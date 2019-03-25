Перепалка Кирьоса с болельщиком, подкол Кербер и странные автографы

Ник Кирьос любит находиться в центре внимания – или, во всяком случае, совершать поступки, которые приковывают к нему внимание. Только недавно на турнире в Акапулько он попал под критику Рафаэля Надаля, которого обыграл по пути к титулу, и сам достаточно колко ответил испанцу. А в Майами Ник устроил перепалку со зрителем – и не только.

Кирьос снова в центре скандала. Надаль считает, что он никого не уважает Ник Кирьос победил Рафаэля Надаля в эпичной битве, но был освистан на корте, а затем получил дозу критики от испанца.

«Он сказал, что я козёл»

Австралиец играл матч третьего круга с Душаном Лайовичем. Кирьос держал ход поединка под контролем, победив со счётом 6:3, 6:1. Одному из зрителей, видимо, в какой-то момент стало скучно, и он решил начать оскорблять Ника, который затем пересказал всю ситуацию. «Он буквально сказал – ты козёл (на самом деле было произнесено более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Я ему ответил: Знаешь, не понимаю твою претензию. Ты сидишь здесь, заплатив хорошие деньги за то, чтобы посмотреть на меня вечером воскресенья. Так что тебе определённо больше нечего делать. Он снова сказал, что я козёл, повторив это дважды. Я ему – окей, больше тебе сказать нечего? Он мне – иди сюда и повтори это. Я говорю: Ну нет, потому что мне играть надо».

Также Кирьос отметил, что зритель назвал его причёску дерьмовой, добавив, что он не был у парикмахера уже несколько дней, так что доля правды здесь есть. «Я повеселился. Знал, что в итоге победа в этой перепалке останется за мной, и мне понравилось. Мне нравится играть в Майами, это один из моих любимых турниров. Но иногда среди зрителей попадаются такие идиоты, которым больше нечего делать воскресным вечером, кроме как смотреть на мою игру. При этом они говорят со мной так, словно вовсе не заинтересованы в таком времяпрепровождении. Но он даже завёл меня, немного мотивировал. Я действительно хорошо сыграл. Думаю, такие инциденты нужны теннису. Это было забавно. По-моему, остальным зрителям матч понравился».

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Необычные автографы

Происшествие со зрителем, которого, кстати, затем увели с трибуны – не единственное, чем успел запомниться Ник за неделю турнира и два сыгранных матча. Так, после обеих побед австралиец оставлял на камерах необычные автографы. Обыграв Александра Бублика, Кирьос нарисовал маркером треугольник. Возможно, знай он, как переводится фамилия Бублика, изобразил бы более круглую фигуру.

А после матча с Лайовичем Ник «расписался» непонятными линиями, сопроводив их смайликом. Заданный Кирьосом тренд, кстати, успел подхватить Григор Димитров, который оставил на объективе камеры оранжевый квадрат.

Ник подколол Анжелику…

Австралиец не оставил без внимания и ситуацию после матча Анжелики Кербер с Бьянкой Андрееску. Напомним, что после холодного рукопожатия немка назвала соперницу «Главной королевой драмы из всех, кого она видела». Это не помешало Кербер на следующий день как ни в чём не бывало поздравить канадку в «твиттере» с отличным выступлением и заслуженной победой. Ник появился в комментариях и ответил: «Бро, сначала ты говоришь, что она королева драмы, а потом постишь такое», сопроводив это сообщение несколькими смеющимися смайликами.

И раскритиковал живых легенд

А ещё Кирьос подверг критике Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. «Я просто выхожу на корт и делаю своё дело. Ничего не меняется вне зависимости от того, играю ли я с Александром Бубликом, Федерером или Рафой. Я мощно подаю и подбадриваю себя мыслями о том, что все они люди. При этом они не делают ничего по-настоящему зрелищного, эффектного. Безусловно, Федерер невероятно талантлив и является величайшим игроком всех времён, но в напряжённых ситуациях он сдаёт. Джокович плохо разбирается с короткими мячами, он не любит идти вперёд. Ещё его вторая подача бывает уязвимой.

Рафа любит играть в обороне, так что надо пробивать его форхенд и пользоваться тем, как далеко он стоит. У всех них есть слабости, и если играть правильно, давить на них, то любого из них можно победить. Конечно, ещё нужно, чтобы сошлись звёзды. В целом они на уровень выше любого из нас, но обыгрывать их можно. Не думаю, что они боги спорта. Я не собираюсь по-настоящему уважать кого-то только потому, что они могут перебрасывать мячик через сетку. Этого недостаточно, чтобы вызвать моё уважение».