Серена снова унизила судью. Притворилась, что память отшибло

Год назад Серена Уильямс называла арбитра Рамоса вором. А теперь делает вид, что не знает его. Накажут ли американку за хамство?

После разгромной победы над Марией Шараповой в первом круге US Open Серена Уильямс находилась в отличном настроении и с охотой беседовала с журналистами. Однако на самый острый вопрос на пресс-конференции Серена отвечать не стала. Поклонники спортсменки восхищаются её изобретательностью при уходе от неудобной темы.

По факту же она просто унизила одного из лучших теннисных арбитров.

Но Серену за хамство не накажут. В США это не принято.

Серена на особом положении

Организаторы US Open за неделю до старта турнира объявили, что португальский арбитр Карлос Рамос, один из самых опытных и авторитетных в мире, не будет работать на матчах сестёр Уильямс в Нью-Йорке. Причиной стал прошлогодний скандал в финале женского одиночного разряда. Рамос проявил принципиальность и трижды оштрафовал Серену, за что выслушал в свой адрес гневную тираду от разъярённой американки. Уильямс тогда проиграла Наоми Осаке, испортив японке миг триумфа, а униженный арбитр неделю не показывался на улицах Нью-Йорка, опасаясь провокаций со стороны её фанатов.

С одной стороны, налицо желание организаторов минимизировать вероятность нового конфликта. С другой — число судей высокого класса в теннисе не слишком велико, а споры с арбитрами у игроков возникают чуть ли не в каждом матче. Однако оградили от «неудобного» судьи только Уильямс. К тому же теперь статус матчей, которые будет обслуживать Рамос, зависит не от его профессионализма, а от результатов сестёр Уильямс. К примеру, если Серена и Винус сыграют в разных полуфиналах и как минимум одна из них выйдет в финал, то Карлосу поработать на решающих встречах женского турнира не удастся.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

«Не знаю, кто такой Рамос»

В общем, решение спорное и неоднозначное, а потому вопрос о нём на пресс-конференции Серены был неизбежным. Задал его журналист прямо, но корректно, а вот ответ теннисистки корректным назвать нельзя. «Я не знаю, кто это», — бросила Серена, дав понять, что обсуждать эту тему не намерена.

Понять американку можно, но способ ухода от ответа она выбрала неудачный. А если называть вещи своими именами — хамский и оскорбительный. Трудно поверить, что Серена забыла того, кого год назад назвала лжецом и вором. Того, кто, по её мнению, украл у неё вожделенную 24-ю победу на «Большом шлеме». Вряд ли у американки просто отшибло память. А если амнезией она пока не страдает, получается, Серена считает Рамоса пустым местом. Иными словами, этот человек перестал для неё существовать.

Что это, если не хамство?

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

Ждите продолжения

Серена на протяжении всей карьеры создавала образ искренней и откровенной девушки, которая рубит правду-матку. Она часто выходит из себя, но не стесняется этого, а поклонники так вообще в восторге от её поведения: для них Серена — борец за права женщин, чернокожих, а с недавних пор ещё и матерей. Уильямс играет по своим правилам и крушит стандарты, но в случае с Рамосом она явно перегнула палку. Тут борьбой за идеалы и не пахнет.

Уильямс-младшая, пользуясь своим положением, чинит расправу над судьёй, который посмел относиться к ней как ко всем остальным. Мало того что по отношению к Рамосу это несправедливо и некрасиво, так подобное поведение ещё и оказывает давление на других судей. Теперь они трижды подумают, прежде чем наказать «королеву-мать» на корте.

Но главное, что всё это происходит при молчаливом одобрении руководства мирового тенниса. А значит, стоит ждать от Серены новых, ещё более беспардонных выходок.