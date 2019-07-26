Идеальная накидка для пляжа. Как проводят июль теннисисты

Уимблдон уже давно отошёл в прошлое. Все мысли теннисного сообщества уже направлены на US Open, который стартует через месяц. Некоторые теннисисты ещё догуливают короткий июльский отпуск, кто-то вот-вот стартует на турнирах в Америке, а кто-то уже вовсю выступает на харде или грунте. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Мария Шарапова на несколько дней выбралась в Испанию и делилась с поклонниками снимками из отпуска. В частности, россиянка, накинув пёструю накидку, продемонстрировала, как стильно одеться на пляж. По мнению Шараповой, это идеальная вещь для отпуска у моря. Ожидается, что после травмы, полученной на Уимблдоне, россиянка вернётся в строй на турнире в Торонто в первой декаде августа.

После Уимблдона Эжени Бушар сыграла на грунтовом турнире в Лозанне и улетела в Америку, где на пляжах Майами готовится к американскому харду, попутно присоединившись к команде спасения. Канадка только что начала сотрудничество с новым тренером – аргентинцем Хорхе Тодеро, который ранее работал с американками Кристиной Макхэйл и Ириной Фалькони.

После Уимблдона Фанни Штолляр отправилась на французское взморье. Возможно этот короткий отдых на пляже помог венгерской теннисистке перезагрузиться и удачно сыграть на турнире в Палермо. Фанни попала в основную сетку в качестве «лаки-лузера» и смогла в трёх сетах справиться с опытной Сарой Эррани.

Стэн Вавринка так пока и не смог собрать «Карьерный шлем». До полной коллекции швейцарцу не хватает только победы на Уимблдоне. В этом году его остановил во втором круге мастер подачи Райлли Опелка (8:6 в пятом сете). Но Стэн уже практически завершил летнюю перезагрузку в бассейне – впереди сезон на американском харде, который для него начнётся на «Мастерсе» в Монреале.

Как и всё поколение Next проваливший Уимблдон Стефанос Циципас, уже перенёс этот удар. А помогли греку поездки на остров Корфу и в Монте-Карло. На ближайшем турнире в Вашингтоне Стефанос будет первым номером посева.

А вот у чемпиона Уимблдона Новака Джоковича пока ещё продолжаются каникулы. Вместе с женой Еленой они расслабляются на море в Хорватии. Сербу уже досталось от особо патриотично настроенных соотечественников за то, что он стал сотрудничать с с хорватом Гораном Иванишевичем. Но Новак как настоящий чемпион идёт своим путём, не обращая внимания на тех, кто смотрит ему вслед.

На море отдыхает и чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс вместе со своим женихом – футболистом сборной США Жози Алтидором. Облачившись в шкуру ягуара, американка кокетливо заявила, что уже почти забыла, что такое отпуск.

Самая активная в соцсетях теннисная пара – Гаэль Монфис и Элина Свитолина – продолжает делиться с подписчиками интересными фото. Молодые люди продолжили своё путешествие по Украине. В родном для Элины городе теннисисты посетили юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль в знаменитом местном театре оперы и балета.

В то время как её молодой человек Доминик Тим выступал на турнире в Гамбурге (где проиграл в четвертьфинале россиянину Андрею Рублёву), вторая ракетка мира в парном разряде Кристина Младенович отправилась в Дубай. Француженка при малейшей возможности едет туда, где и пляжи отличные, и заниматься физподготовкой удобно.

На днях была официально зарегистрирована ещё одна теннисная пара. На минувшем Уимблдоне американка Элисон Риске впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема». После этого успеха 65-я ракетка мира вышла замуж. Её супругом стал Стивен Амритрадж.

Он играл в теннис в университете, а в 2008 году входил в топ-200 парного рейтинга ATP. Отец Стивена Ананд был игроком топ-100 в одиночном и парном разрядах, а его брат Виджай входил в топ-20. Церемонию бракосочетания в Питтсбурге посетили теннисистки Дженнифер Брэйди, Коко Вандевей, Шелби Роджерс и Мелани Уден.

В семье финалиста US Open-2017 и Уимблдона-2018 Кевина Андерсона в октябре ожидается пополнение. Жена теннисиста Келси поделилась счастливой новостью в своём «твиттере».

Аргентинский теннисист Гидо Пелья с подругой – фотомоделью Стефани Демнер посетил у себя на родине ТВ-шоу.

Александра Саснович местом отдыха выбрала итальянское озеро Гарда.

Другая белоруска – Арина Соболенко отдохнула у себя на родине в Минске. В ближайшие дни для неё начинается американская серия турниром в Сан-Хосе, где она возглавила посев вместе с Элиной Свитолиной.

Бывшая первая ракетка мира, действующая чемпионка US Open и Australian Open Наоми Осака в качестве почётного гостя приняла участие в торжественной церемонии первого питча бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Японка была облачена в полную бейсбольную экипировку и выбрала себе 97-й номер – свой год рождения.