Жерар Пике против теннисистов – новая глава. Зачем нужен ещё один Кубок Хопмана?

Реформа Кубка Дэвиса привела к пожертвованию Кубком Хопмана

Как известно, в августе прошлого года на съезде Международной федерации тенниса (ITF) в США была утверждена реформа, полностью поменявшая облик Кубка Дэвиса. Для того чтобы принять изменения, требовалось как минимум две трети голосов за. В итоге сторонники перемен набрали чуть больше 71% голосов, в том числе со стороны теннисных федераций Франции и Великобритании – притом что большая часть французских игроков высказывалась резко против. Чуть позже ещё одна теннисная федерация из «Большой четвёрки», проводящей один из турниров «Большого шлема» — австралийская – объявила о возрождении командного чемпионата совместно с ATP. Этот турнир будет проводиться с 2020 года на первой неделе сезона и фактически займёт в календаре слот Кубка Хопмана, хотя последний и не являлся турниром ATP. Тем не менее средства, которые австралийцы вкладывали в Кубок Хопмана, теперь пойдут на мужской командный чемпионат. Официально об отмене Hopman Cup пока не объявляли, но сомнительно, что он останется в календаре с учётом финансовых потерь, а также того, что мужской командный турнир планируют проводить в том же городе – Перте.

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

Кто сыграет в Мадриде?

Катализатором перемен в Кубке Дэвиса стала инвестиционная группа Kosmos, одним из руководителей которой является Жерар Пике. Компания настроена на многолетнее сотрудничество и планирует со временем вложить в Кубок Дэвиса $ 3 млрд. Разумеется, многое будет зависеть от успеха реформы, от того, насколько велик будет зрительский интерес к новому Кубку Дэвиса. Пока есть проблемы с привлечением к соревнованиям топ-игроков. Из всех теннисистов элитного уровня выступить в финальной части Кубка пока согласились только Рафаэль Надаль и, вроде бы, Марин Чилич. Также проявляет интерес к турниру Кей Нисикори, который, правда, в квалификационных матчах против Китая не играл. Александр Зверев, напротив, выступил за сборную в домашнем противостоянии с Венгрией, а вот ехать в ноябре в Мадрид, судя по предыдущим заявлениям, не намерен. При этом Роджер Федерер ясно дал понять, что не планирует играть на этом турнире. Не собирается выступать там и Хуан Мартин дель Потро, а Новак Джокович пока размышляет, но отдаёт предпочтение командному чемпионату ATP. Возможно, другие игроки нового поколения, помимо Зверева, окажутся больше заинтересованы в таком формате, но их ещё предстоит раскручивать на мировом уровне, а нынешние главные звёзды тура в большинстве своём играть в Кубке Дэвиса не хотят.

Санкт-Петербург претендует на проведение нового турнира

Тем не менее Kosmos уже планирует создание дополнительных турниров, которые заполнят две недели, ранее занятые Кубком Дэвиса. Напомним, что раньше он проходил в четыре этапа начиная с 1/8 финала, и каждая стадия имела отдельную неделю в календаре, а матчи проводились с пятницы по воскресенье. Теперь соревнования занимают две недели (квалификационная после Australian Open и финальная в конце сезона), и просто так отказываться от принадлежащих ITF слотов никто не намерен. В нынешнем году на этих неделях будут только региональные матчи того же Кубка Дэвиса, но в будущем места могут быть заняты двумя новыми турнирами. Об этом заявил исполнительный директор Kosmos Хавьер Алонсо по итогам встречи с ITF, ATP, организаторами всех турниров «Большого шлема» и представителями теннисистов.

«Мы работаем над разными проектами, но наша главная задача в том, чтобы улучшить жизнь игроков, которые жалуются на слишком загруженный календарь. У нас есть две недели, с которыми мы можем что-то сделать. На данный момент основная идея такова: организовать турнир среди смешанных команд, близкий к нынешнему Кубку Хопмана, и турнир, в котором чемпион получает всё, а остальные участники – ничего. Среди городов, претендующих на их проведение, Санкт-Петербург и Сингапур. Мы уже вели с ними достаточно предметные переговоры, но также проявляют интерес страны Ближнего Востока. Есть вероятность, что турниры появятся уже в 2020 году».

Алонсо прокомментировал также возможный переезд финальной части Кубка Дэвиса с ноября на сентябрь. «Исторически финал всегда игрался в ноябре. Кому-то из теннисистов не нравится вариант с ноябрём, кого-то не устраивает вариант с сентябрём. Мадрид сильно помогает нам с организационными вопросами. Также нас поддерживает Рафаэль Надаль».

Турниру «победитель получает всё» нужны солидные «стартовые»

Вариант с турниром, где чемпион получает всё, также выглядит довольно сомнительным. Теннисисты не привыкли участвовать в соревнованиях и оставаться с носом даже в случае поражения в первом круге, не говоря уже о проигрыше в полуфинале или финале. Кроме того, за приезд на любой необязательный турнир все элитные игроки давно получают солидные «стартовые», которые исчисляются суммами с шестью нулями. Словом, такая концепция может работать только в том случае, если будет во многом фиктивной – то есть победитель заберёт себе весь официальный призовой фонд, но все участники в любом случае получает солидные деньги. Что касается командного чемпионата в миксте, то это сейчас выглядит своего рода уколом в сторону ATP. Правда, разговоры о возможном появлении такого турнира ходили и в августе, но при условии сохранения нынешнего Кубка Хопмана едва ли в нём мог быть смысл.

В любом случае основной проект Kosmos, ради которого всё изначально и затевалось, – Кубок Дэвиса. Если его не удастся раскрутить до должного уровня, если эта идея не «выстрелит» и финансовые вложения не оправдаются, то и другие их турниры вряд ли будут существовать. Так или иначе в данный момент представители Kosmos явно уверены в своём успехе, по крайней мере на публике. Посмотрим, сохранится ли эта уверенность через пару лет.