Подвиг 20-летней Блинковой и борьба Хачанова с болельщиками, судьёй и спиной

Отказ последней канадки
18-летняя канадка Бьянка Андрееску, выигравшая в этом году турнир в Индиан-Уэллсе, снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы плеча. Бьянка провела в Париже один матч, выйдя на корт впервые после отказа от продолжения борьбы в 1/8 финала Майами. Андрееску одержала волевую победу над Мари Бузковой в поединке, растянувшемся на два дня из-за темноты, а на матч второго круга с Софьей Кенин не вышла. Отметим, что Бьянка была последней канадкой на турнире. Эжени Бушар, также пропустившая весь грунтовый сезон, проиграла в первом круге, Денис Шаповалов тоже выбыл на старте, а Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим отказались от участия в турнире. Милош не восстановился после травмы колена, а Феликс конкретную причину снятия не назвал – только отметил, что «разочарован пропуском одного из любимых турниров в году, но должен беречь своё тело, чтобы пропустить как можно меньшую часть сезона».
Череда отказов в Париже
Вообще на этом Открытом чемпионате Франции уже было немало отказов. Накануне утром снялась до матча Катерина Козлова, объяснившая это сильным кашлем, который довёл её до трещины в ребре. Кики Бертенс прекратила борьбу за первую строчку, из-за плохого самочувствия отказавшись от борьбы после четырёх геймов. «Когда я проснулась ночью, мне было очень плохо. Меня всю ночь мучили диарея и рвота. Так же плохо было и днём. Перед матчем моё самочувствие слегка улучшилось. Я немного поспала, хотела сыграть, но как только начала разминаться, всё началось снова. Сил у меня уже не было», — объяснила это голландка. Ранее прямо на корте по ходу пятисетовых матчей вырвало двух американцев – Фрэнсиса Тиафо и Маккензи Макдональда. При этом Тиафо сказал, что сомневается в том, что мог отравиться, поскольку до игры чувствовал себя отлично.
Осака дождалась, пока Азаренко устала
Возвращаясь к борьбе за первое место – лидирующая в рейтинге с момента победы на Australian Open Наоми Осака во втором матче подряд была на грани поражения. В стартовом раунде она получила «баранку» от Анны Шмидловой, а во втором сете отыграла две подачи словачки на матч. Теперь японка уступила первую партию куда более титулованной сопернице, Виктории Азаренко. Во втором сете у белоруски был брейк-пойнт на 5:2, но она упустила и его, и несколько геймболов на своей подаче, позволив Наоми отыграться. Осака вырвала победу в партии, а в решающем сете повела со счётом 5:1. Здесь уже Виктория проявила характер, взяла два гейма подряд и могла отыграть и второй брейк, однако вновь не реализовала брейк-пойнт и в итоге потерпела поражение. После матча, кстати, Наоми призналась, что ждала, пока соперница подустанет. Единственной угрозой первой строчке Осаки осталась Каролина Плишкова, которой хватит выхода в финал, если Наоми не доберётся до полуфинала. В случае выхода японки в полуфинал чешке будет нужно завоевать титул, а если Осака дойдёт до финала, то в любом случае будет первой после завершения «Ролан Гаррос».
Очередная неудача Соболенко…
Вылетела из турнира и другая белоруска, Арина Соболенко. У неё нынешний сезон пока вообще не складывается – после победы в Шэньчжэне на первой неделе Арина ничего серьёзного не показала. В рейтинге 52 недель она идёт рядом с десяткой лучших, а в чемпионской гонке, учитывающей только результаты этого года, занимает 17-ю позицию и после «Ролан Гаррос» опустится ещё ниже. Кстати, лидером гонки ещё остаётся Квитова, но, скорее всего, она уступит первое место либо Плишковой, либо Осаке. А про матч Соболенко много и не скажешь – если в стартовой партии ещё были «качели», то во втором сете она уступила Аманде Анисимовой и в точности, и в активности ударов, потерпев поражение со счётом 4:6, 2:6.
И лёгкое поражение Касаткиной
Расстроила болельщиков и Дарья Касаткина. Первая ракетка России на последних турнирах время от времени показывает что-то похожее на свою игру, но стабильности у неё пока нет. Моника Пуиг во втором раунде уверенно расправилась с Дарьей, превзойдя её за счёт мощной игры по месту. Касаткина всего дважды взяла свою подачу, да и геймов на приёме выиграла тоже два.
