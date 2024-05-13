Видеообзор матча, в котором Рублёв проиграл 109-й ракетке мира Мюллеру

Сегодня, 13 мая, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором неожиданного поражения россиянина от 109-го номера мирового рейтинга ATP.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.