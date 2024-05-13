Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор матча, в котором Рублёв проиграл 109-й ракетке мира Мюллеру

Видеообзор матча, в котором Рублёв проиграл 109-й ракетке мира Мюллеру
Комментарии

Сегодня, 13 мая, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:20 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором неожиданного поражения россиянина от 109-го номера мирового рейтинга ATP.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Мюллер, обыграв Рублёва, одержал первую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android