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Супруг Серены Уильямс вспомнил про допинговое прошлое Шараповой на US Open

Муж Серены тоже поиздевался над Шараповой
Артём Тайманов
Одна сатана. Муж Серены тоже поиздевался над Шараповой
Он просто надел футболку с намёком на допинговое прошлое Марии. И ему ничуть не стыдно!
Теннис / US Open 2019 0

Оганян намекнул на мельдоний?

Супруг Серены Уильямс Алексис Оганян наблюдал с трибун за матчем жены против Марии Шараповой в футболке с провокационной надписью. На ней была нанесена аббревиатура D.A.R.E. — Drug Abuse Resistance Education. Перевести это можно как «Образовательная программа против наркотиков». Надпись чуть ниже поясняет: «Защищаем детей от наркотиков».

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Казалось бы, ничего плохого – если бы Оганян не надел её именно на матч Серены с Марией. Учитывая, что drug означает не только наркотик, но и лекарство, здесь вполне можно усмотреть намёк на дисквалификацию Шараповой из-за мельдония. Россиянка принимала этот препарат именно как лекарство для снижения нагрузок на сердце, пока в начале 2016 года ВАДА не внесло его в список запрещённых. Мария пропустила этот момент и узнала о запрете только по факту, когда её уведомили о положительном допинг-тесте после Открытого чемпионата Австралии. Кстати, проиграла она на том турнире как раз Серене – в четвертьфинале.

Затем Шарапова созвала пресс-конференцию и подробно объяснила всю ситуацию, но всё равно получила двухлетнюю дисквалификацию (затем её сократили до 15 месяцев), а многие соперницы и болельщики других игроков с тех пор называют её допингисткой.

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«Муж Серены никого не уважает»

Реакция пользователей соцсетей на такую футболку Оганяна была различной. «Муж Серены действительно ужасен. Я не выношу этого парня, он никого не уважает. Такие люди, как он, делают подобные поражения ещё больнее». «Он ведёт себя настолько мелочно, надев эту футболку!» «Это настоящая любовь. Какие-то мужчины покупают цветы, какие-то – подарки. Этот мужчина принёс свежий букет мелочных склок. И ему хватило выдержки провести так весь матч и аплодировать после победы». «Хах, вот что значит по-настоящему поддерживающий супругу муж».

Сам Алексис поставил лайк под следующим «твитом»: «Второй нокаут матча Серена – Шарапова случился вне корта, где Алексис Оганян был в футболке D.A.R.E. Если вы знаете, то понимаете».

Антипатия Уильямс и Шараповой

Конечно, это не сравнится со, скажем, трэштоком перед поединками в UFC или в других единоборствах, где соперники готовы выливать друг на друга потоки дурно пахнущих субстанций, чтобы подогреть интерес зрителей к матчу. Однако теннис всегда был одним из самых интеллигентных видов спорта, среди массово популярных уж точно. Находились отдельные персонажи, воспитанные в ином ключе либо просто любящие эпатировать публику (или и то, и другое сразу, как Ник Кирьос), но в целом традиции этого вида спорта предполагают уважительное отношение к соперникам, судьям и всем остальным людям, вращающимся в туре.

Правда, не то чтобы сама Серена всегда уважала тех же судей, да и с Марией у неё давняя взаимная антипатия. Открытой враждой это не назовёшь, но друзьями они точно никогда не были и не будут – и это мягко сказано. А почему бы не подколоть своего недруга, в том числе через футболку мужа?

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