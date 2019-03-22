Сафина: главное – быть счастливой. А со «шлемом» или без – не имеет значения

Прошли те времена, когда в топ-10 мирового женского тенниса входили сразу 6 россиянок. Сейчас нет ни одной даже в топ-20. Динара Сафина — одна из двух представительниц России (наряду с Марией Шараповой), кому удавалось возглавлять рейтинг WTA. О своём прошлом, настоящем и будущем экс-первая ракетка мира рассказала в интервью «Чемпионату».

«Хочется быть ближе к теннису»

— Динара, в своё время вы штурмовали мировые теннисные вершины и были на виду. Расскажите, чему посвящаете своё время на данный момент?

— У меня сейчас в жизни новый этап, и, насколько это возможно, я хочу посвятить его именно теннису, хочу начать тренерскую деятельность. С 1 по 21 апреля я провожу теннисные сборы в Испании – дляменя это будет первый серьёзный опыт как тренера. Тренировать я буду девочек 15-20 лет, взаимодействуя с игроком один на один. Сама лично буду стоять на корте, сама буду с ними работать, разговаривать. Это не сборы, когда собираешь 25-30 человек, и все бегают и ждут своей очереди. Я чувствую, что мне хочется быть как можно ближе к теннису, возможно, с Федерацией тенниса получится сотрудничать, к чему я всегда открыта и готова.



— Во время Зимней универсиады в Красноярске вы выступили факелоносцем. Можете поделиться своими впечатлениями и эмоциями об увиденном в Сибири?

— Для меня быть факелоносцем было очень почётно, испытала сильную гордость за страну. Я не была на Олимпиаде 2014 года в Сочи, также не посчастливилось быть на летней Универсиаде в Казани-2013, так что для меня это было всё очень красиво и изящно. Сделали просто шикарное открытие, атмосфера была нереальная. Была очень рада увидеть Свету Хоркину, Светлану Мастеркову, Алексея Ягудина – к сожалению, редко с ними в Москве пересекаемся. Что касается размаха Универсиады, то, разумеется, мне сложно сравнивать с нашей Зимней Олимпиадой, так как я на ней не была, но студенческий спорт — это всё-таки спорт, где участниками выступают студенты, а не взрослые профессиональные спортсмены. Хоть с нашей стороны и выступали достаточно сильные спортсмены, но всё равно Универсиаду нужно считать рангом пониже, чем Олимпиаду. Зачем лукавить? Но я считаю, что было всё сделано очень красиво.

— Сравнительно недавно, в 2015 году, вы получили диплом о высшем образовании по специальности «юриспруденция». Что вас сподвигло на учёбу в вузе? Почему именно такая специальность?

— Для меня это было больше типа базового образования, потому что я не хотела заканчивать физкультурный институт. Я занималась гражданским правом – это чисто база, а с ней уже можно идти спокойно получать второе высшее, но на данный момент я не готова идти дальше. Можно дальше заинтересоваться спортивным менеджментом, уйти в финансы, но всё равно без базового знания гражданского права, которое охватывает очень много, никуда. Я изначально рассматривала учёбу как полезную информацию для жизни, я никогда не видела себя юристом, но для общего развития — почему бы и нет. В физкультурном я себя не видела, потому что мне сложно было бы воспринимать теоретиков, когда я изначально уже была практиком. Например, человек приходит, слушает, как можно поступить, какие ходы использовать, а потом понимает, что можно сделать совсем по-другому.



— Вы сами не задумывались о преподавании в университете? С вашим опытом за плечами, знаниями и той информацией, которой вы обладаете, она могла бы быть многим полезна и интересна.

— Ну, наверное (смеётся). Я не знаю, я сама не рассматривала такое развитие событий. Когда меня приглашают и предлагают о чём-то рассказать, я всегда открыто делюсь своим опытом, поэтому если вдруг Институт физической культуры поинтересуется мной как лектором, то я была бы рада делиться полезной информацией.

«Циципас возомнил себя круче Надаля?»

— Вы в своём Инстаграм-аккаунте часто публикуете посты о том, как побороть страх выступлений на соревнованиях, как справиться с поражениями и сделать правильные выводы после него. А как считаете, какие самые важные качества в тренере?

