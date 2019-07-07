«Чёртовы англичане». Итальянец захотел взорвать Уимблдон. В прямом смысле

Если вы думали, что скандальный теннисист Ник Кирьос ведёт себя слишком вызывающе и неуместно, то итальянский парень Фабио Фоньини подержит ваш бокал с пивом. Во время матча третьего круга Уимблдона теннисист выдал фразу, за которую в некоторых странах легко могут посадить в тюрьму. Англичане в шоке от того, что сказал Фоньини, и даже требуют, чтобы ему навсегда закрыли возможность въезда в страну. Что же он такого наговорил?

«Вот бы тут всё взорвалось»

Встречу между Фоньини и Теннисом Сандгреном (его реально зовут Теннис) поставили на 14-й корт, где качество газона не самого высокого уровня. Справедливости ради, на некоторых других кортах Уимблдона оно ещё хуже. Итальянец же посчитал, что раз он входит в топ рейтинга, то может рассчитывать на игру на главных кортах турнира. А пришлось играть чёрт знает где.



А тут ещё и парень по имени Теннис начинает его обыгрывать и берёт первые два сета. Как тут не поддаться эмоциям? Вот у итальянца и бомбануло. В прямом смысле.



«Тут разве можно играть? Чёртовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут всё взорвалось», – на эмоциях сказал Фабио Фоньини. Без прикрас.

«Убирайся из страны»

Для уверенности Фабио повторил фразу про взрыв дважды, чтобы быть уверенным, что его услышали. И его услышали. Англичане в социальных сетях серьёзно разозлились. Мало кто воспринял это как шутку или фразу, сказанную сгоряча. К примеру, на странице BBC Sport в «Твиттере» болельщики надеются, что Фоньини навсегда запретят въезд в страну, потому что за призывы что-то взорвать человек должен нести настоящее наказание.



«Убирайся из страны», – одно из самых мягких высказываний, которые доносились из социальных сетей Англии.

«Если вам нужны мои извинения, то вот они»

На послематчевой пресс-конференции (сам матч он, кстати, проиграл с треском) итальянец не хотел отказываться от своих слов. Он принёс извинения, но на искренность они точно не претендовали.



«Ну да, я сказал, что корт был плохим, и что? Вы вообще сами занимались спортом? Я был расстроен и кое-что сказал. Если вам нужны мои извинения, то вот они. Я сказал это. Никаких проблем нет. Так что задавайте следующий вопрос».

Ставки, оскорбления, эмоции. Фоньини и другие экспрессивные итальянцы Марко Чеккинато два года назад был дисквалифицирован за «договорняки», а теперь является полуфиналистом «Шлема». Как ему это удалось?

Итальянцу грозят серьёзные проблемы

Помимо того, что ему хотят запретить въезд в Великобританию, у Фоньини есть проблемы, связанные непосредственно со спортом. Он находится под условной двухлетней дисквалификацией и если его накажут сейчас, то он рискует пропустить два турнира Большого шлема. И два года бана могут перейти из разряда условных в статус вполне реальных.

В 2017 году на US Open Фабио обозвал судью на корте шлюхой, которая любит оральные ласки. Как вы понимаете, я сильно смягчил то, что реально произнёс теннисист. Тогда он и получил эту условную дисквалификацию.



Вообще Фоньини постоянно ругается с судьями, соперниками и всеми, кто попадается под руку. Про раздолбанные в хлам ракетки и говорить не приходится. При этом итальянец действительно является талантливым теннисистом, который способен на крутые победы вроде апрельского «Мастерс» в Монте-Карло.



Недавно стало известно, что Фабио и его супруга, экс-первая ракетка мира Флавия Пеннетта, ждут второго ребёнка. Если даже такие события в жизни не могут успокоить горячий нрав Фоньини, то вряд ли ему вообще что-то поможет.