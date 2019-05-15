Попробуй попади! Как самый странный теннисист мира издевался над Медведевым

Австралиец Кирьос прямо во время матча развернулся к россиянину Медведеву задом. Демонстрировал неуважение или провоцировал на точный удар?

Российский теннисист Даниил Медведев на старте грунтового турнира серии «ATP Masters 1000» попал в очень странную ситуацию. Когда во время одного из решающих геймов встречи Даниил готовился провести атаку, его соперник не стал стараться её отразить, а развернулся к Медведеву спиной и наклонился. Хорошо хоть штаны не стал снимать.

Неужели для современного тенниса это приемлемо?

Чудит и побеждает

Разумеется, это совершенно неприемлемо. Но, можно сказать, нормально, если в деле замешан австралийский теннисист Ник Кирьос – главный хулиган и дебошир мирового тенниса.

Даже по одному только матчу с Медведевым можно понять, насколько Кирьос любит делать шоу из спорта. Демонстрация своей пятой точки сопернику – не единственная странность, с которой столкнулись Даниил и зрители. По ходу встречи 24-летний австралиец использовал нетипичную для высокого уровня подачу с руки, когда мяч не подбрасывается высоко над головой.

Также Ник выбил мяч за пределы корта и получил за это предупреждение от арбитра.

У вас сложилось впечатление, что это слабый игрок, которого зовут только ради привлечения внимания к его выходкам? Как бы не так! Конкретный розыгрыш развернувшийся спиной Кирьос, конечно, проиграл, зато в целом в матче одержал победу в трёх сетах – 6:3, 3:6, 6:3.

От побед в турнирах серии «Большого шлема» Кирьос был довольно далёк – добирался только до четвертьфиналов, но в его активе есть пять трофеев и высокое 13-е место в рейтинге в 2016 году.

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Прозвище Ника Кирьоса – Дикая Штучка, Wild Thing, и получил он его не просто так.

Перепалка Кирьоса с болельщиком, подкол Кербер и странные автографы На турнире в Майами не проходит и дня без скандала. Главным героем большинства, конечно, становится австралиец Ник Кирьос.

Чего только не было в карьере австралийца: стычки с судьями, игроками, болельщиками. Суровые дисциплинарные наказания, новые конфликты и очередные санкции.

Однажды Кирьос прямо во время матча рассказал своему сопернику Стэну Вавринке про любовника его девушки. Потом, как ни странно, извинился, но осадок остался.

Как-то на турнире «Мастерс» в Шанхае Ник проиграл первый сет, а после этого собрал свои вещи и ушёл с корта. Получил не только техническое поражение, но и штраф – $ 31 тыс.

Ещё ребёнок. Нику Кирьосу плевать на зрителей Главный «плохиш» тенниса Ник Кирьос вновь оказался в центре внимания. Он откровенно «слил» матч на крупном турнире в Шанхае.

Годом ранее всё в том же Шанхае Кирьос доиграл матч до конца, но делал это столь вяло и неохотно, что международная ассоциация дисквалифицировала его на несколько недель. А кому понравится, когда теннисист делает подачу и уходит с корта, совершенно не интересуясь тем, как будет развиваться розыгрыш дальше? Китайские болельщики свистели теннисисту, а он на пресс-конференции после игры посоветовал им уходить со стадиона, если им не нравится такая игра.

Получив строгое наказание, австралиец объявил, что пройдёт курс сеансов с психологом и обязательно изменится. Но, похоже, Кирьосу пора искать другого психолога. Он не меняется.