— Ну, во-первых, тренер не должен быть важнее и главнее игрока, что я наблюдаю в последнее время. Все мы должны понимать, что во время тренировочного процесса тренер обязан создать максимально удобные условия для игрока: вовремя уметь дать ему и пинок под зад при необходимости, и побыть подушкой для слёз, если игроку нужно выплакаться, когда-то быть другом, когда-то — советчиком. Тренер — это большая роль, но ни в коем случае не важнее самого игрока. Нельзя давать установку игроку, что он без тренера не сможет что-либо сделать, это моя личная позиция. В последнее время я часто слышу от тренеров слова типа «без меня бы игрок ничего не добился» или «да он без меня вообще ничего не может». Это какой-то шантаж уже начинается со стороны тренера, как будто он держится за свою работу и всеми силами пытается ухватиться за своего ученика. Я, конечно, понимаю, что это большие деньги и хорошая зарплата, но давайте всё же будем адекватными. Во-вторых, я думаю, что важно уметь подстраиваться под игрока и понимать, какие у своего ученика сильные, а какие слабые стороны, а то бывает, что тренер заставляет игрока исполнять тот стиль тенниса, который он просто физически не может играть. Да, можно скорректировать игру в лучшую сторону, помочь, но всё-таки нужно отталкиваться от самого игрока.

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— Да, принимать исходные качества и природные данные игрока — это необходимо. А что касается самого игрока, каким он должен быть? Как вы думаете, изменились ли требования реалий современного тенниса к игроку со времён ваших выступлений?

— Мне самой сложно говорить, потому что я сама была довольно давно по ту сторону баррикад. Думаю, что основное — это высокая концентрация на теннисе, именно на игре, но, опять же, это моя позиция. Я понимаю, что и перегореть можно, если слишком сильно концентрируешься на теннисе, поэтому важно найти золотую середину. Сейчас я вижу, что во время подготовки к турнирам очень многое у игроков в социальных сетях. Понятное дело, что пока у меня нет основной занятости, пока я не загружена играми и другой деятельностью, то Инстаграм присутствует в моей жизни, но порой, причём довольно сильные и известные спортсмены, просто живут соцсетями, и я считаю, что это отвлекает игрока. Но опять же, это моя кухня, это то, что я вижу, за чем я наблюдаю через Инстаграм, который забирает очень много энергии, буквально истощает. Следует больше внимания уделять себе, своей игре, тренировать своё терпение, потому что стабильность — это далеко не врождённое качество.



— Как вы думаете, можно ли здесь использовать пример Циципаса, который имеет высокую активность и большую целевую аудиторию в социальных сетях? Он регулярно выкладывает довольно откровенную информацию о своей жизни в видеоблоге на «Ютьюбе» и много временипосвящает этому.

— Когда я читала его интервью и увидела такую фразу, что он перегорел и что ему нужен отдых от тенниса, то для меня это было довольно странно слышать. Стефанос — тот человек, который только входит в тур, уже говорит, что он наелся теннисом. Почему-то я никогда не слышала таких слов от Надаля, от Джоковича, а здесь слышишь такие слова от человека, который, грубо говоря, первый год только с улицы пришёл. Для меня это дико слушать. Думаешь – нукак так, если такие величайшие игроки не позволяют себе подобных высказываний, а он возомнил себя круче того же Надаля.

«Примером для меня был мой брат Марат»

— Как вы со стороны оценили бы свои выступления? Было ли что-то, что мешало вам концентрироваться?

— Мне очень запомнился тот матч, когда мы выиграли финал Кубка Федерации в Париже (в 2005-м. – Прим. «Чемпионата»). Что касается остальных матчей за сборную, то здесь я себя показала не особо хорошо, у меня как-то не складывалась игра. Я так хотела показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать как можно лучшую игру, что«получилось как всегда». Кубок Федерации мне было очень сложно играть. И порой моё желание мне же и мешало, я не справлялась с ним.



— Если говорить о соперницах, то против кого играть сложнее? Может противсоотечественниц, или такие вещи для вас не имели значения?

— Всё равно есть какое-то двойное напряжение, когда играешь против своих. Хочется всё равно выиграть, внутри есть какое-то чувство соперничества, особенно когда ты встречаешь с теннисисткой твоего года. Мне кажется, это есть у всех и всё равно, с кем ты играешь, это приходит с опытом. Но так или иначе я воспринимаю игрока, который напротив меня, как соперницу, неважно, откуда она.



— Воспринимали ли вы кого-то в качестве собственного примера, когда только начали играть? Перед вами был пример той же Анастасии Мыскиной…

— Не думаю… Хотя, наверное, в какой-то степени примером для меня был мой братМарат. Хотелось на него походить, хотелось быть рядом с ним.

— Когда в апреле 2009 года вы увидели себя первой ракеткой мира в женском теннисе, что почувствовали? Ваши первые мысли?

— Сложно сказать, что чувствовала, потому что когда теннисист концентрируется на следующем турнире, ему очень сложно расслабиться и насладиться таким моментом.



— Возможно, уже тогда спина беспокоила?