Спортивный подвиг Блинковой
Зато Анна Блинкова совершила небольшой спортивный подвиг. Россиянка, стартовавшая здесь с квалификации, выиграла пятый матч подряд, одержав волевую победу над бывшей чемпионкой «Ролан Гаррос» в парном разряде – Каролин Гарсией. В первой партии шансов на успех у Анны не было, но затем она прибавила, наладила подачу и дожала соперницу в концовке второго сета. Решающий сет, однако, начался так же, как первый – Гарсия сразу создала большой отрыв. Уступая с двумя брейками, Блинкова не сломалась, сразу вернула один, а затем спасла важнейший гейм с четырёх брейк-пойнтов. Потеряв и второй брейк, Каролин явно разнервничалась и начала торопиться, что привело к граду ошибок. Анна грамотно воспользовалась этим, играя точно и по месту, а на матчболе француженка допустила двойную.
Неожиданное российское трио
Ещё одну волевую победу одержала другая россиянка, Екатерина Александрова. Она выбила финалистку «Ролан Гаррос» — 2010 и чемпионку US Open – 2011 Саманту Стосур, выиграв у неё за два с лишним часа – 3:6, 6:1, 6:4. Отметим, что в третьей партии всё решил брейк, сделанный Александровой в первом гейме. Не самая типичная картина для женского тенниса – правда, обе девушки подают вполне неплохо. Таким образом, в женской одиночной сетке из россиянок до третьего круга добрались Блинкова, Александрова и Вероника Кудерметова. Вряд ли кто-то ожидал увидеть в 1/16 финала именно это трио.
Проблемы Халеп и уверенная победа Серены
Серена Уильямс на этот раз сразу вошла в игру, в отличие от стартового матча с Виталией Дьяченко, и победила Куруми Нару в двух сетах. Дальше она встретится с Софьей Кенин – американкой, родившейся в России, которая, напомним, пропустила второй круг благодаря снятию Андрееску. А действующая чемпионка турнира, Симона Халеп, второй раз подряд победила только в решающей партии. Магда Линетт отыграла три матчбола в концовке второго сета, но экс первая ракетка мира в итоге всё равно взяла верх.
Хачанов пришёл в себя после боли в спине и «баранки»
В мужском турнире в строю остался Карен Хачанов, победивший местного теннисиста. При этом в третьей партии россиянин получил от Грегуара Баррера «баранку», но причиной наверняка стала боль в спине, из-за которой Карен вызывал врача при счёте 0:5. А в концовке второго сета Хачанов получил от судьи на вышки предупреждение за то, что выругался после проигранного очка – хотя того, что конкретно сказал россиянин, слышно не было, и произнёс он что-то на русском, который арбитр вряд ли понимает.
Правда, краткий список недопустимых выражений на разных языках судьи нередко знают, да и по жестикуляции Карена было понятно, что едва ли он себя хвалит. Следующим соперником Хачанова может стать ещё один француз, Люка Пуи, но его поединок с Мартином Клижаном завершится только в пятницу – светового дня на все матчи вновь не хватило.
Джокович на прогулке
Новак Джокович тем временем устроил себе лёгкую прогулку. Первый номер мирового рейтинга всего за полтора часа расправился с Генри Лааксоненом – 6:1, 6:4, 6:3. Тренировка с повышенной ответственностью, можно сказать. Примерно в том же режиме двигается по сетке второй сеяный и 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль. Правда, если испанец в пятницу сыграет с сеяным соперником, Давидом Гоффеном, то серба в субботу ждёт встреча с прошедшим квалификацию Сальваторе Карузо. Итальянец уверенно победил посеянного 26-м Жиля Симона.
Дель Потро взял верх в пяти сетах
Из всех матчей дня только один завершился в пяти партиях. Йосихито Нисиоке пришлось играть решающий сет второй раз подряд – именно в матче с ним в первом круге стошнило Маккензи Макдональда. Однако Хуан Мартин дель Потро – куда более опытный и выносливый боец, хоть и замученный множеством травм. Пятый сет он провёл намного активнее уставшего японца и заслуженно победил. Дальше его ждёт Джордан Томпсон, который выбил 40-летнего Иво Карловича.
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