Янчук объяснил, почему российские теннисистки не дошли до решающих стадий турнира в Риме

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о том, почему ни одна российская теннисистка не дошла до 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«С одной стороны, для меня это тоже большой вопрос. Но, с другой стороны, среди российских теннисисток нет явного лидера, от которого всегда можно ожидать определённого результата. Несколько человек играют очень неплохо, на уровне топ-20. А в этом случае выступление на конкретном турнире зависит о состояния и формы спортсменки, покрытия корта. Получается, что на данный момент наши теннисистки пока не готовы к высоким достижениям на грунте.

Поражения Александровой и Калинской, которые успешно выступали в этом сезоне, стали неожиданностью. Но такое в теннисе происходило и будет происходить», – приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Напомним, на стадии 1/16 финала турнир покинули последние три российские теннисистки. Диана Шнайдер проиграла Пауле Бадосе (7:5, 4:6, 4:6), Дарья Касаткина уступила Наоми Осаке (3:6, 3:6), Анна Калинская потерпела поражение от Элины Свитолиной (3:6, 3:6).