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Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над Наоми Осакой в 1/8 финала турнира в Риме

Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над Наоми Осакой в 1/8 финала турнира в Риме
Чжэн Циньвэнь
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над бывшей первой ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой на турнире WTA-1000 в Риме, а также сравнила их предыдущую игру.

«Сегодня было непросто играть против неё, потому что она выиграла много турниров «Большого шлема» и её сложно победить. Я просто отдала все силы на корте и рада, что сегодня матч сложился в мою пользу.

Если сравнивать с прошлым разом, то я бы сказала, что сравнивать сложно. В прошлый раз мы играли на хард-корте, а в этот раз — на глине. На глине другой стиль игры.

Я помню, как в прошлый раз матч перешёл в третий сет. В третьем сете я очень быстро теряю свою подачу. Но сегодня у меня хорошо получается: когда я проиграла свою подачу в первом сете, я смогла вернуться и попытаться найти способ снова сделать брейк», — сказала Чжэн Циньвэнь на пресс-конференции.

В матче 1/8 финала японка уступила китайской спортсменке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 4:6. В следующем раунде китайская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) и Паулы Бадосы (Испания).

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