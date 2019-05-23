«Закрой рот и играй». Турсунов и его нестандартный подход к Арине Соболенко

Россиянин Дмитрий Турсунов стремительно ворвался в теннисный тренерский цех. Применяя нестандартные методы, сравнимые с воспитанием трудных детей, дуэт Турсунов менее чем за год помог Соболенко завоевать три титула и попасть в топ-10 WTA. О своей непростой работе с белоруской Турсунов откровенно рассказал WTAtennis.com.

«Это Дмитрий, мой новый тренер. Бойтесь все»

Сотрудничество Дмитрия и Арины началось в конце июня 2018 года. Тогда Соболенко – 20-летняя перспективная девушка, коих великое множество, агрессивная и отчасти бездумная в своих решениях на корте, 43-я ракетка мира. Он – экс 20-я ракетка мира, ещё полгода назад выступавший в качестве профессионала. Такой же буйный на корте, как и новая подопечная. До этого Дмитрий успел потренировать Елену Веснину.



«Это Дмитрий, мой новый тренер. Бойтесь все», — написала тогда Арина у себя в «инстаграме». Мало кто воспринял это всерьёз, но… не прошло и двух месяцев, как белоруска выиграла свой первый трофей в Нью-Хэйвене. Ещё 30 дней – и успех в Ухане.



По истечению полугода сотрудничества Арина дебютировала в числе десятки лучших теннисисток мира. Не удивительно, что при любой возможности она отмечала заслугу Дмитрия: «Мои успехи — это на 90% заслуга Турсунова», «Турсунов невероятен. Я не могла представить, что он настолько хорош», «Турсунов – лучший тренер из тех, что у меня были».

Соболенко: мои успехи — это на 90% заслуга Турсунова

«Своей злостью она только мешает себе»

«Определённо, я намного спокойнее веду себя в роли тренера. Вероятно, вы видели некоторые из моих матчей. На протяжении своей карьеры я прошёл несколько этапов. Будучи молодым, после ошибок я был просто разъярён ими. Впрочем ошибки на то и совершаются, чтобы учиться на них. Со временем, с опытом ты понимаешь, что каждая ошибка не так уж и смертельна.



То же самое я пытаюсь донести и до Арины – своей злостью она только мешает себе, нужно научиться контролировать эмоции. Каждый теннисист должен проявлять терпение, однако у молодого поколения с этим часто возникают проблемы. Они хотят всё получать мгновенно, им не хочется ждать успеха, он должен быть здесь и сейчас», – признался Турсунов.

«Мы ссоримся, но это необходимо»

Но отношения Дмитрия и Арины – это не стандартный союз учителя и ученицы. И тренер, и сама теннисистка не раз заявляли, что порой скандалят.



«Закрой свой рот и начни играть в теннис. Это матч – тебе никто здесь не набрасывает с корзинки. Покажи сопернице, что будешь играть, а не концерты устраивать. Хватит жевать сопли», – после этого спича от Турсунова Арина снесла с корта Элину Свитолину в решающей партии – 6:1. Ещё через три дня там же, в Ухане, взяла свой второй трофей в карьере.



«У нас было несколько ссор, но они необходимы. Весь период совместной работы не пройдёт в эйфории. Глупо ожидать этого. Важно хорошо подходить друг другу в личностном плане. Вы должны нравиться друг другу как люди».

Турсунов: мы ссоримся с Соболенко, но это необходимо

Видимо, это действительно необходимо, раз уж результатом этих ссор является такой прогресс теннисистки.

«Поддержать тебя? Нет»

Турсунов не стесняется жёстких выражений и обидных жестов, выходя на корт к Арине даже перед камерами. Наверное, самое нестандартное общение между ними произошло в Индиан-Уэллсе-2019 во время матча Соболенко с Анжеликой Кербер. На просьбу Арины поддержать её во время одного из переходов от наставника прозвучало короткое «Нет». 30 секунд обоюдной тишины и… всё.

Матч в итоге белоруска проиграла, но Турсунов не сожалеет о том, что поступил именно так: «Я не собираюсь говорить, что сделал что-то не так в той ситуации. Многие люди просто не понимают всех нюансов тренерской работы. Зачастую коучинг на корте является продолжением предматчевой подготовки. Тогда Арина спросила, есть ли у меня какие-то мысли? Я ответил, что нет. Перед матчем Арина хотела сделать всё по-своему, поэтому, когда она позвала меня на корт, я напомнил ей об этом. Смотрелось ли это неловко? В такой ситуации я чувствовал, что даже если это будет стоить ей матча или пары неудачных недель, ей нужно было сделать такой шаг, прочувствовать это».

«Ты же решила показать свой характер. Показывай!»

«Какой смысл говорить человеку что-то, если он не хочет в это вникать? В такой ситуации уже ничего не поможет. Она вышла на корт с определённым настроем, и мало что могло его изменить – Арина была в тот день очень упряма.



Я подумал: у тебя была возможность получить помощь перед матчем, но ты не захотела этого. Ты решила показать свой характер. Так давай же, показывай его теперь. Повторюсь, я буду и дальше придерживаться своей линии. Не собираюсь оправдываться.

Я могу быть требовательным, резким и откровенным. Достаточно жёстким в своей откровенности, если этого требует ситуация, если я вижу, что Арина не слышит меня. Могу и уступить, позволить ей диктовать свои условия, но всё сводится к одному – улучшению игры, улучшению результатов»

Соболенко: Турсунов знает, как достучаться до меня Соболенко ворвалась в элиту женского тура, и в этом ей помог Дмитрий Турсунов. В Петербург Арина приехала в ранге теннисистки топ-10.

Сейчас Арина – 11-я ракетка мира. В её активе три завоёванных трофея, победы над Плишковой, Возняцки, Квитовой, Свитолиной, Шараповой и многими другими. И кажется, у них с Турсуновым всё только начинается…