Серена пожертвовала $3 млн, а потом вызвала на бой 5 мужчин и победила

Уильямс отдала 3 миллиона молодым роженицам, а затем разобралась на корте с пятью мужчинами, дважды попав одному из них в ногу.

Уильямс хочет уйти в ближайшие три года

После неожиданного быстрого поражения от Симоны Халеп в финале Уимблдона Серена Уильямс вернётся в тур на соревнованиях в Канаде, в Торонто. Во всяком случае, пока американка не снималась с этого турнира и не говорила, что не будет там играть, а в заявочном списке она значится. Кстати, недавно в основную сетку попала и её старшая сестра, Винус – после того, как от участия отказалась Петра Квитова. А Мария Шарапова получила «уайлд кард», так что все три действующие теннисистки, возглавлявшие рейтинг в 00-е годы, планируют выступить в Торонто.

Серене уже не стать самой великой? Она опять проиграла финал «Шлема» Погоня за рекордом Маргарет Корт негативно влияет на Серену Уильямс. Американка провалила третий финал мэйджора подряд.

Кстати, после Уимблдона Серена намекнула на относительно скорое завершение карьеры, сказав, что вряд ли она ещё будет играть через три года. Впрочем, скорее было бы странно, если бы американка планировала продолжать выступления в таком возрасте – меньше чем через 2 месяца ей исполнится 38 лет, и, соответственно, через три года будет уже за 40. К этому возрасту завершила карьеру даже такая теннисная «долгожительница», как Мартина Навратилова, которая, как и Серена, в 37 лет дошла до финала Уимблдона. Правда, Навратилова потом возвращалась в теннис и выигрывала отдельные матчи в одиночном разряде, а также завоевала несколько крупных титулов в паре и миксте.

$3 млн в фонд поддержки рожениц

Во время перерыва между соревнованиями Уильямс сделала крупное пожертвование в фонд Mahmee. Этот благотворительный стартап осуществляет круглосуточную поддержку малообеспеченных молодых матерей и рожениц. Понятно, что после рождения дочери американке близка эта тема. Серена перечислила на счёт фонда три миллиона долларов – в два с лишним раза больше, чем получила за выход в финал Уимблдона. Призовые за финал составили $1,520,732, но из этой суммы не вычтены налоги, так что в реальности Уильямс получила на порядок меньшие деньги.

Серена абсолютно не права. Джокович и Федерер это доказали Федерер и Серена заработали на Уимблдоне одинаково. Это просто смешно. Почему тогда все молчат?

Успешное выступление в теннисном шоу

Также Серена приняла участие в небольшом теннисном шоу, в рамках которого пятеро мужчин поочерёдно пытались вернуть в корт её подачу. Удалось это далеко не с первой попытки, причём не обошлось без пострадавших – одному из участников мяч попал в нижнюю часть бедра. Более того, затем он же всё-таки принял подачу Уильямс и ещё раз получил удар мячом, когда Серена пробила смэш с хафкорта.

Затем американка выполнила несколько теннисных трюков – попала подачей в небольшой воздушный шарик с водой, ударом с руки сбила движущиеся коробки теннисных мячей, а затем и коробку мячей, стоявшую на голове одного из участников. Наконец, Серена с трибун отбила огромный теннисный мяч прямо в баскетбольное кольцо, установленное на краю корта.

Но сейчас настаёт время переходить от подобных развлечений к серьёзной работе — канадский турнир стартует уже 5 августа. Кстати, в прошлом году Серена его пропустила, зато сыграла в Сан-Хосе, который проходит неделей ранее. Там она взяла всего один гейм у Йоханны Конты, а на соревнованиях в Цинциннати (это сразу после Канады) проиграла во втором круге. И такие результаты не помешали Уильямс дойти до финала US Open, так что она в любом случае может собраться и «выстрелить» именно на турнире «Большого шлема».