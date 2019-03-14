Как обыграть чемпионов «Большого шлема»? Спросите у Бьянки и Маркеты

Стартовая неделя турнира в Индиан-Уэллсе запомнилась не только вылетом первых ракеток мира Новака Джоковича и Наоми Осаки, но и ярким выступлением молодых звёздочек — Бьянки Андрееску, Миомира Кецмановича и МаркетыВондроушовой.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».

Миомир Кецманович (Сербия, 19 лет)

Сербский фрешмен Миомир Кецманович был первой ракеткой мира по юниорам, но его путь к первой сотне мирового рейтинга получился довольно сложным. Раньше его часто сравнивали с Новаком Джоковичем, и это логично, потому что в последние годы в бывшей югославской республике появлялось не так много достойных представителей. «Мы с Новаком много общались, и он дал мне много советов. Приятно, что такой большой мастер уделяет тебе своё внимание. Это мотивирует работать в полную силу». По итогам 2016 года Кецманович получил награду ITF как лучший юниор прошедшего сезона.

За пару лет в мужском туре молодой серб выиграл два титула на челленджерах в Азии, но на уровне ATP заявить о себе у него пока не получалось. В конце прошлого года серб познакомился с принципами работы Ассоциации теннисистов-профессионалов и различными тонкостями карьеры профессионального игрока, получив диплом образовательной программы ATP. Перед стартом Итогового чемпионата ATP Миомир был спарринг-партнёром участников соревнований, потренировавшись, в том числе и с Роджером Федерером. Свою первую победу на уровне ATP Миомир одержал в Брисбене, сломив сопротивление аргентинца Леонарда Майера.

Предсезонку Кецманович проводил на Канарах вместе с австрийским коллегой Домиником Тимом. В Мельбурне серб прошёл квалификацию, но в первом круге основной сетки не справился с опытным испанцем Фернандо Вердаско. Ничего не предвещало, что Миомир выстрелит в Индиан-Уэлссе, но счастливый случай и благоприятная сетка сделали своё дело. Миомир Кецманович проиграл в финале квалификации Маркосу Гирону, но в статусе «лаки-лузера» прошёл три круга основной сетки и стал четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс». 18 марта 19-летний уроженец Белграда дебютирует в топ-100, и бытует мнение, что это только начало глобального восхождения сербского вундеркинда.

Маркета Вондроушова (Чехия, 19 лет)

Маркета Вондроушова взяла в руки ракетку в возрасте пяти лет. Сейчас её тренируют Иржи Гребец и Зденек Кубик. Девушка росла, играя на грунтовых кортах, но сейчас её результаты наиболее успешны на харде. Список любимых игроков чешской теннисистки возглавляет Роджер Федерер, с которым она бы хотела сыграть микст. Что касается стиля игры, то Вондроушова не просто сильно бьёт по мячу с двух рук, но и показывает при этом зрелый, умный теннис. Несмотря на агрессивный стиль, она допускает не так много невынужденных ошибок. Также к сильным сторонам девушки относятся её физические кондиции и мощная подача.

Юниорская карьера Маркеты на уровне турниров ITF началась в 2013 году. Год спустя на «Ролан Гаррос» 14-летняя теннисистка пробилась в полуфинал соревнований, уступив россиянке Дарье Касаткиной, а также сыграла финал в парном разряде. На Уимблдоне она снова сумела дойти до полуфинала, но на сей раз уступила латвийке Елене Остапенко. В конце года Маркета выиграла Orange Bowl в паре с Кэтрин Беллис. В 2015 году чешка стала чемпионкой Australian Open и Roland Garros в парном разряде. В одиночке в Париже спортсменка повторила результат 2014 года, уступив в полуфинале Пауле Бадосе-Хиберт.

