Свёнтек в двух сетах обыграла Кербер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме

Завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и Анжеликой Кербер из Германии. Со счётом 7:5, 6:3 победу одержала Свёнтек.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Кербер один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 выигранных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В четвертьфинале Свёнтек сразится с американской теннисисткой 16-й ракеткой мира Мэдисон Кис, обыгравшей в 1/8 финала румынку Сорану Кырстю (32-z в рейтинге WTA) — 6:2, 6:1. Теннисистки провели между собой четыре встречи, в трёх из которых победила Свёнтек.