно этому рад.

Марта Костюк мёрзнет в Польше. Именно здесь, в городе Зелена-Гура, играются многие матчи первой европейско-африканской группы Кубка Федерации, в том числе с участием сборной Украины.

Элина Свитолина от выступления в Кубке Федерации отказалась. Украинка побывала в Париже вместе с Гаэлем Монфисом. На этой неделе француз играет на турнире в Софии, где уже успешно преодолел первый круг.

Финалистка турнира в Санкт-Петербурге Донна Векич готова биться в составе сборной Хорватии за победу в группе на том же региональном уровне. Кстати, свой стартовый матч у Пемры Озген (Турция) она уже выиграла. Также в одной группе с Хорватией Сербия и Грузия.

Катержина Синякова, первая ракетка мира в парном разряде, в эти выходные должна сыграть за сборную Чехии в домашнем матче с Румынией. А пока она дразнит болельщиков интересными фотографиями.

Каролина Плишкова тем временем гуляет с санками. Возможно, что и катается на них тоже, хотя верхняя одежда у неё для этого не слишком подходящая.

А сборная Румынии почти в полном составе едет в автобусе, включая теперь уже экс первую ракетку мира Симону Халеп.

Белинда Бенчич явно получает удовольствие от игр за сборную. Швейцарка написала, что уже скучает по Кубку Хопмана, где она защитила титул вместе с Роджером Федерером, и радуется возможности выступить в Кубке Федерации в грядущие выходные. Швейцарки дома сыграют с итальянками. Кстати, вполне возможно, что Кубка Хопмана больше не будет, поскольку в следующем году его место в календаре займёт командный чемпионат ATP.

Марат Сафин отправился отдыхать в Перу. Россиянин сейчас вообще много путешествует и, судя по его интервью, на данный момент вполне доволен таким образом жизни.

Александр Зверев, снявшийся с турнира в Роттердаме, выложил фотографию с австралийского пляжа.