В 2014 году Вондроушова начала играть на взрослых турнирах. В 2015 году, выиграв «десятитысячник», она сразу же взяла и турнир с призовым фондом в 15 тыс., как бы проходя квест, в котором поочерёдно покоряют всё более и более трудные уровни. С мая по декабрь 2016 года Маркета не играла из-за травмы локтя, но после этой неприятности в таком юном возрасте она смогла не только вернуться на корт, но и выйти в игровом и физическом плане на новый уровень. Выиграв турнир WTA в Биле, где она обыграла в числе прочих Барбору Стрыцову и Анетт Контавейт, она также стала чемпионкой «стотысячника» в Трнаве, а затем преодолела первый круг Открытого чемпионата Франции. Год назад в Индиан-Уэллсе чешка дошла до четвёртого круга соревнований, что стало одним из лучших выступлений теннисистки на больших турнирах. В августе девушка добилась аналогичного результата в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США. В феврале 2019-го Вондроушова могла выиграть второй титул WTA, но в финале Будапешта проиграла бельгийке Элисон Ван Эйтванк.



На нынешнем турнире в Индиан-Уэллсе Маркета собрала неплохую коллекцию скальпов — она обыграла прошлогоднюю финалистку BNP Paribas Open Дарью Касаткину, чемпионку «Ролан Гаррос»-2017 Елену Остапенко и вторую ракетку мира Симону Халеп. В матче за выход в 1/2 финала чешка дала бой украинке Элиной Свитолиной и уступила ей только в третьем сете.

Бьянка Андрееску (Канада, 18 лет)

Бьянка Андрееску родилась в Канаде в семье иммигрантов из Румынии. Вскоре она с родителями уехала на историческую родину, где в возрасте семи лет начала играть в теннис. Юная Бьянка росла разносторонней личностью и пробовала свои силы в других видах спорта, в числе которых футбол, фигурное катание, плавание и гимнастика. Когда семья Андрееску вернулась в Канаду, девочка начала заниматься в теннисном клубе в своей родной Миссиссоге, а позже в детском учебном центре Федерации тенниса Канады в Торонто. Там среди её тренеров в последующие годы была финалистка US Open-2001 Натали Тозья. В детстве кумирами Бьянки были Симона Халеп и Роджер Федерер.



В 2014 году Андрееску стала чемпионкой юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории до 16 лет, а ещё год спустя выиграла его и в следующей возрастной категории – до 18 лет; на момент второй победы ей самой ещё не исполнилось даже 16 лет. В юниорском рейтинге ITF канадка занимала третью строчку. На юниорских мэйджорах девушка неоднократно доходила до полуфинала в одиночке, а незадолго до окончательного перехода во взрослый тур она выиграла два «Шлема» на двух разных покрытиях в парном разряде – в Австралии и в Париже в 2017 году.

В 2016-м этническая румынка завоевала свои первые титулы на взрослых турнирах уровня ITF, победив и в одиночном, и в парном разряде на турнире в Гатино. В январе 2017-го на Australian Open среди девушек 16-летняя Андрееску дошла до полуфинала, где проиграла первой сеяной швейцарке Ребеке Масаровой. В парном разряде Бьянка стала чемпионкой в тандеме с Карсон Бранстайн. В феврале теннисистка дебютировала в составе сборной Канады в I американской группе Кубка Федерации, выиграв все шесть своих встреч против соперниц из Венесуэлы, Боливии, Парагвая и Чили, а затем в плей-офф II Мировой группы принесла команде решающее очко в матче со сборной Казахстана.



Первая серьёзная победа Бьянки во взрослом туре была одержана во втором круге турнира в Вашингтоне в 2017 году. Под натиском молодой девушки не устояла француженка Кристина Младенович, занимавшая на тот момент 12-е место в рейтинге WTA. Андрееску стала первой теннисисткой из поколения «2000», которой удалось победить соперницу из первой двадцатки рейтинга. По итогам сезона-2017 Андрееску была названа теннисисткой года в Канаде, опередив более медийную персону Эжени Бушар.

Получив «уайлд-кард» от организаторов нынешнего Индиан-Уэллса, Бьянка Андрееску уже вышла в полуфинал на дебютном турнире крупнейшей категории WTA Premier Mandatory. В четвертьфинале уроженка Онтарио отдала лишь один гейм испанке Гарбинье Мугурусе, на счету которой две победы на турнирах «Большого шлема».

Стоит отметить, что Андрееску – типичный представитель нового поколения теннисистов Канады. Так, например, Денис Шаповалов – выходец из семьи русских эмигрантов, а отец Феликса Оже-Альяссима – тоголезец. Старшие товарищи – Вашек Поспишил и Милош Раонич – этнически также являются представителями стран Восточной Европы.