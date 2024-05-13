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Кори Гауфф — Паула Бадоса, результат матча 13 мая 2024, счёт 2:1, 4-й круг турнир в Риме

Кори Гауфф в трёх сетах обыграла Паулу Бадосу и вышла в четвертьфинал Рима
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Чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга Гауфф (3) со счётом 5:7, 6:4, 6:1 обыграла бывшую вторую ракетку мира представительницу Испании Паулу Бадосу.

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 15:30 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 1
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча Гауфф с Бадосой продлилась 2 часа и 28 минут. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Паулы два эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в полуфинал соревнований в Риме Гауфф сразится с седьмой ракеткой мира 21-летней представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (7).

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