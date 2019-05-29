Кудерметова — первая россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос». Кто следующий?

Кудерметова не расслабилась после сенсации

Вероника Кудерметова смогла развить свой успех после неожиданной победы над Каролиной Возняцки в стартовом раунде. Нередко случается так, что игрок, преподнесший сенсацию, не может настроиться на следующий поединок и терпит поражение от куда менее сильного соперника. С 22-летней уроженкой Казани этого не произошло. Вероника, лишь в этом году дебютировавшая в основных сетках турниров «Большого шлема» (на Australian Open, где проиграла в первом круге), уверенно победила Зарину Дияс – единственную теннисистку Казахстана высокого уровня, родившуюся в этой стране. В первом сете была нервная борьба, а во второй партии Кудерметова оказалась на голову сильнее соперницы. Дальше Вероника сыграет с Кайей Канепи, двукратной четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».

Потапова проиграла 11 геймов подряд

Анастасия Потапова, в отличие от Кудерметовой, после сенсации на старте провести второй матч на хорошем уровне не сумела. Начала поединок с Маркетой Вондроушовой россиянка неплохо, взяв пару упорных геймов и поведя со счётом 4:1. Однако дальше такие же напряжённые геймы в первом сете оставались уже за чешкой, которая и выиграла партию – 6:4. Во втором сете борьбы совсем не получилось, Потапова в итоге отдала 11 геймов подряд, получив «баранку». Напомним, что в стартовом раунде она выбила из турнира Анжелику Кербер. А Кудерметова теперь осталась единственным игроком из России в нижней половине сетки.

Кашель Козловой привёл к трещине в ребре

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала без игры. Её соперница, Катерина Козлова, снялась с турнира из-за сильного кашля. «После матча первого круга на следующий день у меня сильно ухудшился кашель, я начала просто очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре, и она ухудшалась с каждым часом. Я попыталась потренироваться, но мне ещё хуже стало. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня стрессовый перелом, миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре из-за кашля». Свитолина, кстати, отметила, что отдых может пойти на пользу её колену, которое недавно было травмировано.

Козлова — о снятии с «Ролан Гаррос»: у меня трещина в ребре из-за кашля

Плишкова остаётся в гонке

Каролина Плишкова продолжает борьбу за возвращение на первую строчку. В случае раннего поражения Наоми Осаки ей хватит выхода в финал «Ролан Гаррос». Японка, напомним, в четверг сыграет с Викторией Азаренко в 1/32 финала. Чешка уже прошла в 1/16 финала, уверенно победив Каролину Кучову – 6:2, 6:2. В первом круге Кучова выбила Светлану Кузнецову.

Надаль приближается к юбилею

Рафаэль Надаль одержал 88-ю победу на кортах Открытого чемпионата Франции, легко расправившись с немцем Янником Маденом – 6:1, 6:2, 6:4. Рекордом всех турниров «Большого шлема», правда, такое количество побед не является. Роджер Федерер, например, выиграл больше матчей сразу на двух мэйджорах, причём лучшим, как ни удивительно, является не Уимблдон с 95 победами, а Australian Open, где швейцарец выиграл 97 поединков. Правда, процент побед у Рафаэля намного выше – 98. На «Ролан Гаррос» он потерпел лишь два поражения.

Рафаэля Надаля лишили центрального корта. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Плишкова, Надаль, Федерер, Бертенс, Циципас, Нисикори, Стивенс и Свитолина, а также россияне Потапова и Кудерметова открывают 2-й круг РГ.

«Тренировал бы Федерера не так, как Рафаэля»

Кстати, дядя и бывший тренер Рафаэля, Тони Надаль, ответил на вопрос о гипотетической возможности работы с Роджером. «Я бы тренировал его иначе, не так, как Рафаэля. Поймите, что тренер должен дать своему подопечному то, что ему нужно. Роджер и Рафаэль разные, поэтому и подходы к ним нужны тоже разные».

Тони Надаль ответил на вопрос о возможной работе с Федерером

Циципас и Нисикори справились с испытаниями

Среди других игроков, вышедших в третий раунд, отметим Стефаноса Циципаса и Кея Нисикори. Греческий теннисист в четырёх сетах победил боливийца Уго Дельена, а японец в тех же четырёх партиях справился с одним из местных любимцев – Жо-Вильфридом Цонгой. Кстати, другой француз, Николя Маю, после победы над Марко Чеккинато с 0-2 по сетам уверенно обыграл Филиппа Кольшрайбера – три сета по 6:3.