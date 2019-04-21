«Цель – флексити». Сборная России разгромила итальянок в Кубке Федерации

Сборная России после субботних одиночек в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Италии вела 2-0 и могла варьировать состав, ведь в бой ещё не вступали к тому времени первая ракетка хозяек Дарья Касаткина, уже имеющая опыт кубковых встреч Наталья Вихлянцева и дебютантка Влада Коваль.

«Пришли люди и за тебя болеют. Это давит». Как россиянки повели со счётом 2-0 Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова выиграли два одиночных поединка в Fed Cup. В воскресенье решится судьба матча Россия – Италия.

История выступления отечественных теннисисток в рамках Fed Cup говорила, что за предыдущие 20 случаев, когда счёт после первого дня был 2-0, итоговую победу они не упустили ни разу. Капитан сборной Игорь Андреев решил не ломать традицию и выставил на воскресную одиночку первого номера в нынешнем призыве Анастасию Павлюченкову. Как и накануне в поединке с Анастасией Потаповой, лидер гостей Мартина Тревизан билась как могла, добивалась брейков, выходила вперёд, но всё же в итоге Павлюченкова смогла прибавить во втором сете — после счёта 1:3 выиграть 5 геймов подряд, а с ними и весь матч Россия – Италия.

О том, за счёт чего Анастасии Павлюченковой удалось прибавить, она и рассказала после матча представителям прессы.

— Вы проигрывали во втором сете 1:3, но затем взяли 5 геймов подряд. Где вы нашли дополнительную энергию?

— Отмечу, что на грунте не так и просто выиграть свою подачу, если только ты не подаёшь эйсы. А я пыталась сегодня более тактический теннис исполнять, попадать просто первым мячом, не пытаясь очень мощные подачи выдавать, чтобы потом была возможность разыграть мяч. Вообще вчера был мой первый матч в сезоне на грунте. Я чувствовала, что немножко медленно играю, медленно вхожу в матч, не чувствовала себя сверхсвежей. Да и со здоровьем были проблемы, я не в суперформе находилась. Но я рада, что именно в ключевые моменты матча я была на месте, смогла сыграть должным образом.



— Россия вернулась в Мировую группу II. У вашей команды было 4 титула. Можно ожидать быстрый камбэк?

— Могу сказать, что лично я хочу вернуться в Мировую группу, потому что именно там мы и должны быть. Мы одна из сильнейших сборных мира, мы несколько раз выигрывали этот титул, я сама была три раза в финале. Это одна из целей, которую я перед собой ставлю, – однажды выиграть Кубок Федерации. Мы все голодны до побед и хотим выиграть.

Её соперница, Мартина Тревизан, конечно же, была расстроена поражением.



— В целом я хорошо играла, сожалею о результате. Были отдельные моменты, когда уровень моей игры понизился, а она наоборот добавила, повысила уровень своей игры. На холодную голову, я думаю, когда буду вспоминать об этом матче, я буду удовлетворена уровнем, который показала.



— У вас как под копирку получился сегодняшний второй сет как вчерашний, в матче с Потаповой. Что произошло?

— Ничего особенного не произошло во втором сете, просто эти игроки (россиянки), имеют больше опыт и привыкли играть важные матчи, умеют управлять собой, управлять ходом матча в эти важные моменты. Нужно проявлять больше терпения, больше нарабатывать опыта именно розыгрыша этих важных ключевых моментов.



— Какие наставления капитана были на эти матчи, на что планировалось сделать акцент в подготовке к матчам?

— Стратегически на матч со второй Анастасией было всё то же самое запланировано. Я в принципе стратегический план выполнила, но как я уже сказала ранее, нужно научиться управлять ключевыми розыгрышами, которые встречаются в такого рода поединках.

Мартина Тревизан Фото : Александр Сафонов «Чемпионат»

Четвёртая одиночка была отменена, а на парную комбинацию, не имевшую уже турнирного значения, капитан Игорь Андреев отрядил самых молодых игроков сборной – 18-летнюю Анастасию Потапову, принёсшую важное очко накануне в одиночке с Тревизан, и 17-летнюю дебютантку Владу Коваль. Им противостояла опытная Сара Эррани и игравшая накануне в одиночке Ясмине Паолини. Россиянки, несмотря на проигранный стартовый сет, всё же смогли вырвать победу на чемпионском тай-брейке и оформить окончательный сухой счёт в матче – 4-0.

