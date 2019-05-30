Подвиг 20-летней Блинковой и борьба Хачанова с болельщиками, судьёй и спиной

Отказ последней канадки

18-летняя канадка Бьянка Андрееску, выигравшая в этом году турнир в Индиан-Уэллсе, снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы плеча. Бьянка провела в Париже один матч, выйдя на корт впервые после отказа от продолжения борьбы в 1/8 финала Майами. Андрееску одержала волевую победу над Мари Бузковой в поединке, растянувшемся на два дня из-за темноты, а на матч второго круга с Софьей Кенин не вышла. Отметим, что Бьянка была последней канадкой на турнире. Эжени Бушар, также пропустившая весь грунтовый сезон, проиграла в первом круге, Денис Шаповалов тоже выбыл на старте, а Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим отказались от участия в турнире. Милош не восстановился после травмы колена, а Феликс конкретную причину снятия не назвал – только отметил, что «разочарован пропуском одного из любимых турниров в году, но должен беречь своё тело, чтобы пропустить как можно меньшую часть сезона».

Череда отказов в Париже

Вообще на этом Открытом чемпионате Франции уже было немало отказов. Накануне утром снялась до матча Катерина Козлова, объяснившая это сильным кашлем, который довёл её до трещины в ребре. Кики Бертенс прекратила борьбу за первую строчку, из-за плохого самочувствия отказавшись от борьбы после четырёх геймов. «Когда я проснулась ночью, мне было очень плохо. Меня всю ночь мучили диарея и рвота. Так же плохо было и днём. Перед матчем моё самочувствие слегка улучшилось. Я немного поспала, хотела сыграть, но как только начала разминаться, всё началось снова. Сил у меня уже не было», — объяснила это голландка. Ранее прямо на корте по ходу пятисетовых матчей вырвало двух американцев – Фрэнсиса Тиафо и Маккензи Макдональда. При этом Тиафо сказал, что сомневается в том, что мог отравиться, поскольку до игры чувствовал себя отлично.

Осака дождалась, пока Азаренко устала

Возвращаясь к борьбе за первое место – лидирующая в рейтинге с момента победы на Australian Open Наоми Осака во втором матче подряд была на грани поражения. В стартовом раунде она получила «баранку» от Анны Шмидловой, а во втором сете отыграла две подачи словачки на матч. Теперь японка уступила первую партию куда более титулованной сопернице, Виктории Азаренко. Во втором сете у белоруски был брейк-пойнт на 5:2, но она упустила и его, и несколько геймболов на своей подаче, позволив Наоми отыграться. Осака вырвала победу в партии, а в решающем сете повела со счётом 5:1. Здесь уже Виктория проявила характер, взяла два гейма подряд и могла отыграть и второй брейк, однако вновь не реализовала брейк-пойнт и в итоге потерпела поражение. После матча, кстати, Наоми призналась, что ждала, пока соперница подустанет. Единственной угрозой первой строчке Осаки осталась Каролина Плишкова, которой хватит выхода в финал, если Наоми не доберётся до полуфинала. В случае выхода японки в полуфинал чешке будет нужно завоевать титул, а если Осака дойдёт до финала, то в любом случае будет первой после завершения «Ролан Гаррос».

Осака: я ждала, пока Азаренко устанет

Очередная неудача Соболенко…

Вылетела из турнира и другая белоруска, Арина Соболенко. У неё нынешний сезон пока вообще не складывается – после победы в Шэньчжэне на первой неделе Арина ничего серьёзного не показала. В рейтинге 52 недель она идёт рядом с десяткой лучших, а в чемпионской гонке, учитывающей только результаты этого года, занимает 17-ю позицию и после «Ролан Гаррос» опустится ещё ниже. Кстати, лидером гонки ещё остаётся Квитова, но, скорее всего, она уступит первое место либо Плишковой, либо Осаке. А про матч Соболенко много и не скажешь – если в стартовой партии ещё были «качели», то во втором сете она уступила Аманде Анисимовой и в точности, и в активности ударов, потерпев поражение со счётом 4:6, 2:6.

И лёгкое поражение Касаткиной

Расстроила болельщиков и Дарья Касаткина. Первая ракетка России на последних турнирах время от времени показывает что-то похожее на свою игру, но стабильности у неё пока нет. Моника Пуиг во втором раунде уверенно расправилась с Дарьей, превзойдя её за счёт мощной игры по месту. Касаткина всего дважды взяла свою подачу, да и геймов на приёме выиграла тоже два.

