Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей сейчас нужна

«По «инстаграму» кажется, что я всегда отдыхаю, – и это здорово»

Травма Марии Шараповой, полученная ей на Уимблдоне, действительно оказалась несерьёзной. Напомним, что по ходу матча первого круга с Полин Пармантье у неё заболело левое запястье, и в итоге россиянка отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:5 в решающей партии. Отказ за гейм до поражения – решение спорное и поддерживаемое далеко не всеми (например, сопернице Марии это точно не понравилось). Формально это не запрещено, но по неписаным правилам теннисной этики считается, что если есть возможность хотя бы «достоять» гейм или два, то лучше сделать это, а не сниматься, лишая соперницу полноценной победы.

К счастью, запястье зажило быстро, и всего через пару недель после того матча россиянка уже активно тренировалась в академии Риккардо Пьятти. Когда-то он работал с юным Новаком Джоковичем, а также с другими известными теннисистами – Стэном Вавринкой, Милошем Раоничем и Иваном Любичичем. Интересно, что по «инстаграму» Шараповой этого было не узнать – там Мария выкладывала только фотографии из различных путешествий. Сама Шарапова пошутила по этому поводу: «Сейчас не время отдыхать – пора для отдыха настанет в ноябре. Хотя по моему «инстаграму» кажется, что я всё время отдыхаю, и это здорово».

Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.

Шарапова не опровергла расставание с Хогстедтом

Вскоре стало известно, что россиянка сыграет в Цинциннати и Торонто – объявили об этом именно в такой последовательности, хотя турнир в Торонто проходит раньше. Интересно, что в этом канадском городе она не выступала целых восемь лет, по различным причинам пропуская соревнования после 2011 года. Правда, на турнир в Канаде Мария прилетала в 2014 и 2018-м, но в чётные годы он проводится в Монреале. Лучший результат Шараповой в Канаде – финал в 2009-м, который она проиграла Елене Дементьевой. Также появилась информация о том, что россиянка прекращает сотрудничество с Томасом Хогстедтом, который будет работать с соотечественницей – шведкой Ребеккой Петерсон.

Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.

На пресс-конференции в Канаде Шарапова несколько туманно ответила на вопрос о тренере. «Нет, я не меняла тренера – ну, то есть перемены определённо есть, поскольку я прилетела сюда только с Алексом и моим физиотерапевтом. Скорее я назвала бы это не переменами, а небольшим упрощением, уменьшением. Я провела несколько недель в Европе, работая с Риккардо Пьятти. Это было очень здорово – новый взгляд со стороны человека, который вообще не ожидал меня увидеть. Я просто ворвалась в его летний лагерь. Мы отлично провели время, я действительно упорно работала и, что важно, по итогам этой работы чувствовала себя прекрасно. Он прилетит на US Open. Сейчас он присматривает за несколькими детьми, а там он будет со мной». О Хогстедте не было сказано ни слова. Что касается Алекса, то, очевидно, имеется в виду её спарринг-партнёр – Алекс Кузнецов.

Битва до последнего мяча

Матч первого круга Торонто оказался для Марии единственным на этом турнире, но, по крайней мере, она получила неплохую игровую практику. Битва с эстонкой Анетт Контавейт продолжалась больше двух с половиной часов и завершилась поражением Шараповой в трёх партиях – 6:4, 3:6, 4:6. Все три сета были упорными, а решающий и вовсе длился больше часа. При равном счёте в середине второго сета Мария упустила пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, и вскоре проиграла свою подачу. В решающей партии брейк-пойнтов у теннисисток вовсе не было до девятого гейма. В нём на подаче Шараповой завязалась упорнейшая борьба – девять раз был зафиксирован счёт «ровно», и в итоге Контавейт всё же сделала брейк, после чего подала на матч.

Это третье подряд поражение Шараповой в решающей партии в нынешнем сезоне — в трёх сетах она выиграла только у Каролины Возняцки в третьем раунде Australian Open. Теперь у Марии есть около недели на тренировки и адаптацию к кортам Цинциннати, где в следующий понедельник стартует турнир аналогичной категории – Premier 5. После выступления там Шарапова будет готовиться к последнему в сезоне турниру «Большого шлема» — US Open. В последние два года она доходила там до 4-го круга. Возможно, на этот раз ей удастся показать более впечатляющий результат.