— Да, вы знаете, спина начала беспокоить уже значительно раньше, ещё до 2009 года.



— Можно ли было избежать проблем со спиной и продолжить играть?

— Можно было бы, если бы я раньше остановилась… Но что уж говорить об этом сейчас? Я сделала всё, что могла, а там уж как звёзды сошлись.

«У нас оценивают по шаблону – 90-60-90»

— Чувствуете, что не доиграли?

— Конечно, есть такое… Что где-то не получилось, что я не выиграла ни один турнир «Большого шлема»… Раньше я очень сильно переживала, даже страдала, особенно фанаты часто могли напоминать об этом, но прошло уже столько времени, и я сейчас многое поняла. Победа или поражение в финале турнира «Большого шлема» человека не делает счастливее. Я считаю, что в принципе суть и цель человека в жизни — это быть счастливым и быть в гармонии, а порой встречаешь человека, который выигрывал «Большой шлем», и он несчастен. Я считаю, что жизнь всё равно продолжается, и главное — это быть внутри счастливым, а с «Большим шлемом» или без него — это уже не имеет значения. Это моя философия, это пришло ко мне, я долго об этом думала.



— Как раз в автобиографии Андре Агасси есть такая фраза: «Мне, похоже, открылся один маленький постыдный секрет: победа ничего не меняет».

— Да, я с этим согласна. Видимо, у некоторых просто такой менталитет, что нужно постоянно кого-то обсирать. Но это делают те, кто сидит на диване и не создаёт свою жизнь. Последнее время читаю такие сообщения:«Вот, ты не выиграла Большой шлем». Ну хорошо. Я что, от этого стала хуже человеком? Я что-то плохое натворила? Или, допустим, я поправилась, и люди моментально начинают: «Посмотри на себя, ты стала жирная». И мне хочется им ответить, что да, возможно я последние несколько лет не так усиленно тренировалась, да, я поправилась. Но извините, это что, как-то изменило меня? Я что, стала хуже человеком? Вес мой изменился? Разве я нагрешила где-то, кого-то оскорбила? Это же моя проблема. У нас очень любят судить людей по внешней оболочке. Типа если у него красивая картинка, значит у него всё офигенно, а если картинка у него хреновая, значит, у него всё плохо. Да нет, дорогие друзья, это не так. Посмотрите, сколько якобы счастливых людей в Инстаграме, а потом я встречаю их в жизни, разговариваю с ними и мне говорят: «У меня просто такая труба в жизни...» Я отвечаю, что по его Инстаграму не скажешь, никто же не выкладывает в сеть какие-то свои неудачи или проблемы. Многие сидят в соцсетях и верят всему, что там видят.

Давайте всё-таки жить в реальном мире, где физические данные человека не отражают саму его суть. Да тот же лишний вес особо не играет роли в жизни человека. Окей, сегодня у него плюс или минус пять килограммов. Какая разница – человек так живёт. А, может быть, с пятью человеку намного комфортнее, он более энергичен и счастлив, чем тот же анорексик, который не может на себя смотреть. У наших людей нет культуры. К большому сожалению, это факт. Тем более, лично я веду здоровый образ жизни, я живу, я улыбаюсь. Я понимаю, если бы я поправилась, сидела в депрессии и не знала бы, что делать, но да, я немного набрала, были новогодние праздники, хотелось расслабиться, ну и фиг с ним. Сейчас я позанимаюсь, и это всё уйдёт. А у нас судят исключительно по внешности. Люди мне пишут: «Вы бы последили за собой, а то прибавили в весе. Могли и бы подготовиться нормально к Универсиаде!» А я в ответ спрашиваю: «А вам-то какая разница? Меня же пригласили на Универсиаду не из-за моего веса, а всё-таки, наверное, за какие-то мои спортивные заслуги». У нас оценивают по шаблонам: 90-60-90 – всё, значит, она идеальна, значит, ей можно жить! А если же у неё будет 100-80-100, то всё, это человек не для этого мира. Да на самом деле пофиг, что там у неё два или три финала «Большого шлема» — раз она сейчас жирная кобыла, то это всё меняет, и это ужасно. У нас люди вот так почему-то оценивают. Если, допустим, у человека много денег, значит у него всё хорошо, и он счастливый. И это тоже бред полный! Никто не хочет жить своей жизнью – залезли в Инстаграм, полистали фоточки, и жизнь удалась.



— К сожалению, есть такое…

— Да я не знаю, зачем они вообще это комментируют, как будто люди своими комментариями как-то имеют возможность влиять на мою жизнь. И вообще, знаете ли вы, какое же это удовольствие – съесть пиццу за просмотром фильмов!



— Да-да, особенно если съесть её в одно лицо!

