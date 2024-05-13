Видеообзор матча, в котором Рублёв проиграл 109-й ракетке мира Мюллеру
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Сегодня, 13 мая, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:20 МСК
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
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|6
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|3
|2
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором неожиданного поражения россиянина от 109-го номера мирового рейтинга ATP.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).
Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.
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