Сборная Италии пришла после парного матча в подавленном настроении и не была готова пространно отвечать, кроме капитана Татьяны Гарбин.



— Сара, вы сыграли матч в паре, вели в счёте. Была ли возможность выступить в одиночке?

Сара Эррани: Это был выбор нашего капитана, мы все играем в одной команде и должны быть готовы к тому, чтобы выступить в любом качестве.

— В парной игре поначалу казалось, что у вас более сыгранный дуэт. Почему не удалось выиграть у россиянок?

С.Э.: Был достаточно сбалансированный парный матч. Во втором сете мы проиграли пару геймов с сухим счётом. И судьбу парной встречи решило буквально несколько розыгрышей.



— Сара, на протяжении всего матча у вас наблюдались проблемы с подачей. С чем это было связано?

Татьяна Гарбин: Мы на этот вопрос не хотим отвечать.

— Вопрос к Ясмине Паолини. Вы вчера провели отличный одиночный матч, сегодня здорово играли в паре. Добавит ли вам это уверенности в индивидуальной карьере?

Ясмин Паолини: Да, я хочу сохранить этот настрой на весь сезон.



— Принципиально ли было выиграть это очко в паре? Получили ли вы дополнительное расстройство после того, как проиграли матч в одиночках?

Т.Г.: Прежде всего хочу сказать, что очень гожусь своей командой, тем, какую игру показали наши девушки, как они готовились к этому матчу в течение всей недели, какое они проявили мужество и играли всем сердцем. Для меня это самое главное и принципиальное. Я хотела увидеть девушек, которые готовы всё отдать ради борьбы. Именно это продемонстрировали Сара [Эррани], Ясмине [Паолини], Мартина [Тревизан] и те девушки, которые не играли, но были в команде (Коччаретто и Джорджи. – Прим. «Чемпионата»). Могу сказать, что мы сейчас создаём такую группу, и в этой группе Сара играет очень важную роль лидера. Они показали, что готовы бороться до конца. И я счастлива и довольна тем, что я увидела. Да, я немного расстроена и разочарована в связи с результатом, но повторяю, я горжусь тем, как они играли. Тем более что они проиграли подряд двум отличным командам – Швейцарии и вот теперь России. Это две команды, которые могут претендовать на победу в ближайших розыгрышах турнира.



— Для вас сейчас важнее получить «уайлд-кард» в новом формате розыгрыша турнира или наиграть новую молодую команду и уже потом с ней добиться результата?

Т.Г.: На самом деле, я предпочитаю, чтобы всё решалось на корте. Чтобы всё было по заслугам. С другой стороны, если нам дадут «уайлд-кард» — мы не откажемся. Но даже если нас ждёт переход в низший эшелон, где нужно играть групповой турнир, мы готовы.

Сборная России пришла на чемпионскую пресс-конференцию в полном составе. Девушки много шутили, да и повода для грусти у них не было.



— Вероятно, не так всё было легко, как говорит об этом счёт – 4-0. Считаете ли вы, что эта команда обладает всеми необходимыми качествами, чтобы когда-нибудь в будущем снова выиграть Кубок Федерации, как это уже было до этого 4 раза (2004, 2005, 2007, 2008)?

Игорь Андреев: Насколько я понимаю, выиграть Кубок Федерации в его нынешнем формате уже не удастся. Ведь с нового года он будет разыгрываться по новой схеме. В любом случае могу сказать, что у нас отличная команда, у нас прекрасный командный дух. Это именно команда. Каждый поддерживает каждого, у этой команды прекрасное будущее, отличные игроки – есть и молодые, есть и более опытные. Хорошее будущее.



— На парной встрече, которая ничего не решала, были почти полные трибуны. Обычно болельщики в таких случаях покидают стадион. Насколько важным для вас было видеть полный стадион на этом поединке?

И.А.: Всегда здорово, когда стадион заполнен, когда есть болельщики. И вообще в течение всего уик-энда нам оказали отличную поддержку. Матч был достаточно упорным, несмотря на счёт. И хотя парный матч ничего не решал, он был важен для нас. Тем более в нём дебютировала в Кубке Федерации Влада Коваль. Всегда приятно начинать свой дебют с победы. Это важно не только для Кубка Федерации, но и для её будущей карьеры. Так что я рад, что все остались и поддерживали нас. Это было здорово.