— Да! (Смеётся.) Я и говорю! Особенно когда начинают что-то мне говорить маньяки здорового образа жизни, я отвечаю, что кока-кола с пиццей, а особенно если на ночь, — это вообще роскошь! Позволить себе такое раз в два месяца — это не страшно. Мне говорят: «Динара, ты что, это вредно для здоровья!». А я отвечаю: «Вредно для здоровья — это твоя паника, а в пицце с кока-колой нет ничего плохого». Это же просто кайф, смотришь фильм, получаешь удовольствие. Завтра пошёл и отработал. А у людей какой-то свой стереотип в головах.

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«На Олимпиаде меня просто колбасило»

— Можете назвать ваш самый сложный матч за карьеру– как психологически, так и физически.

— Наверное, это Олимпиада-2008… Для меня это было самым сложным.



— В чём причина?

— Конечно, это расписание матчей – очень тяжёлый был график. Плюс я перед первым матчем безумно волновалась. Всё-таки Олимпиада проводится раз в четыре года, это не ежегодный турнир и даже не турнир «Большого шлема». У меня был один единственный шанс, и ты никогда не узнаешь, будет ли он ещё. Когда я выходила на матч первого круга, меня просто колбасило, было очень волнительно и ответственно. Жалко, что пара не сложилась, мы проиграли в четвертьфинале со Светой Кузнецовой с матчбола. Но то, что мы, все три россиянки заняли потом весь пьедестал, — это стоило того.



— А самым запоминающимся матчем какой назовёте?

— Я бы всё-таки отметила «Ролан Гаррос» 2008 года, когда на пути к финалу с Аной Иванович я Машу Шарапову обыграла и Лену Дементьеву с матчбола. Ну и Берлин того же года я не могу не упомянуть. Это откровенно мои прорывы, которые навсегда останутся в моём сердце. Можно сказать, это было началом моей фееричной карьеры.



— Общаетесь ли с кем-то из теннисисток на данный момент? Недавно вы говорили, что у вас сменился круг общения.

— Из теннисистов я близко общаюсь с Верой Душевиной, а с остальными просто поддерживаю дружеские отношения, ещё близко общаюсь с Настей Мыскиной. С Верой ведь получается, что мы ещё и одногодки. Иногда пересекаемся ещё с Леной Дементьевой. Это три мои подруги, с которыми мы хорошо поддерживаем отношения.



— На тот момент, когда вас начала тренировать мама, Елена с Анастасией как раз уже тренировались под её руководством. Прошу прощения за нескромный вопрос, а возникало ли у вас чувство ревности по отношению к маме?

— Нет, такого точно никогда не было. В нашей семье вообще несвойственно ревновать, если только не молодого человека. (смеётся) А девчонок – вообще по-барабану, никогда ревности не испытывала.

Блиц

— Самое приятное и ценное для вас человеческое качество.

— Искренность и честность



— Самое неприятное качество?

— Предательство.



— Ваш любимый кофе?

— Чёрный с корицей.



— Любимый оттенок маникюра?

— Нюдовый и красный.



— Любимая книга?

— Сложно её назвать книгой, но это «Хочу и буду» от МихаилаЛабковского. Это действительно какой-то новый шаг для меня, ответ на многие вопросы, мне очень понравилась эта книга. А так, в принципе, любимые книги — это «Финансист» Драйзера. Сейчас я читаю «Две жизни», правда она очень тяжело у меня идёт, буквально домучиваю её. Я, честно признаться, не фанат классики, я больше по психологическим или философским книгам фанатею, а не по нытью о том, как всё плохо, и не по неразделённой любви.



— Ваш любимый фильм?

— «1+1» из последних! Это реальная история о том, что надо смотреть на жизнь позитивно и с юмором.



— Любимый турнир?

— Ну ладно, пускай будет Кубок Кремля (смеётся).



— Любимое место в Москве?

— Моя квартира (смеётся). Самое приятное для меня место, больше мне ничего не надо. Из ресторанов я часто завтракаю либо в «Реми», либо в «Семпре», это два очень комфортных для меня места. Что я ещё люблю? Вообще Москву люблю, сейчас часто по Москве гуляю, благо погода позволяет.



— Любимое место или город за рубежом?

— Нью-Йорк.



— Ваш самый сложный соперник?

— Блин, точно Серена!



— И последний вопрос — Ваше девиз, с которым идёте по жизни?

— Скорее всего, это быть честной с самой собой и больше делать добра. Я стараюсь помогать людям, как могу, стараюсь никого не обижать, никому не делать больно, поэтому это мой девиз – больше дарить любовь, потому что всё всегда к нам возвращается.