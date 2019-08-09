Зрители в Канаде освистывали россиянина, а он провоцировал их и в итоге выиграл

Битва Медведева и Хачанова за лидерство

Мужской «Мастерс» в Канаде, проходящий в Монреале, радует болельщиков российских теннисистов. И Карен Хачанов, и Даниил Медведев дошли до четвертьфинальной стадии. Кстати, на этой неделе они ведут борьбу друг с другом за звание первой ракетки России. Даниил на несколько недель становился лучшим в стране осенью прошлого года, но в основном первым был Карен. К тому же сейчас оба на уровень выше, чем тогда – осенью Медведев лидировал, балансируя на грани второй и третьей мировой десятки, а сейчас и он, и Хачанов входят в топ-10.

Расклад таков: Карен год назад был в полуфинале Торонто (эти два канадских города регулярно меняются турнирами, проводя то мужские, то женские соревнования), а Даниил, стартовав с квалификации, дошёл до 3-го круга. В итоге Хачанов защищает на 245 очков больше, и при одинаковом результате на турнире Медведев опередит его в рейтинге. Если же Карен пройдёт хотя бы на одну стадию дальше, то он останется первой ракеткой России. Кстати, в случае выхода в полуфинал они определят лучшего в России в очном сражении.

Кирьос захотел играть и завоевал титул в Вашингтоне, разобравшись с Медведевым Отметившись новыми выходками в Вашингтоне, Кирьос успел подружиться с Циципасом и завоевать титул. В финале он обыграл Медведева.

Даниила ждёт игра с Домиником Тимом

Медведев, на прошлой неделе легко добравшийся до финала Вашингтона и проигравший там Нику Кирьосу на двух тай-брейках, здесь побеждает не менее уверенно, чем в первых кругах турнира в столице США. Даниил разгромил Кайла Эдмунда, который перед этим выбил как раз Кирьоса, а затем в двух партиях расправился с Кристьяном Гарином – 6:3, 6:3. Теперь ему предстоит матч с Домиником Тимом. Австриец ведёт по личным встречам со счётом 2-0, и ко второй половине прошлого сезона он научился здорово играть на харде, а не только на грунте, так что здесь лёгкой прогулки ждать не приходится.

Хачанов побеждает тяжелее – впрочем, он и в целом в этом сезоне выступает хуже, чем Медведев. Если Даниил в чемпионской гонке, учитывающей только результаты с начала года, входит в топ-8, то Карен располагается в конце топ-30. Правда, здесь у Хачанова и соперники были более опасными. Сначала он в трёх сетах победил Стэна Вавринку, а затем Феликса Оже-Альяссима. Канадец в той же чемпионской гонке занимает 11-е место, и к тому же он играл дома, да ещё и в день рождения. Феликс родился в один день с Роджером Федерером, 8 августа, только швейцарскому маэстро исполнилось 38 лет, а Оже-Альяссиму – 19.

Провокации болельщиков

Матч получился очень нервным и упорным. Карен непривычно часто для себя проигрывал подачу – его соперник сделал пять брейков за две партии. В первой Хачанов не подал на сет и в итоге отдал тай-брейк с двойного сетбола. Во второй подачу на сет Карен снова проиграл, но в концовке сумел в очередной раз взять подачу соперника. Только в решающей партии обошлось без брейков канадца, хотя свой последний гейм Хачанов вытащил с 0:30.

После этой встречи россиянин остался недоволен поведением болельщиков. «Я немного расстроен поведением болельщиков. То, что Феликса так поддерживали — это нормально. Его любит публика, и я хочу, чтобы за меня в России также болели. Но ждать моей ошибки, кричать «аут» во время розыгрышей – это неуважение. Я злюсь в такой ситуации. Но я провоцировал болельщиков, и это в какой-то мере вдохновляло меня».

Россияне впечатлили Руседски

Кстати, известный британский теннисист Грег Руседски накануне хвалил обоих. «На этой неделе в Монреале Хачанов и Оже-Альяссим впечатлили меня больше всех. Также прибавляет Даниил Медведев, его неортодоксальный стиль доказывает свою эффективность». Сам экс четвёртый номер рейтинга родился в Канаде и в начале карьеры выступал за эту страну, но затем сменил гражданство на британское – это родина его мамы.

Хачанов теперь сыграет с Александром Зверевым. Немец в третьем раунде взял у Николоза Басилашвили реванш за поражение в полуфинале Гамбурга, причём оба матча завершились тай-брейками в решающих партиях. У Александра этот сезон тоже складывается хуже, чем предыдущий, и он наверняка хочет проявить себя на кортах, где в прошлый раз стал чемпионом – Зверев выиграл этот «Мастерс», когда тот проводился в Монреале в 2017 году. И, возможно, после матча с Оже-Альяссимом зрители и здесь будут болеть против Хачанова.