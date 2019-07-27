5 тысяч долларов в день за гольф вместо тренировок. Почему Зверев уволил Лендла

Позитивное начало
Отставки тренеров в теннисе случаются достаточно часто. Если в командных видах спорта за увольнение наставников клубы почти всегда должны выплачивать им солидную неустойку (в случае с топ-тренерами её размер достигает десятков миллионов долларов), то в теннисе всё обычно проще. Одно «но» — обычно тренеров не увольняют посреди турниров, выигрывая матчи.
Тем не менее, именно так расстались Александр Зверев и Иван Лендл. Прошлой весной, когда Зверева тренировал только его отец, он говорил, что готов добавить в свою команду лишь одного из двух кандидатов – либо Лендла, либо Бориса Беккера. В середине августа Иван действительно стал тренером Александра, и поначалу он восхищался именитым наставником. Зверев называл его большой личностью и говорил, что всегда прислушивается к его словам. Однако уже в октябре немец отмечал слишком большую любовь Лендла к гольфу, сказав, что из-за увлечения этой игрой ему понадобилась операция на запястье. В результате Иван не полетел со своим подопечным на «Мастерс» в Шанхае.
Общее впечатление, впрочем, тогда было положительным. Звереву нравилось, что Лендл скрупулёзно собирает всю статистику на компьютере и использует её, чтобы аргументированно спорить с Александром по поводу работы на тренировках. «После начала взаимодействия с Лендлом мы многое поменяли. Он отличный человек, с хорошей логикой и методологической базой. Он прекрасно понимает, что делает в ту или иную минуту. Он знает также, что именно мне нужно делать».
Высокий ценник и гольф. Много гольфа
Победное завершение сезона – титул на Итоговом чемпионате ATP– добавило позитивного настроя участникам этого тандема. Лендл хвалил своего подопечного, а тот надеялся на новые победы. Но в этом году всё пошло не так. За полгода Александр выиграл только скромный турнир в Женеве – явно не тот уровень, на который рассчитывал победитель нескольких «Мастерсов» и Итогового турнира. В чемпионской гонке немец идёт в конце топ-10, и это тоже вряд ли его устраивает. Причины спада различны – и проблемы в личной жизни, и судебная тяжба с бывшим менеджером. Вероятно, разногласия с Иваном просто наложились на всё это и в итоге привели к разрыву деловых отношений.
Ещё одна причина – высокие финансовые требования, предъявляемые Лендлом. Отец теннисиста, Александр Зверев-старший, во время Уимблдона высказывал недовольство тем, что американец берёт по 5 тысяч долларов за один рабочий день. В итоге они работали по очереди – на какие-то турниры с немцем летал его отец, на какие-то – Иван. На Уимблдоне, кстати, Александра тренировал отец, и там он проиграл в первом круге.
Сам теннисист недавно снова упоминал любовь Лендла к гольфу, но уже в гораздо более негативном ключе. «Иногда мы вместе выходим на тренировочный корт. Занятие идёт более двух часов. И полтора часа из них он стоит спиной ко мне и рассказывает, как он сыграл в гольф. Мы обсуждали это. Я сказал Лендлу, что ему нужно больше концентрироваться на теннисе».
«У него есть проблемы, которые нужно решать вне корта»
В итоге прямо в разгар домашнего турнира в Гамбурге Зверев объявил о прекращении сотрудничества с Лендлом. Иван отметил, что верит в перспективы уже бывшего подопечного. «Думаю, однажды он может стать великим игроком. Но у него есть проблемы, которые нужно решать вне корта, именно они сейчас не позволяют ему работать согласно моей философии».
Александр не стал называть конкретные причины увольнения, но наверняка это связано и с недовольством Иваном со стороны его отца, и с разговорами о гольфе. Последнее задело одного из зарубежных теннисных журналистов, Крейга Гэбриэла. Он написал, что дружит с Лендлом больше 30 лет, и у него есть вопросы к чувству юмора Ивана, но никак не к соблюдению рабочей этики, в нарушении которой его фактически обвинил Зверев.
Так или иначе, именно с Лендлом добился своих главных успехов Энди Маррей – стал чемпионом турниров «Большого шлема» и первой ракеткой мира — так что слабым тренером его не назовёшь. Вероятно, они со Зверевым просто не подошли друг другу. В теннисе, где тренер и спортсмен проводят так много времени вместе, важна и их психологическая совместимость. Посмотрим, чем дальше будет заниматься Иван и как проведёт вторую половину сезона Александр. Сам немец считает, что может «выстрелить» на USOpen, до старта которого остаётся месяц.
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