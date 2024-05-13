Свёнтек в двух сетах обыграла Кербер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме
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Завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и Анжеликой Кербер из Германии. Со счётом 7:5, 6:3 победу одержала Свёнтек.
Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
Анжелика Кербер
А. Кербер
Матч продолжался 1 час 39 минут. Кербер один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 выигранных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В четвертьфинале Свёнтек сразится с американской теннисисткой 16-й ракеткой мира Мэдисон Кис, обыгравшей в 1/8 финала румынку Сорану Кырстю (32-z в рейтинге WTA) — 6:2, 6:1. Теннисистки провели между собой четыре встречи, в трёх из которых победила Свёнтек.
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