Сенсация от Потаповой. Россиянка разбила мечту Кербер о «Карьерном шлеме»

В Париже начались матчи основной сетки «Ролан Гаррос». Турнир уже много лет стартует в воскресенье, хотя в этот день используются далеко не все корты, а полные обороты он набирает уже в понедельник.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

Джокович пробил пол

Были интересные моменты и до старта соревнований, во время тренировок. Например, главный фаворит мужского турнира после Рафаэля Надаля, Новак Джокович, во время тренировки в зале ухитрился пробить пол.

Эффектный удар Монфиса

А вот красивый удар Гаэля Монфиса, который он выполнил, проводя тренировочный матч с Кареном Хачановым.

Свитолина выбила 38-летнюю Уильямс

Девушка Гаэля, Элина Свитолина, уже успела провести первый официальный поединок в Париже. Она выбила из турнира Винус Уильямс, одержав свою первую победу на грунте в нынешнем сезоне – 6:3, 6:3. Правда, украинка и матчей на этом покрытии почти не проводила – после поражения на старте турнира в Майами она взяла паузу в связи с травмой колена. Вернувшись в Мадриде, Элина проиграла Полин Пармантье, а в Риме в упорной борьбе уступила Виктории Азаренко. Таким образом, на «Ролан Гаррос» украинка провела третий матч на песчаном покрытии в сезоне-2019. Во втором раунде она сыграет с соотечественницей Катериной Козловой, которая победила другую американку – Бернарду Перу.

Потапова лишила Кербер шансов стать первой

В начале игрового дня приятный сюрприз преподнесла Анастасия Потапова. 18-летняя россиянка сократила число претенденток на первую строчку по итогам «Ролан Гаррос», выбив пятую ракетку мира, Анжелику Кербер. Немка только что была травмирована и, конечно, сыграла не в полную силу, но и Потапова провела отличный матч. Кстати, Анжелика здесь боролась не только за лидерство, но и за то, чтобы собрать «Карьерный шлем» — выиграть все четыре мэйджора в разные годы. Анастасия впервые в карьере победила соперницу из топ-5 – да и из топ-10 тоже. Дальше россиянку ждёт встреча с Маркетой Вондроушовой. Забавно, что на послематчевой пресс-конференции Потапову дважды спрашивали о том, смотрела ли она финальный сезон «Игры престолов».

Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».

Поражения Кузнецовой и Жук

Две другие российские теннисистки в воскресенье потерпели поражения. Светлана Кузнецова, ровно 10 лет назад поднявшая над головой Кубок Сюзанн Ленглен (главный трофей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде), не справилась с Кристиной Кучовой. За весь матч Светлана не сделала ни одного брейка. А прошедшая квалификацию Софья Жук в двух партиях уступила Лауре Зигемунд. Впрочем, представительство в женской сетке у России всё равно пока достаточно большое.

Первый шаг Стивенс к защите очков за финал

Удачно стартовала действующая финалистка «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс. Американка в двух партиях победила Мисаки Дои, хотя во второй ей пришлось отыгрывать подачу японки на сет. Дальше Слоан сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, которая довольно неплохо чувствует себя на песчаном покрытии.

37-летний Маю выбил прошлогоднего полуфиналиста

В мужском турнире главной неожиданностью стало поражение Марко Чеккинато. В прошлом году итальянец, балансировавший на грани топ-100, сенсационно дошёл здесь до полуфинала, обыграв в том числе Давида Гоффена и Новака Джоковича. Повторения того результата от Марко, конечно, не ждали, но и проигрыш в первом круге – точно не то, что можно считать закономерностью. В рейтинге Марко теперь упадёт из первой двадцатки в конец четвёртого десятка. А победил его 37-летний Николя Маю, который в одиночном разряде сейчас выступает мало и в основном на челленджерах. Организаторы предоставили своему ветерану «уайлд-кард», и он оправдал её уже одним этим матчем, отыгравшись у Чеккинато с 0-2 по партиям!

Димитров чуть не уступил Типсаревичу

В первый день на «Ролан Гаррос» состоялось уже три пятисетовых матча. Диего Шварцман в решающей партии победил Мартона Фучовича, а Григор Димитров дожал-таки Янко Типсаревича, едва не повторив судьбу Марко Чеккинато и не проиграв с 2:0 по сетам. Янко после операции пока не может набрать форму, так что для Григора такая борьба с ним совсем не оптимистичный результат.

Возвращение Федерера

Главной звездой дня, конечно, был Роджер Федерер. Швейцарец приехал играть на «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года и стартовал уверенно, победив Лоренцо Сонего в трёх сетах. Следующий соперник у Роджера тоже, мягко говоря, не слишком именитый – Оскар Отте, проигравший в финале квалификации и прошедший в основную сетку как «лаки-лузер». Отметим также уверенные победы шестого и седьмого сеяных, Стефаноса Циципаса и Кея Нисикори.

Семь «лаки-лузеров»

Кстати, отказов после жеребьёвки квалификационных сеток и соответственно «лаки-лузеров» на этом Открытом чемпионате Франции немало. В мужском турнире их пять – там снялись Томаш Бердых, Милош Раонич, Ник Кирьос, Сэм Куэрри и Феликс Оже-Альяссим, который только что играл в финале турнира в Лионе. Благодаря этому в основную сетку помимо Отте прошли Алехандро Давидович Фокина, Лукаш Росол, Генри Лааксонен и уступивший Алексею Ватутину Сергей Стаховский. В женской сетке отказались от участия Камила Джорджи и Кэйти Бултер, а заменили их Тимя Бабош и Мари Бузкова.

Темнота в Париже

Если в мужском турнире успели сыграть все запланированные на этот день матчи, то у девушек два поединка перенесли на понедельник из-за темноты. Матч Александры Саснович с Полоной Херцог был отложен при счёте 3:3 в решающей партии, а Дженнифер Брэйди с Иваной Йорович и вовсе не успели начать играть третий сет. Отметим, что в следующем году на центральном корте «Ролан Гаррос» наконец--то должна появиться крыша и, вероятнее всего, освещение тоже.