Шарапова в роли Спилберга, а Бушар в восторге от комедии

На этой неделе почти все лучшие теннисисты-мужчины собрались в Монте-Карло, где проходит первый грунтовый «Мастерс» сезона, а женщины, напротив, разъехались по всему миру на ответственные поединки Кубка Федерации. Впрочем, кое для кого эта неделя выходная. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс продолжает делиться с миром, как ей было хорошо на девичнике у Каролины Возняцки. В частности, американка приняла активное участие в довольно слаженном танце подружек невесты, в конце которых всех ждал сюрприз.

Сама же счастливая невеста Каролина Возняцки не собиралась слезать с радуги, но всё же ей придётся скоро вернуться к тренировочному процессу. Ближайшим турниром в календаре датчанки значится Premier Mandatory в Мадриде, который пройдёт с 4 по 12 мая.

Эжени Бушар, объявившая о паузе в карьере, не сидит без дела. Канадская теннисистка, занимающая на данный момент 81-е место в рейтинг-листе WTA, никогда не унывает и находит радостные моменты в простых, на первый взгляд, вещах. Например, от предпросмотра в Майами комедии режиссёра Джонатана Левина Long Shot (в русской версии «Та еще парочка») с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон в главных ролях. Премьера ожидается только 3 мая.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова решила исправить представления обывателей о Гавайях, показав вид местных красот с вертолёта. В одном из комментариев ей предложили наложить на это видео музыку из фильма «Парк Юрского периода». Видимо, читатель уловил в увиденном что-то похожее на нетленное произведение Стивена Спилберга. Долгожданное возвращение россиянки на корт после травмы пока намечено на турнир в Штутгарте (22-28 апреля).

Приводит себя в форму к весне Слоан Стивенс. Чемпионка US Open-2017 в ближайший уик-энд поведёт сборную США в Сан-Антонио в матче плей-офф Мировой группы против швейцарок.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса гордится своим братом Асьером, который стал доктором промышленной инженерии. Гарбинье – лидер сборной Испании в ближайшем матче плей-офф Мировой группы в Кортрейке против бельгиек.

В отличном настроении Виктория Азаренко. Вместе с подругами по команде она вовсю готовится к полуфиналу Кубка Федерации Австралия – Беларусь в далёком Брисбене.

Видно, что настроение в сборной Беларуси отличное, поскольку нынешний лидер команды Арина Соболенко решила немного «потроллить» читателей пляжным фото. Впрочем, она тут же призналась, что фото не сегодняшнее, и она сейчас вся в работе.

Призывают всех поболеть за сборную России Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева. В ближайшие выходные на грунтовых кортах ЦСКА россиянки (также в заявке Дарья Касаткина, Анастасия Потапова и Влада Коваль) попытаются справиться с командой Италии в борьбе за право выступать на следующий сезон в Мировой группе II.

Ещё одна россиянка – Маргарита Гаспарян – вместе со своей командой во главе с тренером Карлосом Мартинесом готовится к грунтовым турнирам в Барселоне.

Похоже растроение личности переживает сейчас первая ракетка мира Наоми Осака. Гуляя по городу Осака, она обнаружила огромную рекламу со своим изображением. Вместе с подругами по японской сборной ей придётся в ближайшие выходные попробовать справиться с командой Нидерландов, которая приехала в Страну Восходящего солнца далеко не лучшим составом.

Хорватская теннисистка Донна Векич свободна от соревнований на этой неделе, поэтому может спокойно потренироваться на грунте в комфортных условиях.

Украинка Элина Свитолина тоже свободна от турниров на этой неделе, и чувствует себя очень хорошо в Монте-Карло.

Фото, которым стоит гордиться всем участникам. Группа теннисистов – Надаль, Джокович, братья Зверевы, Тим, Гоффен, Нисикори, Медведев, Циципас, Чилич и Оже-Альяссим – во время «Мастерса» в Монте-Карло побывали в княжеском дворце, что с ними бывает не так и часто, и удостоились аудиенции князя Монако Альбера II. Ну а сам суверен крохотного европейского княжества смог пообщаться почти со всеми сильнейшими теннисистами мира, что ему наверняка тоже доставило удовольствие.

«Почти все», потому что в турнире не участвует 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Швейцарец вообще два сезона полностью пропускал грунтовый сезон, а в нынешнем всё же решил сыграть несколько соревнований.