— Вопрос к Наталье Вихлянцевой и Дарье Касаткиной. Не было обидно уступать своё место в парном матче Насте и Владе? Хотелось ли получить игровую практику перед ближайшими турнирами?

Дарья Касаткина: Это мы решили?



Наталья Вихлянцева: Ну почему уступать? Просто это пара. Влада была готова играть. Это прекрасно начать карьеру в сборной с выигрыша. Причём против серьёзных соперниц: Сара Эррани – победительница многих турниров в паре. Но мы были тоже готовы с Дашей играть.



Д.К.: Да. (Обе смеются.)



Н.В.: Но не в этот раз. В следующий. Ещё надо потренироваться.



— Вопрос к капитану. Были ли какие-то варианты перестановок в составе на сегодня после того, как счёт стал 2-0?

И.А.: Скорее мы оставили не сильнейших, а тех, кто играл в первый день. Так-то у нас в команде все сильные. Именно так мы решили, потому что посчитали, что Настя Потапова и Настя Павлюченкова провели вчера хорошие матчи, и физически они чувствовали себя хорошо. Поэтому на первый сегодняшний матч, по крайней мере, решили оставить всё так же. Но на сегодняшний день мы настраивались как на абсолютно новые матчи, и пытались максимально забыть то, что было вчера. По аналогии, как у нас были матчи в Польше. Там надо было сыграть за несколько дней с разными командами. Приблизительно так мы и настраивались. По крайней мере я. Не знаю, как девочки. (Все смеются.) Тем более вчера матчи были непростые, поэтому сегодня ожидать, что всё будет просто, – на это не стоило рассчитывать.

— Вопрос к Владе Коваль. Поделитесь эмоциями от дебюта в главной команде страны.

Влада Коваль: Мы уже играли с Настей Потаповой по юниорам за сборную России, выиграли чемпионат мира, и я рада снова разделять корт с Настей. И вообще быть с командой – это большая честь для меня, потому что этот опыт и эта атмосфера меня направляют на более высокие результаты, меня это только радует. И я надеюсь, что это не в последний раз.



— Итальянки не готовы были отвечать на вопрос, что случилось с подачей Сары Эррани. А у вас есть ответ?

Анастасия Павлюченкова: Попробую ответить на этот вопрос. У меня была ситуация в 2011 году, когда ко мне в команду пришёл тренер-испанец поменять мне вторую подачу – сделать более активный кик. Это было после «Ролан Гаррос», где я сыграла четвертьфинал, а на следующем турнире я подавала по 25 двойных за матч. Просто в этот момент ты теряешь уверенность, твоё привычное движение уже не такое. У меня была такая ситуация, возможно, и ей делали какие-то изменения в технике, и она просто потеряла уверенность в подаче.



И.А.: Таких случаев, на самом деле, много было. Помните, как Гильермо Кория играл и у него всё было отлично, а потом в какой-то момент не мог подать подачу. Или Ришар Гаске одно время не мог попасть справа. За карьеру многие сталкиваются с какими-то проблемами. Ничего страшного в этом нет. Пройдёт время и подача вернётся.



— Сыграл ли для вас этот матч какую-то подготовительную роль к турниру в Штутгарте?

А.П.: Для меня лично сыграл, потому что, как бы хорошо ты ни тренировался, что бы ты ни делал на тренировках, всё равно нельзя натренировать матч. Это всё другое, другие нервы. Поэтому лично для меня это плюс. Просто надо немножко отдохнуть головой перед турниром.

— Вопрос к Анастасии Потаповой. Смена тренера – шаг радикальный. Какие цели перед вами стоят?

А.П.: Думаю, задача в первую очередь повысить уровень игры и оставаться здоровой. А так и рейтинг, и победы придут. Целей особых нет. Как говорит наш капитан, цель – флексити. (Все смеются.)



— Нужен перевод.

А.П.: Наслаждаться жизнью, кортом. Капитан, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.



И.А.: Я это услышал на Кубке Дэвиса, так что спросите у ребят.