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Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, переиграв Норри

Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, переиграв Норри
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала грек одержал победу над британским теннисистом Кэмероном Норри (30) со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 13:55 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%). На счету Норри два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт (100%).

В следующем раунде греческий теннисист сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который в своём матче одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

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