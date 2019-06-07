За «стукача» ответит? Главному теннисному русофобу предложили заткнуться

О том, что за благообразным фасадом элитного вида спорта давно скрывается грязный бизнес по организации договорных матчей, не слышал только глухой. Специально созданная организация по борьбе с коррупцией в теннисе иногда ловит плохо маскировавшихся игроков, но это лишь капля в протухшем море. Чёрные дельцы от тенниса чувствуют себя безнаказанно, потому что игроки второго эшелона вынуждены плясать под их дудку из-за вечного безденежья, а остальные смотрят на происходящее тихо, дабы не перейти дорогу серьёзным людям.

Аргентинский теннисист Марко Трунгеллити молчать не стал и поплатился карьерой. Честного и принципиального игрока загнобили и нарекли стукачом. В травле бедного правдоруба поучаствовал и украинец Сергей Стаховский, известный особой «любовью» к России. Челн совета игроков АТР позднее принёс Трунгеллити извинения, но это не спасло его от критики со стороны легендарного американского чемпиона Джона Макинроя.



Тот просто велел украинцу заткнуться. И Макинрой прав.

Джон Макинрой — украинскому теннисисту Стаховскому: заткнись, Сергей!

Побег в Европу из-за угроз

Имя аргентинца Марко Трунгеллити до скандала с договорными матчами знали только продвинутые любители тенниса. В 2015 году к нему обратились люди, якобы желающие спонсировать его карьеру. Уже на первой встрече Марко понял, что его хотят вовлечь в чётко отлаженную систему «договорняков». Аргентинец оказался настолько честным и принципиальным, что не просто отказался, но и сообщил об «интересном» предложении куда следует. За борьбу с договорными матчами и коррупцией в теннисе отвечает организация Tennis Integrity Unit.



Благодаря сведениям, полученным от Трунгеллити, удалось провести расследование в отношении трёх аргентинских теннисистов. Двое из них были дисквалифицированы на два года. Участие Марко в процессе оставалось засекреченным до 2016 года, когда он сам рассказал, что получал предложение сдать матч, но отказался. С тех пор многие коллеги-теннисисты перестали общаться с Трунгеллити и даже здороваться. Его назвали «стукачом» и «предателем», а в соцсетях в адрес игрока приходили угрозы расправы. Особенно негативно поступок аргентинца восприняли у него на родине, из-за чего теннисист вместе с семьёй был вынужден перебраться в Европу.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

Стукач или информатор?

В прессе история Трунгеллити, поплатившегося за честность и бескомпромиссность, всплыла в феврале 2019 года, когда игрок в подробностях рассказал свою шокирующую историю. Про смертельные угрозы, бойкот со стороны коллег, страх возвращаться домой и постоянный стресс, негативно сказавшийся на его карьере. Марко утверждает, что многие игроки, тренеры и агенты пишут ему оскорбительные сообщения и обвиняют в доносительстве.

Критиковать Марко в публичном пространстве – значит навести на себя тень подозрения. Однако член совета АТР Сергей Стаховский, видимо, слухов не боится. Украинский теннисист, в «твиттере» которого полно нелицеприятных высказываний в адрес России, по поводу ситуации с Трунгеллити написал: «Разница между информатором и стукачом зависит от того, кто судит». Аргентинец тут же пристыдил Стаховского, после чего Сергей извинился и взял свои слова обратно. Прослыть сторонником договорных матчей украинцу явно не хочется.



Говорить, что от Трунгеллити отвернулся весь теннисный мир, неправильно. Его поддержали несколько аргентинских игроков, а недавно подоспела и тяжёлая артиллерия. Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что Трунгеллити надо поставить памятник, а заодно и проехался по Стаховскому. «Мы что, в фильме про мафию? Заткнись, Сергей! Тебе и твоему совету ATP нужно поставить Марко памятник. Он единственный, кто посмел сказать о проблеме, которая медленно разрушает наш вид спорта», — сказал Макинрой.

Замаливает старые грешки?

Для объективности добавим, что не все теннисисты уверены в идеалистических мотивах аргентинского игрока. В его карьере тоже было немало странных матчей. По одной из версий, Трунгеллити сдал мошенников, чтобы самому избежать наказания. Тогда обвинения в предательстве получают под собой основание, а слово стукач не кажется неприемлемым.



Но даже если и так, то теперь любой теннисист десять раз подумает, прежде чем пожаловаться на предложение сдать матч. Ведь смельчак не только навлечёт гнев криминальных структур, но и станет персоной нон-грата среди игроков, привыкших жить по законам теннисных джунглей.