Теннисистов тошнит от «Ролан Гаррос». Даже большие деньги не помогают

Плевок в историю, рвота на корте и массовые отказы. И всё это на фоне баснословных призовых даже за поражение.

«Ролан Гаррос» — магическое словосочетание для каждого поклонника тенниса. Знаменитые рыжие корты, видевшие великих чемпионов и снившиеся любому, кто когда-нибудь держал в руках ракетку. Но в этом году магия как будто испарилась. Теннисисты клянут организаторов на чём свет стоит, массово отказываются выступать, а некоторые из тех, кто всё-таки приехал в Париж, наверняка об этом пожалел.

Заставить теннисистов уважать турнир и хотя бы попытаться сыграть не могут даже огромные призовые. На французском турнире «Большого шлема» за поражение в первом круге можно заработать столько, что на несколько месяцев о финансовых вопросах можно вообще забыть. Но, похоже, игроки готовы терять деньги, лишь бы не участвовать в этом.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

«Ролан Гаррос» — настоящий отстой»

Парижский турнир никогда не пытался догнать Уимблдон в плане чопорности и слепого следования традициям. Громкие, курьёзные и даже скандальные эпизоды в истории «Ролан Гаррос» встречались, но такого, пожалуй, не было никогда.

Взбаламутил теннисное сообщество австралийский хулиган Ник Кирьос. Скандальный игрок не стал подбирать выражения, объясняя, почему Уимблдон ему нравится больше «Ролан Гаррос». «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой», — сказал Кирьос, чем в очередной раз привлёк к себе внимание. Ника в основном критиковали, досталось ему и от легендарного американца Джона Макинроя, который призвал австралийца уважать турнир и намекнул, что тот не дорос до того, чтобы плевать в сторону великой истории.

Возможно, мнение Кирьоса в той или иной форме разделяют и некоторые другие теннисисты. Но открыто поддержал его позицию только соотечественник Бернард Томич. Сделал он это после тотального поражения в первом круге и явно в расстроенных чувствах. Да и по контексту понятно, что Бернард имел в виду не то же самое, что Кирьос. Сам Ник буквально через несколько дней после оскорбления великого турнира предпочёл сняться. По своей инициативе или вмешались организаторы – мы вряд ли когда-то узнаем. Но участие теннисного клоуна в парижском турнире «Большого шлема» после глупых и грубых комментариев действительно смотрелось бы странно.

Кирьос считает «Ролан Гаррос» «отстоем», а Федерер вернулся в Париж В то время как Азаренко и Осака гуляют по Парижу, а Бушар осваивает сёрфинг, Серена учит дочку играть в футбол.

Массовые отказы и рвота

Конечно, по очередной выходке Кирьоса делать выводы об отношении теннисистов к турниру не стоит. Австралиец уже влипал в такие идиотские истории, что логике его поведение практически не поддаётся. Но и без него в этом году уж слишком многие отказались играть на знаменитых грунтовых кортах. По разным причинам с турнира до и уже по ходу снялись Феликс Оже-Альяссим, Сэм Куэрри, Кайл Эдмунд, Петра Квитова, Катерина Козлова, Дарья Гаврилова, Бьянка Андрееску и Кики Бертенс. Голландка, приехавшая на «Ролан Гаррос» в ранге четвёртой ракетки мира и с шансами возглавить рейтинг, прекратила мучения во втором круге после четырёх геймов. После матча она призналась, что ночью страдала от диареи и рвоты, а во время разминки её настиг новый приступ. Разумеется, всерьёз рассчитывать на победу в таком состоянии нереально, как бы ни хотелось стать первой ракеткой мира.

Проблемы с желудком на текущем «Ролан Гаррос» возникли не только у Бертенс. Особенно отличились американцы Фрэнсис Тиафо и Маккензи Макдональд. Тиафо в матче первого круга почувствовал недомогание и взял паузу после третьего сета, во время которой его стошнило. По возвращении на корт проблемы продолжились, и в итоге американца вырвало прямо на корте. А уже на следующий день аналогичные неприятности приключились с Макдональдом, которого тоже стошнило на корте во время пятого сета. О причинах конфуза теннисисты распространяться не стали, но среди болельщиков тут же пошли разговоры про отравления. Насколько серьёзно к ним относиться, каждый решает сам.

Мимо денег

Тем не менее большинство ведущих теннисистов мира на «Ролан Гаррос» выступают и мечтают о заветном трофее. Играть на парижском грунте не только престижно, но и выгодно. Организаторы серьёзно увеличили призовой фонд по сравнению с прошлым сезоном, причём основной рост коснулся призовых за участие в первом круге. То есть если в 2018 году теннисист, проигравший стартовый поединок в основной сетке, зарабатывал 40 тыс. евро, то теперь он получит чек на 46 тыс. евро. А в случае одной победы игрок станет богаче на 87 тыс. евро. Очень солидные деньги, особенно для игроков конца первой сотни.

Чтобы отказываться от таких призовых, нужны очень веские причины. Наверняка у снявшихся игроков они имеются. В любом случае организаторам стоит серьёзно поработать над тем, чтобы сохранить престиж «Ролан Гаррос». И одними призовыми тут не обойтись.