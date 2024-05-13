Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это твой момент». Пресс-служба ATP — Мюллеру после победы над Рублёвым

«Это твой момент». Пресс-служба ATP — Мюллеру после победы над Рублёвым
Комментарии

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировала на неожиданную победу француза Александра Мюллера в матче с Андреем Рублёвым на стадии 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Это твой момент, Александр!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в социальных сетях.

Напомним, Мюллер одержал волевую победу над Рублёвым со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Эта победа стала для француза первой над игроком из топ-10 рейтинга АТР. До этого Мюллер пять раз выходил на корт с игроками из десятки, однако не одержал ни одной победы.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:20 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В следующем раунде он сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

Материалы по теме
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android