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Мюллер прокомментировал неожиданную победу над Рублёвым в третьем круге Рима

Мюллер прокомментировал неожиданную победу над Рублёвым в третьем круге Рима
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109-я ракетка мира, 27-летний французский теннисист Александр Мюллер прокомментировал победу над олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в третьем круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, квалифаер Мюллер неожиданно обыграл Рублёва (4) со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Для Александра это дебютная в карьере победа над игроком топ-10 мирового рейтинга.

«Я не ожидал, что смогу добиться победы, понимал, что у меня есть шансы, но обыграть Андрея – это что-то невероятное. Я изменил свою игровую тактику во втором сете, нашёл ту, что позволила мне одержать победу», — приводит слова Мюллера RMC Sport.

Следующим соперником Мюллера в Риме станет победитель матча Стефано Наполитано (Италия, WC) — Николас Харри (Чили, 21).

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