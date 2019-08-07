Теннисистки заполонили десятку богатейших спортсменок мира. А Серена богаче всех

Призовые за последний год выше у Наоми Осаки, но за счёт спонсоров Серена Уильямс опережает всех. Мария Шарапова на 7-м месте.

Финансовое доминирование женского тенниса

Не секрет, что топ-теннисисты зарабатывают очень хорошие деньги, но рекордными для спорта они не являются. В футболе, баскетболе, хоккее, гольфе и некоторых других видах спорта большее число звёзд обеспечено многими миллионами долларов в год. Однако среди женщин ситуация совершенно иная.

Согласно данным авторитетного источника – журнала Forbes – в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок за последний год нет никого, кроме теннисисток! Лишь на 12-м месте расположилась представительница другого вида спорта – футболистка Алекс Морган. При этом почти все деньги она получает от спонсорских контрактов, зарплата по сравнению с призовыми топ-теннисисток у неё крайне мала.

Роскошные яхты, особняки и рестораны. Куда тратят деньги звёзды тенниса Помимо благотворительности Федерер, Надаль, Джокович, Шарапова, Уильямс с удовольствием вкладываются в недвижимость и бизнес. Даже в UFC.

Полностью топ-15 рейтинга выглядит так:

1. Серена Уильямс, теннис – $ 29,2 млн (призовые – 4,2, контракты – 25);

2. Наоми Осака, теннис – 24,3 (призовые – 8,3, контракты – 16);

3. Анжелика Кербер, теннис – 11,8 (призовые – 5,3, контракты – 6,5);

4. Симона Халеп, теннис – 10,2 (призовые – 6,2, контракты – 4);

5. Слоан Стивенс, теннис – 9,6 (призовые – 4,1, контракты – 5,5);

6. Каролина Возняцки, теннис – 7,5 (призовые – 3,5, контракты – 4);

7. Мария Шарапова, теннис – 7 (призовые – 1, контракты – 6);

8. Каролина Плишкова, теннис – 6,3 (призовые – 4,6, контракты – 1,7);

9. Элина Свитолина, теннис – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5);

10-11. Винус Уильямс, теннис – 5,9 (призовые – 0,9, контракты – 5);

10-11. Гарбинье Мугуруса, теннис – 5,9 (призовые – 2,4, контракты – 3,5);

12. Алекс Морган, футбол – 5,8 (призовые – 0,25, контракты – 5,5);

13-14. Мэдисон Кис, теннис – 5,5 (призовые – 2,5, контракты – 3);

13-14. Пурсала Синдху, бадминтон – 5,5 (призовые – 0,5, контракты – 5);

15. Ария Джутанугарн, гольф – 5,3 (призовые – 3,3, контракты – 2).

«Побочные» заработки, не связанные с теннисом, здесь не учитываются. Понятно, что та же Мария Шарапова получает немало денег от продажи своих сладостей под брендом Sugarpova, а, к примеру, Винус Уильямс реализует одежду под брендом Eleven. Доходы и дивиденды от различных вложений, акций и так далее также не учтены. Кстати, среди спортсменов больше 5 миллионов долларов за год заработало около 1300 человек – разница, безусловно, колоссальная.

Серена – лицо тенниса в США

Видеть во главе рейтинга Серену вполне логично. Уильямс-младшая уже не одно десятилетие является лицом тенниса в США – других ярких звёзд там нет после завершения карьеры Энди Роддиком. Старшая сестра Серены, Винус, в последнее время очень редко показывает хорошие результаты – удался ей только сезон-2017, ознаменовавшийся неожиданным ренессансом с двумя финалами «Шлемов» и возвращением в топ-5.

А Серена с 2001 года лишь раз не дошла ни до одного финала мэйджора за весь сезон. Произошло это в 2006-м, когда она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон из-за травм и по ходу сезона вылетала из топ-100. В этом сезоне Уильямс уже была в финале Уимблдона, и это значит, что она на протяжении 13 лет подряд выступает как минимум в одном финале турнира «Большого шлема»! Более длинная серия была разве что у другой легенды американского тенниса, Крис Эверт – 14 сезонов подряд, с 1973-го по 1986-й. И Штеффи Граф, и Мартина Навратилова, и Маргарет Корт по этому показателю уступают Серене.

«Платье для всех и для каждого». Серена направила энергию в мирное русло Загадка от Шараповой, пляжные фото Корне, Потаповой и Цибулковой, высокая награда Халеп в обзоре соцсетей.

Такие результаты и спортивное долголетие Серены привлекают к ней множество спонсоров. Несмотря на все спорные ситуации, в которых была Уильямс, её действительно знают десятки, если не сотни миллионов людей по всему миру, и крупным компаниям выгодно платить ей большие деньги за рекламу своей продукции.

