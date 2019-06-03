Мария Шарапова тоже здесь, хотя переодеваться у магазина ей, к счастью, не пришлось.

«Люди так смотрели на меня, что было неловко». Лучшие теннисистки «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» стартовала вторая неделя. В сетке из 128 участниц осталось менее десяти. Посмотрим, что происходит в соцсетях у самых очаровательных теннисисток.

Красота дня. Софья Кенин – уроженка Москвы, победившая Серену Серена Уильямс казалась непобедимой. Но на «Ролан Гаррос» Софья Кенин отправила 23-кратную чемпионку «Больших шлемов» домой.

Чемпионка юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук лишь второй раз в карьере пробилась в основу турнира «Большого шлема» через квалификацию: после US Open-2017 последовал «Ролан Гаррос»-2019. Сейчас 19-летняя россиянка уже во Флориде, где готовится к летним турнирам.

20-летняя венгерская красавица Фанни Штолляр пока ни разу в карьере не пробилась через квалификационный барьер на «шлемах», но она не унывает. Что может быть прекраснее бокала шампанского с видом на Эйфелеву башню? А основная сетка никуда не денется.

Турнир жизни провела 22-летняя Вероника Кудерметова. Россиянка только в этом году впервые попала в основу турниров «Большого шлема». На Australian Open она проиграла в первом круге Софье Кенин, а на «Ролан Гаррос» одержала две первые победы – над Каролиной Возняцки и Зариной Диас. В обновлённом рейтинге Вероника улучшит свой рекорд на десяток мест и впервые попадёт в топ-60. Можно сказать, что Триумфальная арка открыла ей дорогу в прекрасное будущее.

Украинка Даяна Ястремская тоже в восторге от красот Парижа.

Кстати Каролина Возняцки не выиграла ни одного матча с апрельского турнира в Чарльстоне, так что появился дополнительный повод усерднее позаниматься в тренажёрном зале.

Не сыграла ни одного матча с турнира в Майами итальянка Камила Джорджи. Значилась она в сетке и в Париже, но тоже на корты не вышла. Зато есть возможность покупаться в море и написать для подписчиков изречение о красоте волн и тех, кого мы любим.

Элина Свитолина проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугурусе, но украинке пришлось задержаться в Париже на несколько дней, чтобы поддержать своего молодого человека – Гаэля Монфиса. Тот проиграл только в понедельник второй недели турнира, так что теперь этой теннисной паре можно отправляться покорять травяные корты.

Чешка Каролина Плишкова не воспользовалась шансом по итогам «Ролан Гаррос» стать первой ракеткой мира. Она проиграла на той же стадии, что и Свитолина, хорватке Петре Мартич. Но у чешки есть твёрдое плечо, на которое всегда можно опереться – это её муж и менеджер Михал Хрдличка.

Позитивный ролик выложила в своём Инстаграме белоруска Александра Саснович.

«Лучше быть абсолютно нелепым, чем абсолютно скучным», — считает россиянка Анастасия Павлюченкова. С ней трудно не согласиться.

Француженка с сербскими корнями Кристина Младенович давно покинула одиночный турнир, но остаётся сражаться за главный титул в парном разряде. В Париже теннисистка достигла круглого числа – 300 тысяч фоловеров. Каждому своему подписчику Кристина очень признательна.

После сенсационного титула в Индиан-Уэллсе и четвёртого круга в Майами канадка Бьянка Андрееску из-за травмы пропустила почти всю грунтовую серию, но всё же вышла на турнире в Париже на корт, выиграла стартовый матч, после чего смотрит в будущее с позитивом.

Дольше всех не выходила на корт Мария Шарапова – аж с января. Но россиянка тоже незримо присутствовала в Париже, стараясь не привлечь ничьё внимание.

Канадка Эжени Бушар уже играла в основах «шлемов», и не просто играла, но добиралась до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос», а также финала Уимблдона. Правда, было это уже в далёком 2014-м. Сейчас 25-летняя теннисистка располагается в районе 80-го места рейтинг-листа WTA, но она всегда находит позитив. Уже то, что она сыграла первый матч после длительной паузы в выступлениях (предыдущий матч был в начале марта на Индиан-Уэллс) – это уже плюс. А ещё Бушар помогает самоирония. После поражения в Париже она совершила на прогулку по городу, назвав себя тупым туристом.

В стиле тупого туриста Эжени переодела майку прямо на улице рядом с Собором Парижской Богоматери, который находится на ремонте после недавнего пожара. «Во время осмотра достопримечательностей на мне была розовая рубашка. Я много потела, и следы пота были очень заметны. Заметны до такой степени, что было неловко, люди смотрели на меня. Наткнувшись на туристический магазин, я решила приобрести новую рубашку, белую (по крайней мере на белом следы видны не так). Переодеваться пришлось сразу же на входе в магазин. Девушки, знаю, что каждая из нас обладает таким умением — в подобные ситуации попадали многие. Парень справа — фанат, ждущий, пока я переоденусь, чтобы сфотографироваться, хахаха. Бедняга наблюдал за всем этим. И кстати, всё снимала на видео моя бабушка», — так Эжени пояснила свой поступок.