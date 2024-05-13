«Это твой момент». Пресс-служба ATP — Мюллеру после победы над Рублёвым

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировала на неожиданную победу француза Александра Мюллера в матче с Андреем Рублёвым на стадии 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Это твой момент, Александр!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в социальных сетях.

Напомним, Мюллер одержал волевую победу над Рублёвым со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Эта победа стала для француза первой над игроком из топ-10 рейтинга АТР. До этого Мюллер пять раз выходил на корт с игроками из десятки, однако не одержал ни одной победы.

В следующем раунде он сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).