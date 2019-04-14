Серена Уильямс вызывает Волшебника

Одной из главных новостей вне теннисного корта стало грядущее сотрудничество экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и известного в прошлом баскетболиста Мэджика Джонсона. «На прошлой неделе мне позвонила Серена и спросила, мол, не хочу ли я стать её ментором и войти в команду советников. Я согласился», – сказал Джонсон, ушедший с поста президента «Лейкерс». Менеджмент Уильямс никаких заявлений пока не выпускал, но очевидно, что переговоры велись и, возможно, ещё продолжаются.

Незакрытый гештальт

Серена после рождения дочери сумела вплотную приблизиться к топ-10 рейтинга WTA. Безусловно, это потрясающий результат для 37-летней спортсменки, но очевидно, что американка не собирается останавливаться на достигнутом. Уильямс-младшая мечтает закрыть гештальт, выиграв заветный 24-й трофей на ТБШ. Несмотря на всемирную славу, присутствие на самых главных событиях мирового масштаба: от церемонии вручения «Оскара» до свадьбы принца Уильяма, Серена не скрывает и чисто спортивных амбиций. Именно с желанием улучшить свою результативность может быть связано решение американки начать сотрудничество.

В прошлом году американка поделилась страшными подробностями своей болезни после родов. Теннисистка уже давно страдала лёгочной эмболией. И кесарево сечение, которое были вынуждены провести врачи для того, чтобы ребёнок родился здоровым, привело к рецидиву заболевания. В какие-то моменты после родов Серена просто не могла дышать. В течение долгого времени она вынуждена была лечиться, в том числе с применением медикаментозной терапии. Несмотря на это удручающее обстоятельство, Уильямс-младшая не сдавалась и поставила перед собой задачу вернуться на корт. А уже спустя год играла в финале US Open. В свете всех трудностей можно понять, насколько велико было желание Серены выиграть тот финал и в какой-то степени простить несдержанность в отношении судьи финального матча.

Подскажи мне, подскажи! За что обвинили тренера Серены? Огненные диалоги, плач в жилетку, занудные нотации. Как теннисистки и их тренеры общаются во время матча.

Талантливый человек – талантлив во всём

Первым предпринимательским успехом легендарного баскетболиста стала радиостанция. В своём дебютном сезоне в НБА Джонсон решал вопросы, связанные с финансовым потоком. Мэджик добился того, чтобы перевести её в диапазон FM, и дела сразу пошли в гору. По итогам 1980 года прибыль компании составила порядка двух-трёх миллионов долларов. Владелец «Лейкерс» Джерри Басс, разглядев задатки управленца в 20-летнем парнишке, решил ввести его в свой круг. Тогда у баскетболистов существовало негласное правило: не заводить каких-либо отношений с руководством, но Мэджика это не волновало. Он стал настоящим символом клуба и получил пожизненный контракт.

В 1980-х «Лейкерс» имели прозвище «Шоутайм» за игру лидера команды Мэджика Джонсона. Во многом благодаря Мэджику клуб выиграл пять чемпионских титулов НБА за 9-летниий отрезок. При этом его обязанности как игрока выходили далеко за пределы площадки. Он был важным активом клуба, и в руководстве это прекрасно понимали. В 1994 году ему предложили стать совладельцем «Лейкерс», и он согласился не задумываясь.



В 1991 году у Мэджика диагностировали ВИЧ, и он был вынужден приостановить карьеру. Пожизненный контракт перестал действовать, а спонсоры тут же отвернулись от него. Джонсон остался без работы, доходов и наедине со своими проблемами. Около полугода баскетболист не мог выйти из депрессии, но благодаря супруге всё же смог вернуться к нормальной жизни. Первым проектом Джонсона стала программа The Magic Hour на телеканале Fox. Она обернулась полнейшим провалом и не продержалась в эфире даже полгода. У этой неудачи было два плюса: во-первых, Мэджик позанимался с тренером по ораторскому искусству и поставил себе речь, а во-вторых, окончательно решил для себя, что нужно заниматься бизнесом.



Основав инвестиционную компанию Magic Johnson Enterprises, спортсмен окружил себя правильными людьми. Он нацелился на узкую аудиторию, чтобы не охватывать всех и в то же время никого, зацепиться за возможности, которые упустили остальные. Все его инвестиции – это либо франчайзинговые проекты (мало что может быть надёжнее, чем вложиться в Starbucks), либо партнёрство с крупными компаниями, лидерами рынка, либо вложения в спортивные клубы.

Джонсон, находясь на посту президента по баскетбольным операциям «Лейкерс», зарабатывал около десяти миллионов долларов в год. На этой неделе он объявил, что завершает работу на этом посту. Основная причина кроется в желании Мэджика вернуться к более простой жизни, которой он наслаждался как успешный бизнесмен и прославленный игрок «Лейкерс». Джонсон признался, что ему было трудно принимать это решение: «Я плакал. И сейчас готов заплакать. Это тяжело, когда ты так любишь клуб. Мне хочется снова получать удовольствие. Я хочу быть снова тем, кем был до этой работы».

Союз легенд из разных сфер – что за этим стоит?

Объявление о сотрудничестве Серены и Джонсона удивило спортивную общественность. Но если задуматься, то именно подобный человек может помочь перезагрузить карьеру спортсменки. Джонсон прошёл через жизненные трудности, в том числе проблемы со здоровьем. Он может одновременно оказаться и психологической опорой для Серены, и человеком, способным поработать над её имиджем. Кроме того, Мэджик может помочь грамотно распорядиться инвестициями богатейшей спортсменки современности.

За время выступлений в туре Уильямс-младшая заработала $ 88 673 097 призовых. Помимо сотрудничества с экипировщиком Nike, у Серены заключены контракты с производителями ракеток Wilson, тонизирующих напитков Gatorade и лака для ногтей OPI. Капитал Уильямс инвестирован также в команду НФЛ «Майами Долфинс» и фирму-производителя средства от бессонницы Sleep Sheets. В 2017 году теннисистка вошла в совет директоров компании интернет-опросов SurveyMonkey, а затем возглавила международную группу советников компании цифровых технологий Oath. Помимо тенниса, Серена занимается выпуском спортивной одежды (марка Aneres Designs). Она также сотрудничает с брендом HSN, для которой разработала линейку сумочек и бижутерии Serena Williams Signature Statement.



Очевидно, что Джонсон не будет помогать Серене в теннисных вопросах, для этого у неё есть Патрик Муратоглу и другие члены тренерского штаба. При этом Мэджик может быть полезным в вопросах бизнеса и ментальной составляющей.