Спортивный подвиг Блинковой

Зато Анна Блинкова совершила небольшой спортивный подвиг. Россиянка, стартовавшая здесь с квалификации, выиграла пятый матч подряд, одержав волевую победу над бывшей чемпионкой «Ролан Гаррос» в парном разряде – Каролин Гарсией. В первой партии шансов на успех у Анны не было, но затем она прибавила, наладила подачу и дожала соперницу в концовке второго сета. Решающий сет, однако, начался так же, как первый – Гарсия сразу создала большой отрыв. Уступая с двумя брейками, Блинкова не сломалась, сразу вернула один, а затем спасла важнейший гейм с четырёх брейк-пойнтов. Потеряв и второй брейк, Каролин явно разнервничалась и начала торопиться, что привело к граду ошибок. Анна грамотно воспользовалась этим, играя точно и по месту, а на матчболе француженка допустила двойную.

Российские красавицы продолжили выбивать топ-теннисисток из сетки «Ролан Гаррос» Кудерметова выбила Возняцки. Медведев, Павлюченкова, Звонарёва проиграли. Надаль, Джокович, Серена, Бертенс идут дальше на «Ролан Гаррос».

Неожиданное российское трио

Ещё одну волевую победу одержала другая россиянка, Екатерина Александрова. Она выбила финалистку «Ролан Гаррос» — 2010 и чемпионку US Open – 2011 Саманту Стосур, выиграв у неё за два с лишним часа – 3:6, 6:1, 6:4. Отметим, что в третьей партии всё решил брейк, сделанный Александровой в первом гейме. Не самая типичная картина для женского тенниса – правда, обе девушки подают вполне неплохо. Таким образом, в женской одиночной сетке из россиянок до третьего круга добрались Блинкова, Александрова и Вероника Кудерметова. Вряд ли кто-то ожидал увидеть в 1/16 финала именно это трио.

Кудерметова — первая россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос». Кто следующий? Коварный кашель соперницы Свитолиной, неудачная попытка Потаповой развить успех и 88-я победа Надаля на «Ролан Гаррос».

Проблемы Халеп и уверенная победа Серены

Серена Уильямс на этот раз сразу вошла в игру, в отличие от стартового матча с Виталией Дьяченко, и победила Куруми Нару в двух сетах. Дальше она встретится с Софьей Кенин – американкой, родившейся в России, которая, напомним, пропустила второй круг благодаря снятию Андрееску. А действующая чемпионка турнира, Симона Халеп, второй раз подряд победила только в решающей партии. Магда Линетт отыграла три матчбола в концовке второго сета, но экс первая ракетка мира в итоге всё равно взяла верх.

Хачанов пришёл в себя после боли в спине и «баранки»

В мужском турнире в строю остался Карен Хачанов, победивший местного теннисиста. При этом в третьей партии россиянин получил от Грегуара Баррера «баранку», но причиной наверняка стала боль в спине, из-за которой Карен вызывал врача при счёте 0:5. А в концовке второго сета Хачанов получил от судьи на вышки предупреждение за то, что выругался после проигранного очка – хотя того, что конкретно сказал россиянин, слышно не было, и произнёс он что-то на русском, который арбитр вряд ли понимает.

Правда, краткий список недопустимых выражений на разных языках судьи нередко знают, да и по жестикуляции Карена было понятно, что едва ли он себя хвалит. Следующим соперником Хачанова может стать ещё один француз, Люка Пуи, но его поединок с Мартином Клижаном завершится только в пятницу – светового дня на все матчи вновь не хватило.

Джокович на прогулке

Новак Джокович тем временем устроил себе лёгкую прогулку. Первый номер мирового рейтинга всего за полтора часа расправился с Генри Лааксоненом – 6:1, 6:4, 6:3. Тренировка с повышенной ответственностью, можно сказать. Примерно в том же режиме двигается по сетке второй сеяный и 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль. Правда, если испанец в пятницу сыграет с сеяным соперником, Давидом Гоффеном, то серба в субботу ждёт встреча с прошедшим квалификацию Сальваторе Карузо. Итальянец уверенно победил посеянного 26-м Жиля Симона.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

Дель Потро взял верх в пяти сетах

Из всех матчей дня только один завершился в пяти партиях. Йосихито Нисиоке пришлось играть решающий сет второй раз подряд – именно в матче с ним в первом круге стошнило Маккензи Макдональда. Однако Хуан Мартин дель Потро – куда более опытный и выносливый боец, хоть и замученный множеством травм. Пятый сет он провёл намного активнее уставшего японца и заслуженно победил. Дальше его ждёт Джордан Томпсон, который выбил 40-летнего Иво Карловича.