Помимо одежды (Nike) и ракеток (Wilson), у неё заключено множество контрактов с компаниями, не имеющими прямого отношения к теннису. Это Gatorade, Delta Air Lines, Audemars Piguet, Aston Martin, Pepsi, Beats by Dre headphones, Mission Athletecare, Berlei bras, OPI Products, OnePiece, IBM, Mini, Intel, Tempur и Chase Bank.

Точная сумма каждого из контрактов по отдельности неизвестна, но, например, Nike ещё в 2004 году заключил с ней соглашение на $40 млн. Кроме того, Серене была дана свобода творчества в вопросе создания дизайна своих нарядов. Ещё одним подтверждением высочайшей популярности и узнаваемости американки являются её частые появления на обложках различных журналов, в том числе не спортивных.

Осака «подмяла» под себя азиатский рынок

За Осаку далеко не в последнюю очередь играет её происхождение – точнее, корни по материнской линии. Представляй она не Японию, а какую-нибудь страну с большим выбором звёзд в мире спорта (те же США – кстати, когда-то Наоми предлагали американское гражданство), и интерес спонсоров был бы на порядок ниже. То же самое произошло бы, будь она из более бедной страны или страны, где меньше любят своих спортсменов в теннисе.

Например, Симона Халеп – суперзвезда в Румынии, но платёжеспособность населения там намного ниже, чем в Японии, и в том числе поэтому она получает от спонсоров вчетверо меньше, чем Наоми. И, по слухам, половину от 4 миллионов Симона получает от Nike. Контракт, кстати, был заключён ещё в начале 2018-го, до победы даже на «Ролан Гаррос», не говоря уже про Уимблдон-2019.

В Японии же умеют сходить с ума по своим звёздам – да и в других азиатских странах тоже. Сначала в лучах славы купался Кей Нисикори, также заключивший немало спонсорских контрактов – по одному из них производитель сантехники даже подарил ему золотой унитаз. Теперь настала очередь Осаки, которая уже добилась намного большего, чем Нисикори – выиграла два турнира «Большого шлема», стала первой ракеткой мира.

После победы Наоми на US Open – 2018 сообщалось, что она близка к заключению рекордной для женского тенниса сделки с Adidas – на $ 8,5 млн. Однако вместо этого нынешней весной японка перешла от Adidas к Nike. Кстати, основную часть призовых за последний год – почти 7 миллионов – Осака получила за победы в Нью-Йорке и Мельбурне, на двух «Шлемах».

Проблемы Шараповой и Возняцки

Мария Шарапова раньше была одной из самых привлекательных теннисисток для спонсоров. Однако в последние годы впечатляющих результатов россиянка не показывает, да и дисквалификация из-за мельдония пошатнула её позиции с точки зрения имиджа. Например, швейцарская часовая компания TAG Heuer не стала продлевать сотрудничество, а PORSCHE и Nike приостанавливали его. Понятно, что большая часть контрактов заключается на несколько лет, и при их обновлении или продлении в случае подобных проблем сумма может снижаться. К тому же сейчас Мария банально намного реже появляется на экранах ТВ, чем раньше – часто проигрывает и пропускает много турниров из-за травм. Это также влияет на то, насколько спонсоры заинтересованы в том или ином спортсмене.

Конечно, падение спонсорских выплат возможно и без травм, и без скандалов. Например, Каролина Возняцки в свои лучшие годы была лицом авиакомпании Turkish Airlines и в целом получала от спонсоров больше, чем нынешние 4 миллиона долларов. С другой стороны, подъём на первую строчку после победы на Australian Open – 2018 помог датчанке «вернуться на радары». И, наконец, важны внешние данные.

Например, Эжени Бушар долго была одной из самых высокооплачиваемых теннисисток, проведя только один выдающийся сезон – но сейчас те контракты закончились, и она выпала из числа лидеров по рекламным заработкам.

Серена продолжит лидировать ещё долго?

В целом вывод таков – к женскому теннису интерес в мире гораздо выше, чем к любому другому женскому виду спорта. Корпорации, предлагающие контракты, свои деньги считают и напрасно тратить их точно не станут. Сомнительно, что в сколько-нибудь обозримом будущем на вершине рейтинга по заработкам окажется спортсменка не из мира тенниса, так что теннисисткам остаётся только биться между собой за лидерство. Поскольку крупные контракты заключаются как минимум на несколько лет, этот рейтинг более стабилен, чем рейтинг с теннисными очками.

Если первая ракетка мира в теннисе может меняться несколько раз в году, то здесь перемены происходят гораздо реже – и Серена может провести на вершине ещё довольно много времени. Марии Шараповой выпасть из первой десятки тоже вряд ли грозит – разве что после завершения карьеры. Впрочем, в деньгах ни той, ни другой нуждаться точно не придётся.