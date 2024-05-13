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Француз Мюллер прервал серию из семи побед Андрея Рублёва

Француз Мюллер прервал серию из семи побед Андрея Рублёва
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109-я ракетка мира, 27-летний французский теннисист Александр Мюллер прервал серию из семи побед олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на уровне ATP.

Напомним, это произошло в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Квалифаер Мюллер неожиданно обыграл Рублёва (4) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

До поездки в Рим Рублёв стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Там Андрей одержал шесть побед: над Факундо Багнисом (Q) из Аргентины, испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (27), Таллоном Грикспором (24) из Нидерландов, испанцем Карлосом Алькарасом (2), американцем Тейлором Фритцем (12) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Седьмую победу россиянину принёс стартовый матч в Риме с американцем Маркосом Гироном.

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