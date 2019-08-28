Одна сатана. Муж Серены тоже поиздевался над Шараповой

Он просто надел футболку с намёком на допинговое прошлое Марии. И ему ничуть не стыдно!

Оганян намекнул на мельдоний?

Супруг Серены Уильямс Алексис Оганян наблюдал с трибун за матчем жены против Марии Шараповой в футболке с провокационной надписью. На ней была нанесена аббревиатура D.A.R.E. — Drug Abuse Resistance Education. Перевести это можно как «Образовательная программа против наркотиков». Надпись чуть ниже поясняет: «Защищаем детей от наркотиков».

Мужа Серены раскритиковали за футболку с намёком на допинговое прошлое Шараповой

Казалось бы, ничего плохого – если бы Оганян не надел её именно на матч Серены с Марией. Учитывая, что drug означает не только наркотик, но и лекарство, здесь вполне можно усмотреть намёк на дисквалификацию Шараповой из-за мельдония. Россиянка принимала этот препарат именно как лекарство для снижения нагрузок на сердце, пока в начале 2016 года ВАДА не внесло его в список запрещённых. Мария пропустила этот момент и узнала о запрете только по факту, когда её уведомили о положительном допинг-тесте после Открытого чемпионата Австралии. Кстати, проиграла она на том турнире как раз Серене – в четвертьфинале.

Затем Шарапова созвала пресс-конференцию и подробно объяснила всю ситуацию, но всё равно получила двухлетнюю дисквалификацию (затем её сократили до 15 месяцев), а многие соперницы и болельщики других игроков с тех пор называют её допингисткой.

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

«Муж Серены никого не уважает»

Реакция пользователей соцсетей на такую футболку Оганяна была различной. «Муж Серены действительно ужасен. Я не выношу этого парня, он никого не уважает. Такие люди, как он, делают подобные поражения ещё больнее». «Он ведёт себя настолько мелочно, надев эту футболку!» «Это настоящая любовь. Какие-то мужчины покупают цветы, какие-то – подарки. Этот мужчина принёс свежий букет мелочных склок. И ему хватило выдержки провести так весь матч и аплодировать после победы». «Хах, вот что значит по-настоящему поддерживающий супругу муж».

Сам Алексис поставил лайк под следующим «твитом»: «Второй нокаут матча Серена – Шарапова случился вне корта, где Алексис Оганян был в футболке D.A.R.E. Если вы знаете, то понимаете».

Антипатия Уильямс и Шараповой

Конечно, это не сравнится со, скажем, трэштоком перед поединками в UFC или в других единоборствах, где соперники готовы выливать друг на друга потоки дурно пахнущих субстанций, чтобы подогреть интерес зрителей к матчу. Однако теннис всегда был одним из самых интеллигентных видов спорта, среди массово популярных уж точно. Находились отдельные персонажи, воспитанные в ином ключе либо просто любящие эпатировать публику (или и то, и другое сразу, как Ник Кирьос), но в целом традиции этого вида спорта предполагают уважительное отношение к соперникам, судьям и всем остальным людям, вращающимся в туре.

Правда, не то чтобы сама Серена всегда уважала тех же судей, да и с Марией у неё давняя взаимная антипатия. Открытой враждой это не назовёшь, но друзьями они точно никогда не были и не будут – и это мягко сказано. А почему бы не подколоть своего недруга, в том числе через футболку мужа?