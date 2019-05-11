Бертенс не пустила Халеп на вершину

Кульминация Мадрида

В субботу, 11 мая, в Мадриде прошли женский парный финал, оба мужских одиночных полуфинала, а также одиночный финал у девушек. Организаторы благоразумно поставили все четыре матча в расписании с разницей в 2,5 часа, ожидая, что они могут затянуться. Мало того, что турнир проходит на самом медленном покрытии – грунте, так ещё и все шесть участников одиночных сеток являются игроками топ-10. Помимо всего прочего, почти все теннисисты, что вышли на центральный корт в субботу, любят играть на задней линии и подолгу разыгрывать мячи, поэтому длинные сражения нам были практически обеспечены. Правда, женский парный финал оказался достаточно односторонним: Се Шувэй и Барбора Стрыцова со счётом 6:3, 6:1 обыграли Габриэлу Дабровски и Сюй Ифань.

Джокович и Тим: постепенный набор формы

Открыли одиночную программу дня Доминик Тим и Новак Джокович. Оба начали грунтовый сезон неудачно: Джокович невнятно сыграл в Монте-Карло и проиграл в четвертьфинале Даниилу Медведеву, а Тим и вовсе выиграл только один матч и уступил на том же турнире Душану Лайовичу. Правда, затем австриец разыгрался и покорил Барселону, не отдав ни сета (а среди его соперников был и Рафаэль Надаль). В Мадриде Доминик продолжил свою победную серию и накануне одержал очень сложную победу над Роджером Федерером, отыграв во втором сете два матчбола. У Джоковича путь до полуфинала был легче: всего две игры, да и то с соперниками, не входящими в топ-30 (Тейлор Фритц и Жереми Шарди). Четвертьфинал с Марином Чиличем не состоялся из-за того, что хорват отравился перед матчем.

Когда два сета — марафон

Джокович и Тим провели семь матчей: первые пять выиграл серб, следующие два – австриец. При этом обе победы Тима были одержаны на грунте. Австриец был близок к хет-трику, в обоих сетах он вёл с брейком, действовал активнее, хорошо переходил в атаку, но не мог дожать соперника в ключевые моменты. Если на первом тай-брейке Тим взял всего два очка, то на втором у него были все шансы на успех, однако двойная ошибка не позволила ему перевести полуфинал в третий сет. Игра получилась яркая, качественная и очень упорная, несмотря на всего две партии. Джокович победил со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) за 2 часа 22 минуты. После игры Новак заявил, что провёл свой лучший матч на грунте в этом сезоне.

Халеп билась за первую строчку, Бертенс – за первый титул Premier Mandatory

Вслед за сербом и австрийцем на центральный корт вышли Симона Халеп и Кики Бертенс. Румынка в случае успеха возвращалась бы на первую строчку. Напомним, что впервые Симона стала лидером WTA в октябре 2017 года, но в январе 2018-го её сместила Каролина Возняцки. В феврале Халеп опять возглавила рейтинг и продержалась на вершине 11 месяцев, прежде чем передала бразды правления Наоми Осаке. Кики Бертенс тоже имела двойную мотивацию: она в случае победы становилась бы четвёртой ракеткой мира. Кики могла установить национальный рекорд: ещё ни одна голландская теннисистка так высоко не поднималась. Кроме того, Бертенс претендовала на первый титул Premier Mandatory. Она играла в финале Мадрида год назад, но уступила Петре Квитовой, в субботу же у неё появился новый шанс на первый по-настоящему значимый трофей.

Подача и стабильность принесли Бертенс титул

Симона Халеп, безусловно, является теннисисткой экстра-класса, но нередко в самых ответственных матчах она не может справиться с нервами. Вот и в мадридском финале Симона не показала свой лучший теннис, хотя всю неделю играла достаточно уверенно. В первых четырёх матчах она не отдала ни сета, а в полуфинале проиграла вторую партию на тай-брейке Белинде Бенчич, прежде чем выиграть третий сет всухую. В финале же Симона включалась лишь эпизодически: были отдельные хорошие розыгрыши и геймы, но в целом румынка много ошибалась. В её активе девять ударов навылет и аж 21 неточность.

Бертенс же подавала лучше, а главное – весь матч она провела ровнее, чем соперница. Да, не обошлось без спадов, но в целом Кики контролировала ход встречи. В этом матче мог быть переломный момент: в конце второго сета голландка неудачно выполнила смэш, мяч улетал за заднюю линию, но попал в ногу Халеп до касания корта, а это значит, что вместо двойного брейк-пойнта счёт стал по 30. В итоге Кики завоевала пока главный трофей в карьере, победив со счётом 6:4, 6:4. Осака же, которая после победного Australian Open возглавила женский рейтинг, осталась первой ракеткой мира.