«Все заслуживают любви». Мария Шарапова присоединилась к Виктории Бэкхэм

Векич, Свитолина, Возняцки, Бушар, Бенчич, Осака в шикарных нарядах на вечеринке перед Уимблдоном, а Хитер Уотсон пришла почти в неглиже!

Весь теннисный мир уже в нетерпении от затянувшегося ожидания старта 133-го по счёту розыгрыша самого известного в мире турнира – Уимблдона. Все уже почти в сборе – скоро всё начнётся. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

10 причин следить за Уимблдоном Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.

Всякий уважающий себя теннисный турнир начинается с вечеринки игроков. А уж Уимблдон – тем более. Поскольку статус соревнования очень высокий, то и теннисистки выглядят одна краше другой. Вот полюбуйтесь на эту четвёрку – Элина Свитолина, Донна Векич, Хитер Уотсон и Йоханна Конта.

Британка Хитер Уотсон своим нарядом произвела настоящий фурор.

Датчанка Каролина Возняцки теперь замужняя дама, поэтому ей положено выглядеть не только стильно, но и строго.

Финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар готова к новому старту.

У хорватки Донны Векич двойной праздник – старт Уимблдона и 23-й день рождения.

Недавняя первая ракетка мира Наоми Осака всерьёз намерена вернуть себе на Уимблдоне лидерство в рейтинг-листе WTA.

Действующая чемпионка Уимблдона в парном разряде Катержина Синякова настроена улучить свой рекорд и в одиночке (третий круг).

Швейцарка Белинда Бенчич начнёт турнир-2019 матчем с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис накануне Уимблдона восстановили совместный аккаунт в Инстаграме и на вышеупомянутой вечеринке с удовольствием позировали вместе, подтвердив тем самым, что их роман не закончился.

В Лондоне кроме вечеринок есть куда сходить и что посмотреть. Японка Наоми Осака решила посетить знаменитый Британский музей. «Мне понравилась египетская выставка. Это как вернуться назад во времени, но без проблем», — призналась бывшая первая ракетка мира.

Канадка Эжени Бушар на одной из тренировок примерила на себя костюм кошки, который прославила Серена Уильямс на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Возможно, Эжени таким образом ищет рецепт успеха, ведь после финала-2014 она на английских кортах перестала показывать впечатляющие результаты.

Чемпионка Уимблона-2004 Мария Шарапова в Лондоне не теряла времени даром – она открыла отдел по продаже своих конфет в одном из местных магазинов. Причём в магазине россиянка появилась в футболке с радужной надписью «Все заслуживают любви». Данный предмет одежды создала экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм для того, чтобы отметить 50-летие Стоунволлского восстания и воспеть ЛГБТ-сообщество. Все средства от продаж футболок пойдут в фонд борьбы за права человека. Шарапова получила эту футболку от Виктории в подарок и, как видим, с удовольствием в ней позировала.

Любви заслуживают, конечно же, все, но, прежде всего, дети. «Цветы жизни» – главное украшение любого теннисного турнира, и Уимблдон не исключение… Джон Иснер привёз в Лондон 9-месячную дочь Хантер-Грейс, у которой скоро родится младший братик.

Виктория Азаренко тоже привезла в Великобританию своего сына – Лео.

Роджер Федерер постоянно колесит по турнирам всем своим большим семейством – с женой Миркой, двумя дочками и двумя сыновьями. В прошлом году звёздный швейцарец не смог выиграть очередной титул на Уимблдоне и теперь намерен забрать его у Джоковича.

Сам Новак Джокович никогда не унывает, придумывает шутки одну за другой – буквально на ровном месте. Так, например, позируя для совместной фотографии с россиянином Кареном Хачановым, серб встал на цыпочки, чтобы казаться с ним одного роста.