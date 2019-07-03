Хачанов оказался испанскому ветерану не по зубам

Возрастной рекорд Лопеса и титул в паре с Марреем

Карену Хачанову во втором раунде Уимблдона достался в соперники Фелисьяно Лопес. 37-летний ветеран на протяжении всей карьеры играл в нетипичный для испанцев теннис, часто выходя к сетке и любя выступать на траве больше, чем на грунте. В этом году Лопес стал директором крупного объединённого турнира в Мадриде, и изначально он предполагал завершить карьеру в конце сезона, но уже весной заявил, что если будет достаточно высоко в рейтинге, чтобы напрямую попадать на «Шлемы» и другие крупные соревнования, то может провести в туре ещё один год.

На «Ролан Гаррос» Лопес, попав в первом круге на 40-летнего Иво Карловича, установил рекорд турнира по суммарному возрасту соперников – 77 лет! Хорват взял в том матче верх, зато после старта травяного сезона Фелисьяно второй раз в карьере завоевал титул на самом престижном турнире на траве после Уимблдоне – Queens Club в Лондоне. Испанец получил от организаторов «уайлд-кард» и выиграл четыре напряжённых трёхсетовых поединка подряд! Более того, он сделал победный дубль, став чемпионом и в паре с Энди Марреем, который проводил свой первый турнир после операции на бедре. Фелисьяно стал сначала самым возрастным финалистом, а затем самым возрастным чемпионом этих соревнований. А ещё Лопес долго был моделью, да и сейчас появляется на обложках журналов.

Недавно к испанцу было привлечено и негативное внимание – в распоряжение испанской полиции попала аудиозапись, где бывший футболист Карлос Аранда убеждал своего знакомого поставить против Фелисьяно и Марка Лопесов в первом круге Уимблдона в 2017 году. Отметим, что Марка Лопеса ранее уже подозревали в договорных матчах. Фелисьяно, разумеется, отверг все обвинения.

Договорняки на высоком уровне. Как олимпийский чемпион подставил Рафаэля Надаля Марк Лопес, заработавший за карьеру $ 4 млн, обвинён в договорных матчах. Кто этот теннисист и как он связан с Надалем?

Карен не дрогнул и дожал Фелисьяно

Карен, в этом году уже побеждавший Фелисьяно на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, не сразу вошёл в игру. Поначалу испанец доминировал, беря все свои подачи под ноль и раз за разом завязывая борьбу на приёме. Хачанову ничего не удавалось сделать с частыми выходами соперника к сетке, и первую партию он проиграл.

На старте второго сета Карен спас два важных гейма на приёме с брейк-пойнтов, которые, вероятно, сыграли значимую роль во всём матче. В самой концовке ему удалось впервые сделать брейк, а затем аналогичным образом завершилась третья партия. В четвёртом сете Лопес отыграл подачу Хачанова на матч и бился до последнего, но с четвёртого же матчбола Карену удалось дожать ветерана. Кстати, хотя Лопес получил на Уимблдон «уайлд-кард», после успеха в Лондоне он стал 54-й ракеткой мира, так что вполне вероятно, что он останется в туре ещё как минимум на год. А Хачанов дальше сыграет с ещё одним испанцем – Роберто Баутиста-Агутом.